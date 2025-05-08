Опубликованы имена кандидатов на приз лучшему игроку недели в ЛЧ

Пресс-служба УЕФА назвала двух кандидатов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
В число номинантов попали защитник ПСЖ Ашраф Хакими и вратарь «Интера» Янн Зоммер. Голкипер итальянского клуба был признан лучшим игроком ответной встречи с «Барселоной» (4:3) благодаря своим выдающимся спасениям. Хакими, защитник парижан, забил решающий гол в противостоянии с лондонским «Арсеналом» (2:1).
Раз уж из двух вратарей, тут оказался только Зоммер, тогда пусть он и победит, справедливости ради стоит отметитть, что и работы у него было больше
Раз уж из двух вратарей, тут оказался только Зоммер, тогда пусть он и победит, справедливости ради стоит отметитть, что и работы у него было больше