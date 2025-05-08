Артета: «ПСЖ прошёл дальше, но мы были гораздо лучше»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал проигрыш своей команды в полуфинале Лиги чемпионов против ПСЖ (1:2, общий счет 1:3).
Они прошли дальше, но мы были гораздо лучше. К сожалению, результат — это то, что имеет значение. Мы не можем быть удовлетворены. Мы сражались достойно, превосходили их по многим параметрам, но сегодня нам просто не повезло. Теперь необходимо разобраться в том, что можно улучшить, ведь у нас есть потенциал. У нас не хватало семи игроков. Мы приехали сюда в сложный момент сезона и, несмотря на это, показали отличную игру.
Артета сделал антипод команды Венгера. Прагматичную команду беш души. Схематичного робота, которыц доминирует над Борнмутами. Без романтики. Без обезбашенного футбола. Убил Арсенал, за который я болел верой и правдой весь период Арсена. И все равно никрена не выиграл. Так зачем спрашивается гнобили дядю Арсена? За красивый смотрибелный футбол. Получите доминацию венгерауты😁
Артета сделал антипод команды Венгера. Прагматичную команду беш души. Схематичного робота, которыц доминирует над Борнмутами. Без романтики. Без обезбашенного футбола. Убил Арсенал, за который я болел верой и правдой весь период Арсена. И все равно никрена не выиграл. Так зачем спрашивается гнобили дядю Арсена? За красивый смотрибелный футбол. Получите доминацию венгерауты😁