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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Брайтон энд ХоувБрайтон энд Хоув -:- Логотип футбольный клуб БорнмутБорнмут Фонбет 2.3 3.2 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БернлиБернли -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити -:- Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд Фонбет 1.6 3.9 5.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл Фонбет 2.25 3.33 3.2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)Эвертон -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед Фонбет 5 3.8 1.7
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Янг дисквалифицирован на три матча

вчера, 22:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг дисквалифицирован на три матча. Футболист был наказан за то, что ударил локтем Душана Тадича в субботнем поединке против «Саутгемптона».

Янг пропустит матчи с «Эвертоном» (АПЛ), «Дерби» (Кубок Англии) и «Стоком» (АПЛ).

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Все комментарии
Inside91
Inside91 ответил dzvinka
сегодня в 02:33
dzvinka:
ну все... там же вся тактика держалась вот на этом вот: Янг проходит по бровке и навешивает не глядя в сторону Лукаки. Судьбинушка отобрала у моура обоих - трындец автобусу.
То ли дело ваша атакующая машина , 27 год стабильно на клыка берет))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 00:14
Зато отдохнет
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 23:45
Нырянг еще и грубиянг
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:14
to hoper:
так я об этом и говорю дружэ! 286лямов фунтецких на трансферы, а в итоге достал с дубля Янга, стряхнул пыль с Валенсии и на них все держится))) гениальный тренер!
hoper
hoper ответил dzvinka
вчера в 23:13
dzvinka:
ну все... там же вся тактика держалась вот на этом вот: Янг проходит по бровке и навешивает не глядя в сторону Лукаки. Судьбинушка отобрала у моура обоих - трындец автобусу.
НЕ ЮРОДСТВУЙ.Янг -один из немногих кто реально пашет на поле.Может не всё получается ,но самоотдача у него запредельная
dzvinka
dzvinka
вчера в 23:10
ну все... там же вся тактика держалась вот на этом вот: Янг проходит по бровке и навешивает не глядя в сторону Лукаки. Судьбинушка отобрала у моура обоих - трындец автобусу.
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