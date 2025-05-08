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Футболисты и тренеры «Ахмата» приняли участие в акции ко Дню Победы

сегодня, 00:26

В преддверии 80-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне футболисты и тренеры грозненского «Ахмата» приняли участие в акции по посадке деревьев на территории спортивного комплекса «Ахмат-Арена».

Главный тренер Сергей Ташуев и полузащитник Антон Швец отметили значение предстоящей даты 9 мая, выразив важность продолжать чтить память о подвигах и самоотверженности наших героев на пути к Победе, — отмечает пресс-служба клуба.

Игроки московского «Динамо» в канун Дня Победы возложили цветы у мемориальной доски на стадионе «ВТБ Арена». Ранее футболисты сборной России предстали в образах родственников-фронтовиков.

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