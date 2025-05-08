«Фиорентина» — «Бетис». Прогноз на матч Лиги Конференций (8.05.2025)

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сегодня, 00:49

Ставки букмекеров

Фаворитом в матче принято считать «Фиорентину», ставки на победу которых, принимают в букмекерской конторе Мостбет по коэффициенту 2.3. Рискнуть на успех «Бетиса» можно по 3.15, а выбрать в линии ничью предлагают по коэффициенту 3.55.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.9, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.93. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.72.

Форма команд

«Фиорентина» проводит сильный сезон. На данный момент клуб из Флоренции занимает восьмое место с 59 баллами и отстает на четыре пункта от зоны еврокубков. В первом матче «Фиорентина» уступила «Бетису» (1:2). Два последних матча команды в Серии А завершились домашней победой над «Эмполи» (2:1), и поражением на выезде от «Ромы» (0:1).

«Бетис» проводит очень неплохой сезон, команда идёт на шестом месте с 57 заработанными очками, отставая от топ-3 ровно на 10 баллов. В Кубке Испании клуб вылетел в 1/8 от его обладателя – «Барселоны» (5:1). Два последних матча «Бетиса» в Ла Лиге завершились победами над «Вальядолидом» (5:1), и «Эспаньолом» (2:1).

Информация для ставок

«Бетис» не проигрывает на протяжении пяти матчей

«Фиорентина» выиграла пять из десяти прошедших матчей

Шесть матчей «Бетиса» завершились исходом «обе команды забьют»

Прогноз

Предлагаем сделать ставку на исход «обе команды забьют» по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Мостбет.