«Анжи» приобрёл хавбека бухарестского «Динамо» Антона

Полузащитник «Динамо» Бухарест Паул Антон официально перешёл в «Анжи», сообщает пресс-служба румынского клуба. Ранее сообщалось, что за трансфер 26-летнего игрока махачкалинский клуб заплатил 500 тысяч евро, а контракт с футболистом был подписан на два года.
В сезоне-2017/18 на счету Антона 6 голов и 3 результативные передачи в 19 матчах чемпионата Румынии.
так он ведь румын!! да?? а какая разница....
краснодар купил перспективного румына иван и толку нет. от силы 2 раза на замену выходил
если брать румынов то не ивана и антона а не меньше чем, попеску,луческу,хаджи
так он ведь румын!! да?? а какая разница....
краснодар купил перспективного румына иван и толку нет. от силы 2 раза на замену выходил
если брать румынов то не ивана и антона а не меньше чем, попеску,луческу,хаджи