Виктор Вальдес удалил страницы в социальных сетях

Желая попрощаться с футболом, бывший голкипер «Барселоны» Виктор Вальдес ушел в тень и удалил аккаунты из всех социальных сетей, где он был зарегистрирован. 1 января футболист разместил «твит» с изображением дороги и надписью: «Спасибо за все», но вскоре все сообщения были удалены.

Испанец давно намеревался завершить карьеру именно таким образом. В 2015 году вратарь говорил:

«Однажды свет погаснет, тогда я уйду к детям и буду учить их жизни. Но надеюсь, когда свет погаснет, меня будет трудно найти».

Сборная легенд. Футболисты, завершившие карьеру в 2017 году