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Бискупович назначен заместителем спортивного директора «Спартака»

вчера, 18:40

Заместителем спортивного директора московского «Спартака» назначен Марко Бискупович. Он будет возглавлять новый отдел рекрутинга.

Специалист перешёл на работу в клуб из Федерации футбола Чили, где ранее трудился под руководством спортивного директора «красно-белых» Франсиса Кахигао и возглавлял отдел поиска талантов, скаутинга и анализа. После ухода Кахигао чилиец был исполняющим обязанности спортивного директора ФФЧ, отвечал за дела чилийской сборной в качестве менеджера национальных команд.

До работы в чилийской федерации Бискупович был скаутом в датском «Мидтьюлланде». Обучался спортивному менеджменту и анализу данных в Институте Йохана Кройфа, Университете Палермо, Католическом университете Мурсии, прошёл курсы КОНМЕБОЛ.

В качестве футболиста Марко выступал на позиции защитника, отыграл несколько матчей за сборную Чили, выиграл Кубок своей страны с командой «Универсидад Католика».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 01:48
Есть легкое ощущение, что идет подтяжка своих корешей...)))
Хотя... Посмотрим в деле..)
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 00:28
дали бы объявление в Из рук В руки, что требуются игроки. думаю нашлись бы занедорого игроки не хуже тех, которых приводят рекрутеры за миллионы долларов
NbKA555
NbKA555
вчера в 21:42
Плодотворной работы и успехов в своём деле!Добро пожаловать!
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:42
Так и хочется разразится известной фразой(((
shlomo2
shlomo2
вчера в 19:17
Да... своих спецов было не найти...
Futurista
Futurista
вчера в 19:15, ред.
"Он будет возглавлять новый отдел рекрутинга"...
Бискупович непокупович?)...еще нужен Беспродажевич и все...
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:57
Протеже Кахигао, как я понял.
Пусть себе в клубе побудет: бензоколонка не обеднеет.
А если ещё и большую пользу принесёт, то тогда - У-У-У-У... ))
В общем, поживём увидим.
Bad Listener
Bad Listener
вчера в 18:47, ред.
Ой, ну заходи, присаживайся, и тебя накормим, бабла с бензоколонки на всех хватит. Думаю ещё пару крупных трансферов неликвида из чемпионата Зимбабве нам привезёт
протон
протон
вчера в 18:46
Ой ну теперь точно заживем
Scorp689
Scorp689
вчера в 18:46
Где и кто находит этих деятелей?
Варвар7
Варвар7
вчера в 18:42
А по ближе скаутов не нашлось?
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