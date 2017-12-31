Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг дисквалифицирован на три матча. Футболист был наказан за то, что ударил локтем Душана Тадича в субботнем поединке против «Саутгемптона».

Янг пропустит матчи с «Эвертоном» (АПЛ), «Дерби» (Кубок Англии) и «Стоком» (АПЛ).