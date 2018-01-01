«Тосно» усилился игроком сборной Черногории

В первый день 2018 года «Тосно» объявил о трансфере.
Клуб заключил двухлетний контракт с защитником сборной Черногории Неманьей Мьюшковичем.
25-летний футболист уже знаком некоторым любителям российского футбола - в 2010 году Мьюшкович переходил в московское «Динамо», откуда позже был отдан в аренду в «Амкар».
Накануне «Тосно» расторг соглашения со старшими тренерами Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком.
Тут старая версия еще работает, заходи!
Тут старая версия еще работает, заходи!
И избежать стыков, по возможности!
И избежать стыков, по возможности!