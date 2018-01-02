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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛейдаЛейда -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб КадисКадис -:- Логотип футбольный клуб СевильяСевилья Фонбет 5.5 3.8 1.62
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия Фонбет 3.25 3.6 2.1
Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Торино (Турин)Торино Фонбет 1.35 4.75 9.2
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Виктор Вальдес удалил страницы в социальных сетях

вчера, 20:39

Желая попрощаться с футболом, бывший голкипер «Барселоны» Виктор Вальдес ушел в тень и удалил аккаунты из всех социальных сетей, где он был зарегистрирован. 1 января футболист разместил «твит» с изображением дороги и надписью: «Спасибо за все», но вскоре все сообщения были удалены.

Испанец давно намеревался завершить карьеру именно таким образом. В 2015 году вратарь говорил:

«Однажды свет погаснет, тогда я уйду к детям и буду учить их жизни. Но надеюсь, когда свет погаснет, меня будет трудно найти».

Сборная легенд. Футболисты, завершившие карьеру в 2017 году

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 06:40
В нынешнее время новость выглядит так, как будто он съел паспорт, ушел в монастырь или собирается покончить собой...
BARCDJIN
BARCDJIN
сегодня в 00:31
Ну сам виноват...Из Барсы никто не гнал..
Директор американской фирмы Transceptor Technology
Директор американской фирмы Transceptor Technology ответил Y.N.W.A.
сегодня в 00:23
Y.N.W.A.:
дык, половина контакта точно также удаляется...на две недели, а затем возвращается)
Когда я шесть лет назад удалил свою МордоКнигу, инбокс моего имейл-адреса был переполнен в течение даже больше, чем двух недель письмами от фейсбук : такой-то человек ждёт вашего ответа, Вы можете упустить очень важные ( ну просто кровь из носу важные) новости от такого-то и т.д. и т.п.
Выглядело так, словно твоя бывшая умоляет тебя вернуться к ней!!!
YRunner
YRunner
вчера в 22:54
Я вообще раз в пол года захожу в это зло.
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 21:19
Не будет скандалов с его участием по тв или что-то не то запостил на своей страничке.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:11
Правильно, соцсети – это зло!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:07
Бесславно Витя ушел
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 20:43
дык, половина контакта точно также удаляется...на две недели, а затем возвращается)
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