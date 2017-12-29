«Анжи» приобрёл хавбека бухарестского «Динамо» Антона

Полузащитник «Динамо» Бухарест Паул Антон официально перешёл в «Анжи», сообщает пресс-служба румынского клуба. Ранее сообщалось, что за трансфер 26-летнего игрока махачкалинский клуб заплатил 500 тысяч евро, а контракт с футболистом был подписан на два года.

В сезоне-2017/18 на счету Антона 6 голов и 3 результативные передачи в 19 матчах чемпионата Румынии.