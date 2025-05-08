Выдающаяся игра Доннаруммы, напряжённая концовка. ПСЖ вышел в финал Лиги чемпионов

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сегодня, 01:37

Обыграли «Арсенал» и во второй раз.

Попытка поймать шанс

Когда команда в первом домашнем матче двухраундового противостояния уступает с разницей в один мяч, обычно на ответную игру действует стабильное одинаковое правило: начать ее как можно агрессивнее. Такой подход оказался не чужд и «Арсеналу». Он устроил в первые 15 минут парижанам настоящую взбучку. И только выдающаяся игра Джанлуиджи Доннаруммы в воротах спасла ПСЖ от пропущенного мяча. А это было стратегически важно. Да, впереди еще вся игра вроде бы. Но когда счет суммарно равный, настрой, психологическое состояние и выстраивание тактики совсем разные.

Можно сказать, что «Арсенал» во многом упустил это противостояние в первые минуты второго матча, что выглядит не так очевидно. К 15-й минуте «канониры» владели мячом больше 61 процента времени, нанесли пять ударов по воротам Доннаруммы, два из которых пришлись в створ, а у ПСЖ в это время не было ни одной попытки.

Причем два в створ, о которых сказано выше, во многих других случаях были бы голевыми. Именно тут сработал гений Джанлуиджи в работе на линии, в его реакции. На каком-то чутье он вывез эти эпизоды. И, кстати, очень грамотно после второго сэйва прилег на газон, попросив помощи. Эта пауза, возможно, сыграла ключевую в роль в том, чтобы парижане пришли в себя, выдохнули и приступили к нормальной выстроенной игре без стартовой паники. А «Арсенал» за эти минуты будто чуть остыл.

Ловля на живца

И тут уже настал черед ПСЖ показывать, как команда собиралась выстраивать тактику и стратегию: ставка на быстрые и строгие контратаки, а также на бережное отношение к стандартам. Луис Энрике понимал, что «Арсенал» будет зол, будет давить, и ловить его надо на таких кинжальных контрвыпадах. Звон штанги ворот Давида Райи после удара Хвичи Кварацхелии на 17-й минуте в первой же контратаке только доказывает это.

Еще через пять минут Брэдли Баркола запорол момент прямо перед носом у Райи, пробив ему в руки. Тут, кстати, народ мог вспомнить, что на поле нет Усмана Дембеле. Лидер атак ПСЖ получил травму в лондонском матче, пропустил игру чемпионата со «Страсбуром», и были большие сомнения, что он попадет в заявку на поединок против «Арсенала». Но француз в нее попал, правда, начал игру в запасе. Без него ПСЖ выстраивал в целом разумные и логичные контратаки, однако казалось, что в критический момент Баркола или Дезире Дуэ как будто боятся брать на себя ответственность или нервничают излишне. В этом плане даже действия Хвичи, который составил им компанию, смотрелись более уверенно.

Преимущество в центре

«Арсенал» больше владел мячом, и это может привести к выводу, будто в средней линии «канониры» переигрывали парижан. А мы помним, что именно полузащита сыграла ключевую роль в Лондоне. Там Витинья, Жоау Невеш и Фабиан Руис уничтожили оппонентов. Ждали тогда, что с Томасом Партеем в ответной игре средняя линия «Арсенала» будет смотреться более зубасто.

Ожидания оправдались лишь отчасти – от той части, на которую позволяли им оправдываться полузащитники ПСЖ . Да, конечно, более злые «канониры» создавали уже гораздо больше. Однако контроль над ситуацией в целом оставался за парижанами. За все той же троицей. И у нее было фирменное усиление. Речь даже не о том, как Дуэ, Баркола или Хвича опускались периодически – это нормально. А скорее об Ашрафе Хакими.

Мы привыкли, что марокканец вольготно себя чувствует на правом фланге, а защитником его можно назвать лишь условно. ПСЖ грамотно в этом противостоянии разложил асимметрично задачи. Нуну Мендеш при поддержке Кварацхелии и кого-то из полузащитников сдерживал ожидаемо активного Букайо Сака. А на противоположном краю двужильный Маркиньос из центра страховал фланг Хакими, накрывая Габриэла Мартинелли (что, кстати, не всегда удавалось), зато Ашрафу это развязывало руки, и он становился джокером на разных участках поля, обычно дополняя как раз эту умелую линию полузащиты.

И что мы имеем в итоге? Оба гола ПСЖ пришли из условной опорной зоны «Арсенала». Сначала на подборе после стандарта сыграл блестяще Руис, убравший неопытного в таких делах при защите Мартинелли. А потом вовсе ошибся «профильный» игрок – того же Партея накрыл Хакими, выступивший в роли центрфорварда. Более того, Ашраф чуть ранее заработал пенальти, оказавшись вообще на позиции левого вингера. Чтобы твое оружие удивляло и работало, надо использовать его своевременно и не слишком часто. Хакими стал таким оружием, стал таким камушком, который склоняет чашу весов, на которых лежит огромное количество булыжников, в одну из сторон.

Близость к ошибке

Во втором тайме оба тренера пытались друг друга нейтрализовать заменами. Показалось, что перестановки «Арсенала» сделали действия лондонцев более живыми и напористыми. Хотя это скорее пойманная волна отчаяния и ощущения, что нечего терять. И был еще один шаг, который чуть не спас «канониров». Сделал его причем тренер ПСЖ . Луис Энрике выпустил Люка Эрнандеса в концовке, рассчитывая на его свежесть, для прикрытия зон в обороне под признаками навала «Арсенала».

В итоге в напряженный матч Люка влился крайне невнятно. Именно его опередил Сака, когда забивал свой гол, подаривший надежду «Арсеналу». И именно из-под него Букайо едва не забил сразу же второй – когда промахнулся в упор. Появление Эрнандеса чуть все не испортило хозяевам. Впрочем, это было временное помутнение на старте. В конце игры он поймал нужную концентрацию и в ряде эпизодов действовал прекрасно и надежно.