Составлен список футболистов, которые чаще остальных играли в 2017 году

20-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд — рекордсмен по количеству матчей, проведенных в 2017 году. В учет берутся все футболисты из пяти сильнейших чемпионатов Европы. Список игроков, которые провели больше всего матчей в этом календарном году, выглядит так:

1. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 61 матч

2. Валер Жермен («Монако»/«Марсель») – 60

3. Пауло Дибала («Ювентус») – 58

3. Бернарду Силва («Монако»/«Манчестер Сити») – 58

5. Лионель Месси («Барселона») – 57

5. Сауль Ньигес («Атлетико») – 57

5. Иван Ракитич («Барселона») – 57

8. Виллиан («Челси») – 55

9. Леонардо Бонуччи («Ювентус»/«Милан») – 54

9. Фабиньо («Монако») – 54

9. Жоао Моутиньо («Монако») – 54

9. Каземиро («Реал») – 54.

Рэшфорд признавался, что раньше стремился подражать Роналдо.