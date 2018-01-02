Лингард в этом сезоне забил больше, чем Азар, Де Брюйне, Мане, Сане, Эриксен и Алли

Нынешний сезон крайне удачно складывается для полузащитника «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингарда.

В текущем розыгрыше АПЛ 25-летний хавбек забил уже 7 мячей - больше, чем многие его более именитые коллеги.

Так, Лингард опережает по количеству забитых мячей Деле Алли («Тоттенхэм», 4 гола), Эдена Азара («Челси», 5 голов), Кристиана Эриксена («Тоттенхэм», 5 голов), Садьо Мане («Ливерпуль», 5 голов), Лероя Сане («Манчестер Сити», 6 голов) и Кевина Де Брюйне («Манчестер Сити», 6 голов). При этом Лингард провел в общей сложности на поле меньше минут, чем каждый из вышеперечисленных игроков.