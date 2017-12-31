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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
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19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.55 4.4 1.63
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Составлен список футболистов, которые чаще остальных играли в 2017 году

сегодня, 14:35

20-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд — рекордсмен по количеству матчей, проведенных в 2017 году. В учет берутся все футболисты из пяти сильнейших чемпионатов Европы. Список игроков, которые провели больше всего матчей в этом календарном году, выглядит так:

1. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 61 матч

2. Валер Жермен («Монако»/«Марсель») – 60

3. Пауло Дибала («Ювентус») – 58

3. Бернарду Силва («Монако»/«Манчестер Сити») – 58

5. Лионель Месси («Барселона») – 57

5. Сауль Ньигес («Атлетико») – 57

5. Иван Ракитич («Барселона») – 57

8. Виллиан («Челси») – 55

9. Леонардо Бонуччи («Ювентус»/«Милан») – 54

9. Фабиньо («Монако») – 54

9. Жоао Моутиньо («Монако») – 54

9. Каземиро («Реал») – 54.

Рэшфорд признавался, что раньше стремился подражать Роналдо.

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответил Zidane.5
сегодня в 19:02
Zidane.5:
Мессе сыграл больше всех топовых форвардов в мире, а забил на уровне Криштиану у котрого на десять матчей меньше.
сыграл слишком громко сказано - отходил - более верно. В минувшем дерби по его статистике:
месси ходит в развалку - 83% от общего времени на поле
бежит трусцой - 10%
собственно бежит - 5%
рывки/ускорения - 1%

Но ведь так умиляет, когда рассказывают как бы месси нагибал АПЛ перейдя в нее)))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:54
yudin_duda
что за бред ты пишешь??? жезус травмирован был...
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 18:37
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 18:13
    Ого, Месси, как оказалось, не такой уж и незаменимый! Просто многие то думали, что ему почти всегда гарантировано место в основе Барселоны) Рад за Маркуса. Этот паренек уже сейчас играет немаловажную роль в своем родном клубе! Дальнейших ему успехов.
    Есть медали
    Есть медали
    сегодня в 18:13
    У Монако состав ппц стабильный был.
    Всех с новым годом
    JackNorz
    JackNorz ответил Shagrath82
    сегодня в 17:46
    Не, Погребняк
    Artuom
    Artuom ответил Typoк
    сегодня в 17:46
    Typoк:
    Из них 50 матчи с замены
    Не придумуй, 60% матчей в основе.
    димон 37
    димон 37
    сегодня в 17:28
    А ХДЕ ПЕНАЛДУ?
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    сегодня в 17:25
    60 матчей в 365 дней.......
    Неплохой график - "Полтора часа через шесть суток"........
    Учитывая конечно оплату )))
    Zidane.5
    Zidane.5
    сегодня в 17:15
    Мессе сыграл больше всех топовых форвардов в мире, а забил на уровне Криштиану у котрого на десять матчей меньше.
    Shagrath82
    Shagrath82 ответил mat73
    сегодня в 16:57
    mat73:
    Огласите список, кто сколько матчей провел на скамейке! Дзюба там первый точно будет!
    Новосельцев явно..
    patra
    patra
    сегодня в 16:32
    Так и надо, чуть-ли не 2 матча в неделю, не считая перерывы. Наши миллионеры в курортных условиях.
    mat73
    mat73
    сегодня в 16:24
    Огласите список, кто сколько матчей провел на скамейке! Дзюба там первый точно будет!
    Typoк
    Typoк
    сегодня в 16:15
    Из них 50 матчи с замены
    fan_Sycheva
    fan_Sycheva
    сегодня в 16:08
    Российский футболист Умер бы, проведи он 60 матчей в году))))))))
    Ваня лучший
    Ваня лучший
    сегодня в 15:50
    А Дзюба на каком месте?
    Абу-Мухаммад Курбангаджиев
    Абу-Мухаммад Курбангаджиев
    сегодня в 15:35
    А роналду на каком месте?
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 14:41
    Загоняли пацана
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 14:38
    В свете травм Лукаку и Ибры вся надежда в атаке на Маркуса
    Капитан Смoллетт
    Капитан Смoллетт
    сегодня в 14:37
    наша надежда и будущая звезда, успехов маркусу!
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