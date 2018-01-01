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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув 2:2 Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут Фонбет 2.3 3.12 3.35
18:00 84’ Логотип футбольный клуб БернлиБернли 0:1 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
18:00 83’ Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 2:0 Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд Фонбет 1.67 3.7 5.5
18:00 83’ Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 0:1 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 2.25 3.33 3.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед Фонбет 5.7 3.7 1.74
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«Тосно» усилился игроком сборной Черногории

сегодня, 17:45

В первый день 2018 года «Тосно» объявил о трансфере.

Клуб заключил двухлетний контракт с защитником сборной Черногории Неманьей Мьюшковичем.

25-летний футболист уже знаком некоторым любителям российского футбола - в 2010 году Мьюшкович переходил в московское «Динамо», откуда позже был отдан в аренду в «Амкар». 

Накануне «Тосно» расторг соглашения со старшими тренерами Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком.

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Все комментарии
Аденн
Аденн
сегодня в 19:20
на безрыбье и рак рыба. бу-га-га
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 19:05
Не плохое приобретение.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 18:54
Желаю новому игроку Тосно успехов
cska.78
cska.78 ответил Faustello
сегодня в 18:53
Faustello:
Не знаю как там Тосно, но то что сделали с сайтом (новый дизайн) это какая то 3ня. Админам привет, но я больше сюда не захожу - есть чемпионат ком
https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Тут старая версия еще работает, заходи!
ermak6848
ermak6848
сегодня в 18:37
Очень надесь, что фк ТОСНО пропишется в Премьер лиги и надолго..
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 18:09
Видать недорого остался.
Faustello
Faustello
сегодня в 17:56
Не знаю как там Тосно, но то что сделали с сайтом (новый дизайн) это какая то 3ня. Админам привет, но я больше сюда не захожу - есть чемпионат ком
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 17:47
Удачи Тосно в РФПЛ!
И избежать стыков, по возможности!
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