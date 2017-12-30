Маркин: «Надеемся, что в 2018 году болельщикам хватит разума не совершать глупости»

Председатель комитета по безопасности и работе с болельщиками РФС Владимир Маркин надеется, что российские болельщики в 2018 году будут вести себя достойно.



«Судя по тому, что в этом году не было ни одного серьезного инцидента, связанного с травмами, увечьями и поведением болельщиков, я считаю, год прошел прилично. Трудно прогнозировать, чего ожидать от наших и приезжих болельщиков в следующем году: мы не можем следить за тенденциями зарубежных фанатов, но от своих ждем, что разум возобладает. В связи с тем, сколько сюжетов и кино вышло в этом году, надеемся, что у них хватит разума в грядущем году не совершать глупости, очень вредные не только для них, но и для страны. Ждем настоящего футбольного праздника, я на это надеюсь и верю в болельщиков».



Напомним, что недавно Виталий Мутко на полгода приостановил деятельность на посту главы РФС.