Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг дисквалифицирован на три матча. Футболист был наказан за то, что ударил локтем Душана Тадича в субботнем поединке против «Саутгемптона».
Янг пропустит матчи с «Эвертоном» (АПЛ), «Дерби» (Кубок Англии) и «Стоком» (АПЛ).
так я об этом и говорю дружэ! 286лямов фунтецких на трансферы, а в итоге достал с дубля Янга, стряхнул пыль с Валенсии и на них все держится))) гениальный тренер!
так я об этом и говорю дружэ! 286лямов фунтецких на трансферы, а в итоге достал с дубля Янга, стряхнул пыль с Валенсии и на них все держится))) гениальный тренер!