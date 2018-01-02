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Лингард в этом сезоне забил больше, чем Азар, Де Брюйне, Мане, Сане, Эриксен и Алли

сегодня, 00:56

Нынешний сезон крайне удачно складывается для полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.

В текущем розыгрыше АПЛ 25-летний хавбек забил уже 7 мячей - больше, чем многие его более именитые коллеги.

Так, Лингард опережает по количеству забитых мячей Деле Алли («Тоттенхэм», 4 гола), Эдена Азара («Челси», 5 голов), Кристиана Эриксена («Тоттенхэм», 5 голов), Садьо Мане («Ливерпуль», 5 голов), Лероя Сане («Манчестер Сити», 6 голов) и Кевина Де Брюйне («Манчестер Сити», 6 голов). При этом Лингард провел в общей сложности на поле меньше минут, чем каждый из вышеперечисленных игроков.

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Все комментарии
Zidane.5
Zidane.5
сегодня в 07:40
Барселонка готовится выстегнуть 150-200 млн.)))
Gahi
Gahi
сегодня в 06:46
Прогресс на лицо с каждой игрой чувствуется что Лингард становится тем игроком на которого можно положиться в трудную минуту.
cska plus
cska plus
сегодня в 05:59
А мне нравится как он играет в этом сезоне, особенно в последних играх.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 05:51
Маур
Kumertau
Kumertau
сегодня в 01:50
Вообще то о игре атакующего полузащитника судят по показателям системы гол+пас
Ben Saada
Ben Saada
сегодня в 01:30
Лингард, хорош в этом сезоне
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:29
Красава!!!
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