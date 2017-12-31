Составлен список футболистов, которые чаще остальных играли в 2017 году

20-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд — рекордсмен по количеству матчей, проведенных в 2017 году. В учет берутся все футболисты из пяти сильнейших чемпионатов Европы. Список игроков, которые провели больше всего матчей в этом календарном году, выглядит так:
1. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед») – 61 матч
2. Валер Жермен («Монако»/«Марсель») – 60
3. Пауло Дибала («Ювентус») – 58
3. Бернарду Силва («Монако»/«Манчестер Сити») – 58
5. Лионель Месси («Барселона») – 57
5. Сауль Ньигес («Атлетико») – 57
5. Иван Ракитич («Барселона») – 57
8. Виллиан («Челси») – 55
9. Леонардо Бонуччи («Ювентус»/«Милан») – 54
9. Фабиньо («Монако») – 54
9. Жоао Моутиньо («Монако») – 54
9. Каземиро («Реал») – 54.
Рэшфорд признавался, что раньше стремился подражать Роналдо.
месси ходит в развалку - 83% от общего времени на поле
бежит трусцой - 10%
собственно бежит - 5%
рывки/ускорения - 1%
Но ведь так умиляет, когда рассказывают как бы месси нагибал АПЛ перейдя в нее)))
месси ходит в развалку - 83% от общего времени на поле
бежит трусцой - 10%
собственно бежит - 5%
рывки/ускорения - 1%
Но ведь так умиляет, когда рассказывают как бы месси нагибал АПЛ перейдя в нее)))
что за бред ты пишешь??? жезус травмирован был...
что за бред ты пишешь??? жезус травмирован был...
Всех с новым годом
Всех с новым годом
Неплохой график - "Полтора часа через шесть суток"........
Учитывая конечно оплату )))
Неплохой график - "Полтора часа через шесть суток"........
Учитывая конечно оплату )))