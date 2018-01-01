За неполных 5 месяцев в «Барселоне» рыночная стоимость Паулиньо выросла почти в три раза

Несмотря на то, что подписание «Барселоной» летом 2017 года на тот момент полузащитника «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо вызвало волну скептицизма, хавбек пока оправдывает возложенные на него каталонцами ожидания.

Об этом свидетельствует не только статистика бразильца, но и ориентировочная рыночная стоимость игрока.

Полгода назад «Барса» заплатила за хавбека 40 млн евро, хотя его рыночная стоимость составляла 15 млн евро, однако спустя 5 месяцев авторитетный сайт Transfermarkt.de уже оценивает игрока в те же 40 млн евро, что каталонцы выложили за него.