ПСЖ обыграл «Арсенал» и сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов

«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Арсеналом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:1).
На 27-й минуте французская команда вышла вперёд усилиями Фабиана Руиса. Ашраф Хакими на 72-й удвоил преимущество парижан. В составе лондонского клуба голом отметился Букайо Сака на 76-й.
По сумме двух игр ПСЖ победил со счётом 3:1 и вышел в финал турнира, где сыграет с миланским «Интером». Решающий поединок пройдёт на «Альянц Арене» в Мюнхене 31 мая.
Что касается игры, был ключевой момент, когда сфолили на Сака. Я кричал - пенальти!!! Выбейте мяч, дураки, надо VAR смотреть!
Арсенал мяч не выбил , как итог в первой паузе, минуты через полторы, VAR все же посмотрели... И назначили пенальти, но только в другую сторону.
Все в баре были в шоке конечно.
По итогу сразу несколько вопросов: Зачем и Как Арсенал прошел Реал???
И в курсе ли они были, что матчи с Реалом не были финалом ЛЧ?
Они полностью прекратили играть дальше. Не было и близко того Арсенала, что был в матче с Реалом.
А в те моменты, когда Арсенал что-то все же делал, показывал свой высочайший класс Доннарума.
Я не пойму, почему быдлоган из Аргентины и Астон Виллы Эмилиано Мартинес два года подряд лучший кипер мира, честно.
Артета не справился. Ресурсов не хватило тоже.
Псж заслуженно прошел дальше.
Ну и странно, Арсенал забил жва невероятных штрафных Реалу, а с псж в пустые ворота не попал Сака с 8 метров.
Чего ждать в финале? Шансы ровно пополам.
Но Интер крепче будто. Булет весело.
Что касается игры, был ключевой момент, когда сфолили на Сака. Я кричал - пенальти!!! Выбейте мяч, дураки, надо VAR смотреть!
Арсенал мяч не выбил , как итог в первой паузе, минуты через полторы, VAR все же посмотрели... И назначили пенальти, но только в другую сторону.
Все в баре были в шоке конечно.
По итогу сразу несколько вопросов: Зачем и Как Арсенал прошел Реал???
И в курсе ли они были, что матчи с Реалом не были финалом ЛЧ?
Они полностью прекратили играть дальше. Не было и близко того Арсенала, что был в матче с Реалом.
А в те моменты, когда Арсенал что-то все же делал, показывал свой высочайший класс Доннарума.
Я не пойму, почему быдлоган из Аргентины и Астон Виллы Эмилиано Мартинес два года подряд лучший кипер мира, честно.
Артета не справился. Ресурсов не хватило тоже.
Псж заслуженно прошел дальше.
Ну и странно, Арсенал забил жва невероятных штрафных Реалу, а с псж в пустые ворота не попал Сака с 8 метров.
Чего ждать в финале? Шансы ровно пополам.
Но Интер крепче будто. Булет весело.
Хакими в первом тайме начудил столько что я зассомневался в его компетенции.
Витинья сегодня был непохож на себя.
Дуе одна техника, дальше мрак. По этому матчу.
Париж здорово волновался. Хорошо финал не на Парк де Пренс.
Играли Доннарумма, Хвича, Руис, Невеш зверь..
Арсенал не наиграл на финал банально...
Хакими в первом тайме начудил столько что я зассомневался в его компетенции.
Витинья сегодня был непохож на себя.
Дуе одна техника, дальше мрак. По этому матчу.
Париж здорово волновался. Хорошо финал не на Парк де Пренс.
Играли Доннарумма, Хвича, Руис, Невеш зверь..
Арсенал не наиграл на финал банально...