«Тосно» усилился игроком сборной Черногории

В первый день 2018 года «Тосно» объявил о трансфере.

Клуб заключил двухлетний контракт с защитником сборной Черногории Неманьей Мьюшковичем.

25-летний футболист уже знаком некоторым любителям российского футбола - в 2010 году Мьюшкович переходил в московское «Динамо», откуда позже был отдан в аренду в «Амкар».

Накануне «Тосно» расторг соглашения со старшими тренерами Владимиром Бесчастных и Владимиром Щербаком.