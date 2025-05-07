Бискупович назначен заместителем спортивного директора «Спартака»

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вчера, 18:40

Заместителем спортивного директора московского «Спартака» назначен . Он будет возглавлять новый отдел рекрутинга.

Специалист перешёл на работу в клуб из Федерации футбола Чили, где ранее трудился под руководством спортивного директора «красно-белых» Франсиса Кахигао и возглавлял отдел поиска талантов, скаутинга и анализа. После ухода Кахигао чилиец был исполняющим обязанности спортивного директора ФФЧ, отвечал за дела чилийской сборной в качестве менеджера национальных команд.

До работы в чилийской федерации Бискупович был скаутом в датском «Мидтьюлланде». Обучался спортивному менеджменту и анализу данных в Институте Йохана Кройфа, Университете Палермо, Католическом университете Мурсии, прошёл курсы КОНМЕБОЛ .

В качестве футболиста Марко выступал на позиции защитника, отыграл несколько матчей за сборную Чили, выиграл Кубок своей страны с командой «Универсидад Католика».