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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон -:- Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал Пэлас Фонбет 1.9 3.55 4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм Фонбет 11 5.2 1.3
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм -:- Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич Фонбет 1.9 3.35 4.3
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд Фонбет 1.14 8 18
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи -:- Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.48 4.55 6.1
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За неполных 5 месяцев в «Барселоне» рыночная стоимость Паулиньо выросла почти в три раза

вчера, 23:54

Несмотря на то, что подписание «Барселоной» летом 2017 года на тот момент полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо вызвало волну скептицизма, хавбек пока оправдывает возложенные на него каталонцами ожидания.

Об этом свидетельствует не только статистика бразильца, но и ориентировочная рыночная стоимость игрока.

Полгода назад «Барса» заплатила за хавбека 40 млн евро, хотя его рыночная стоимость составляла 15 млн евро, однако спустя 5 месяцев авторитетный сайт Transfermarkt.de уже оценивает игрока в те же 40 млн евро, что каталонцы выложили за него.

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Все комментарии
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 07:33
Зато Думбеле которого купили за 145 + бонусы сейчас оценивается в 35 млн. Ахахахахахахахах
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:15
Ну это и понятно...один и тот же товар но в разной упаковке и в разных магазинах стоит по-разному....
Не думаю что надо быть сверхигроком чтоб показать себя с лучшей стороны в команде которая доминирует в 98-ми % матчей ....
Просто делай свою работу (а если ты ещё и не претендуешь на роль лидера,улыбаешься когда Лео говорит, и почеще упоминаешь о его инопланетности) - ты обречён на успех и подорожание....
Здесь скорей вкус конфетки зависит не от того с какой она начинкой......а в какой она обёртке )))

Уачи Поулиньо !!!!!!!
kastites
kastites
сегодня в 07:12
Нормально
YRunner
YRunner
сегодня в 01:49
Как бензин дорожает...
Zenit0077
Zenit0077
сегодня в 01:28
Барса за него заплатила 30-32 ляма. Остальные 8 Паулиньо заплатил сам!
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA
сегодня в 01:23
Но если условно кто то захочет купить его сейчас, можно будет обойтись 60 млн, максимум
dimagas1
dimagas1
сегодня в 00:37
Наверно через то что за него в 3 раза переплатили)))
Cules2013
Cules2013
сегодня в 00:33
я же говорил, что его нужно брать)) в коем-то веке совпало с реальностью)
Happyboy Barca
Happyboy Barca ответил BARCDJIN
сегодня в 00:31
BARCDJIN:
Чувак больше Роналду забил )))..
Зато роналду красивый
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 00:07
Чувак больше Роналду забил )))..
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