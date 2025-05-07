ПСЖ обыграл «Арсенал» и сыграет с «Интером» в финале Лиги чемпионов

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вчера, 23:54

«Пари Сен-Жермен» одержал победу над «Арсеналом» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (2:1).

На 27-й минуте французская команда вышла вперёд усилиями Фабиана Руиса. Ашраф Хакими на 72-й удвоил преимущество парижан. В составе лондонского клуба голом отметился Букайо Сака на 76-й.