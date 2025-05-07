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ПСЖ обыграл «Арсенал» и сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов

вчера, 23:54
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«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Арсеналом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:1).

На 27-й минуте французская команда вышла вперёд усилиями Фабиана Руиса. Ашраф Хакими на 72-й удвоил преимущество парижан. В составе лондонского клуба голом отметился Букайо Сака на 76-й.

По сумме двух игр ПСЖ победил со счётом 3:1 и вышел в финал турнира, где сыграет с миланским «Интером». Решающий поединок пройдёт на «Альянц Арене» в Мюнхене 31 мая.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 06:03
Арсенал сам виноват в таком результате... была возможность выиграть этот матч.
Comentarios
Comentarios
сегодня в 05:50
Арсенал поздно начал играть да и моменты свои упустили
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 05:22
Мбаппе в шоке. Он сбежал из ПСЖ чтобы выиграть ЛЧ. А тут вот оно как..
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
сегодня в 03:01
Очень жаль!
konst19
konst19
сегодня в 01:56
Напомнило первый матч. Примерно равная игра по моментам. ПСЖ выглядел более уверенно. Про пенальти молчу. И да опять казалось что ПСЖ старался максимум на 70%. Наверное потому что почти все 180 минут были впереди. Надеемся на зрелищный финал.
ABir
ABir
сегодня в 01:50
Финал будет захватывающим!
Robin Hood
Robin Hood
сегодня в 01:50
    Robin Hood
    Robin Hood
    сегодня в 01:39
    Артета любит выставлять себя клоуном, это повторяется год за годом.
    зигзаг
    зигзаг
    сегодня в 01:23
      IKER-RAUL
      IKER-RAUL
      сегодня в 01:23
      доминатор оконфузился...в очередной раз
      зигзаг
      зигзаг
      сегодня в 01:16
        Capral
        Capral
        сегодня в 01:06
        Админ.
        Скажите пожалуйста, как я должен реагировать на слова пользователя Сенатова, от сегодня 00:55? На лицо, типичная провокация, причем не первый раз.

        Спасибо.
        Сенатов Юрий 1
        Сенатов Юрий 1
        сегодня в 00:55
          Capral
          Capral ответ Bad Listener (раскрыть)
          сегодня в 00:50
          Они не выскочки и отлично понимали, что Реал не тот сейчас клуб на котором можно проверить собственные способности. ПСЖ сильней по всем компонентам и имеет четкий план действий, именно то, чего нет у Арсенала, а именно- тренерской мысли. Мне думается, Арсенал видел себя обречённым, ещё перед матчами с французами, особенно, если вспомнить первые полчаса первой встречи. А сегодня побежали вперёд с первых минут, но это больше напоминало психическую атаку марковцев из Легендарного "Чапаева", которая с самого начала была обречена на провал от пулеметного огня...
          AKH
          AKH
          сегодня в 00:48
            Lews Therin Telamon
            Lews Therin Telamon
            сегодня в 00:46
            Последний раз итальяно-французское противостояние в финале ЛЧ было 32 года назад: в 1993 году «Марсель» обыграл «Милан» 1:0 благодаря голу Базиля Боли на 43-й минуте матча.
            Сенатов Юрий 1
            Сенатов Юрий 1
            сегодня в 00:46
            Как бы ни проходили полуфиналы, и какие бы команды в них ни играли, в фи-нале встретятся две сильнейшие команды Европы. Сегодняшнюю игру комментировать не буду, так как не знаю, за что "зацепиться". Сами всё видели, правильные (и неправильные) слова сказаны, мнения услышаны, вывод один: выиграли все мы.
            Владимир Павлюшкин
            Владимир Павлюшкин ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
            сегодня в 00:37
            Так и интер выбьет
            VeniaminS
            VeniaminS
            сегодня в 00:36
            Можно поздравить ПСЖ с победой и выходом в финал ЛЧ !!!
            Мантефильный
            Мантефильный ответ Ruslik1982 (раскрыть)
            сегодня в 00:36
            Всё верно, довольствуются втрростепенными турнирами... А у Арсенала наверно лондонский тонкосуконный комбинат спонсор)
            Mishka_Sakhalin
            Mishka_Sakhalin
            сегодня в 00:34
              Dauletbek
              Dauletbek
              сегодня в 00:34
              Доннарумма лучший вратарь. Он мне понравился ещё с того чемпионата Европы, когда сборная Италии стала чемпионом. А в финале вытащил для Италии золото.
              AKH
              AKH
              сегодня в 00:30
              Барколя очень разочаровал.. И в первой и во второй игре. Единственное что могу сказать в его оправдание этото, что он не может играть на правом фланге. Ну не может и все.

              Хакими в первом тайме начудил столько что я зассомневался в его компетенции.

              Витинья сегодня был непохож на себя.

              Дуе одна техника, дальше мрак. По этому матчу.

              Париж здорово волновался. Хорошо финал не на Парк де Пренс.

              Играли Доннарумма, Хвича, Руис, Невеш зверь..

              Арсенал не наиграл на финал банально...
              Ruslik1982
              Ruslik1982 ответ Dauletbek (раскрыть)
              сегодня в 00:26
              да, жалко обе команды, если проиграют. Интер что очередной финал проиграет, ПСЖ что избавился от дорогих баластов и заиграл и могли бы наконец-то выиграть ЛЧ
              Dauletbek
              Dauletbek
              сегодня в 00:24
              Даже не знаю, за кого болеть в финале. Там Лаутаро, тут Доннарумма)))
              Duda Gigolaev Osetin
              Duda Gigolaev Osetin
              сегодня в 00:23
              Радовался возвращению Томаса Парти в игру, но оказалось, что и с ним Арсенал был таким же дырявым в опорной зоне.

              Что касается игры, был ключевой момент, когда сфолили на Сака. Я кричал - пенальти!!! Выбейте мяч, дураки, надо VAR смотреть!
              Арсенал мяч не выбил , как итог в первой паузе, минуты через полторы, VAR все же посмотрели... И назначили пенальти, но только в другую сторону.

              Все в баре были в шоке конечно.

              По итогу сразу несколько вопросов: Зачем и Как Арсенал прошел Реал???
              И в курсе ли они были, что матчи с Реалом не были финалом ЛЧ?
              Они полностью прекратили играть дальше. Не было и близко того Арсенала, что был в матче с Реалом.

              А в те моменты, когда Арсенал что-то все же делал, показывал свой высочайший класс Доннарума.
              Я не пойму, почему быдлоган из Аргентины и Астон Виллы Эмилиано Мартинес два года подряд лучший кипер мира, честно.

              Артета не справился. Ресурсов не хватило тоже.
              Псж заслуженно прошел дальше.
              Ну и странно, Арсенал забил жва невероятных штрафных Реалу, а с псж в пустые ворота не попал Сака с 8 метров.

              Чего ждать в финале? Шансы ровно пополам.
              Но Интер крепче будто. Булет весело.
              амурец
              амурец
              сегодня в 00:23
              Да жаль, но ПСЖ был лучше и заслуженно в финале
              Dauletbek
              Dauletbek
              сегодня в 00:22
              Что ж будет хороший финал, думаю будет очень мало голов там.
              Agamaga005
              Agamaga005
              сегодня в 00:21
              Ну что же, в финале будет играть армянин, грузин и русский. Пожелаю ПСЖ успехов! Энрике сможет стать тренером, который выиграл ЛЧ с двумя разными командами и войти в клуб элитных тренеров. Хотя он и сейчас является ТОП.
              заDOOMчивый
              заDOOMчивый
              сегодня в 00:21
              Арсенал с ПСЖ сыграл хуже всех англоклубов. Даже АВ и та дала бой и едва ли не выбила Парижан.
              Гость
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