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Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
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«Анжи» приобрёл хавбека бухарестского «Динамо» Антона

сегодня, 01:19

Полузащитник «Динамо» Бухарест Паул Антон официально перешёл в «Анжи», сообщает пресс-служба румынского клуба. Ранее сообщалось, что за трансфер 26-летнего игрока махачкалинский клуб заплатил 500 тысяч евро, а контракт с футболистом был подписан на два года.

В сезоне-2017/18 на счету Антона 6 голов и 3 результативные передачи в 19 матчах чемпионата Румынии.

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Все комментарии
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил zenit advokaat
сегодня в 05:26
zenit advokaat:
что то сильно слащавые эти болгары АНТОН так он ведь румын!! да?? а какая разница.... краснодар купил перспективного румына иван и толку нет. от силы 2 раза на замену выходил если брать румынов то не ивана и антона а не меньше чем, попеску,луческу,хаджи
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 05:16
Сейчас хочу сказать не про Анжи, а про весь наш российский футбол. Придумывают лимиты, каждый клуб кричит, что их академия работает хорошо, болельщики постоянно кричат у нас подрастает отличная молодёжь, а в результате клубы покупают дешёвых посредственных, не молодых игроков из слабых чемпионатов, он даже не игрок сборной Румынии!
zenit advokaat
zenit advokaat
сегодня в 01:37
что то сильно слащавые эти болгары АНТОН
так он ведь румын!! да?? а какая разница....
краснодар купил перспективного румына иван и толку нет. от силы 2 раза на замену выходил
если брать румынов то не ивана и антона а не меньше чем, попеску,луческу,хаджи
Saang
Saang
сегодня в 01:29
Антоха, настало твоё время!)
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