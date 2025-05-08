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Опубликованы имена кандидатов на приз лучшему игроку недели в ЛЧ

вчера, 09:17

Пресс-служба УЕФА назвала двух кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

В число номинантов попали защитник ПСЖ Ашраф Хакими и вратарь «Интера» Янн Зоммер. Голкипер итальянского клуба был признан лучшим игроком ответной встречи с «Барселоной» (4:3) благодаря своим выдающимся спасениям. Хакими, защитник парижан, забил решающий гол в противостоянии с лондонским «Арсеналом» (2:1).

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Все комментарии
Lorenzo Zizu
Lorenzo Zizu
вчера в 20:27
Из этого списка конечно же Зоммер, но удивительно что в списке нет Дензела Думфриса, он то в любом случае достоин больше чем Хакими.
Ystavshiy
Ystavshiy
вчера в 18:32
Думфис конечно, 5 голов в ворота Барсы создал. Остальные рядом не стояли.
juchok
juchok
вчера в 15:29
Зоммер жб! Интересно, как на его игру смотрит рук-во Баварии?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:00
Донну в список бы воткнуть.... а так, да, - кипер Интера создал голевой перевес против Барсы и совершил спортивный подвиг.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ᅠᅠ (раскрыть)
вчера в 12:36
В поезд разрисованный садятся.))
матос
матос
вчера в 11:46
Зоммер , без сомнений!
A.S.A
A.S.A
вчера в 10:13
Как по мне, лучшими были вратари команд, которые одержали победы! И Зоммер, и Доннарума совершали просто шикарные спасения, тем самым оставляя свои команды в игре!
Раз уж из двух вратарей, тут оказался только Зоммер, тогда пусть он и победит, справедливости ради стоит отметитть, что и работы у него было больше
mje8m4ex9b6g
mje8m4ex9b6g
вчера в 10:08
конечно, Зоммер, только благодаря его усилиям черно-синий автобус прополз в финал
Comentarios
Comentarios
вчера в 10:05
Кстати да вратари тащили и в ПСЖ и Интере. Серия пенальти будет интересной, если дойдет
sv_1969
sv_1969 ответ AKH (раскрыть)
вчера в 09:54
Каждый кулик своё болото хвалит.))) А так все достойны
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ VeniaminS (раскрыть)
вчера в 09:37
воротчик ПСЖ кстати вытащил 1 в 1 мяч от Арсенала, как Зоммер от Ямаля
ᅠᅠ
ᅠᅠ
вчера в 09:29
Вроде бы стадия полуфиналов, где зенитовцы?
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:28
Янн Зоммер отлично отстоял в воротах - достоин !!!
AKH
AKH
вчера в 09:20
Как по мне лучшим в Париже был малютка Невеш.
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