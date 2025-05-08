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Артета: «ПСЖ прошёл дальше, но мы были гораздо лучше»

вчера, 09:55
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал проигрыш своей команды в полуфинале Лиги чемпионов против ПСЖ (1:2, общий счет 1:3).

Они прошли дальше, но мы были гораздо лучше. К сожалению, результат — это то, что имеет значение. Мы не можем быть удовлетворены. Мы сражались достойно, превосходили их по многим параметрам, но сегодня нам просто не повезло. Теперь необходимо разобраться в том, что можно улучшить, ведь у нас есть потенциал. У нас не хватало семи игроков. Мы приехали сюда в сложный момент сезона и, несмотря на это, показали отличную игру.

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Все комментарии
Robin Hood
Robin Hood
вчера в 17:42
Удивительно если честно то, что АПЛ действительно считается и возможно является самым зрелищным чемпионатом. В АПЛ больше всего денег в мире, с топами в виде МС, Ливерпуля, Арсенала, МЮ.
Даже стоимость одного Тоттенхема сравнима с суммарной стоимостью всех клубов Серии А без топовой тройки Интера, Ювентуса, Наполи. В Испании такая же ситуация - нищие клубы. Казалось бы если в такой конкурентной лиге ты на первых ролях, откуда вообще поражения подобные этому???? ПСЖ еще более в тепличных условиях как и Бавария, все команд лиги суммарно никогда не будут иметь столько денег, и все равно они побеждают без всяких месси и неймаров. Парадокс.
Robin Hood
Robin Hood ответ AKH (раскрыть)
вчера в 17:36
Да сейчас везде такой футбол. ВЕЗДЕ. Души нет не у стиля Артеты, это всепланетарная идея смысла и идеала дальнейшего развития человечества.
AKH
AKH
вчера в 13:52, ред.
Арсенал доминировал. Это главное😁. Счет не отображает качество доминации. Доминация, вот в чем прелесть футбола. Голы, победы? Это все второсортно.

Артета сделал антипод команды Венгера. Прагматичную команду беш души. Схематичного робота, которыц доминирует над Борнмутами. Без романтики. Без обезбашенного футбола. Убил Арсенал, за который я болел верой и правдой весь период Арсена. И все равно никрена не выиграл. Так зачем спрашивается гнобили дядю Арсена? За красивый смотрибелный футбол. Получите доминацию венгерауты😁
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:44
Счет на табло, и это хорошо, что Квара еще в штангу попал
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 12:29
Нууу, не сказал бы, что Арсенал был лучше.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 12:27
" мы лучше Ливерпуля, мы лучше ПСЖ"...
создается впечатление, что испанец живет в "своем теплом и уютном мирке")))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:23
Хреновому танцору.........
матос
матос
вчера в 11:52
Балабол гешпанский ))
eleven LC
eleven LC
вчера в 11:52
И где там он был лучше?!
Игра забывается, результат остаётся
HЕ Э Г О И СT
HЕ Э Г О И СT
вчера в 11:41
Опохмелиться бы, Микки.. 🥃
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:14
Играли в трусливый футбол.
94fhbg4xawma
94fhbg4xawma
вчера в 11:03
Два поражения. Чего тут лучшего...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:58
Артета по факту проделал хорошую работу, учитывая состав который у канониров.
напомню. команду Артета принял на 8 месте.
теперь Арсенал борется за все трофеи, впервые за многие годы дошел до полуфинала. да. тренер топ, но вот его ЧСВ, это бросается в глаза.
и эти высказывания про чемпионство МанСити или Ливерпуля?
теперь вот высказывание про то, что они лучше, чем ПСЖ...
ну реально странно все это с его стороны)
Артете можно только посочувствовать.
его команда великолепна, а титулов не берет, но Артета и его команда на правильном пути.
трофеи будут. работать надо. и пора купить топ-нападающего.
vejjcv6nd4b6
vejjcv6nd4b6
вчера в 10:44
Его оценка сейчас как-то звучит не кстати, даже улыбнуло
Incredulous
Incredulous
вчера в 10:32
"Они прошли дальше, но мы были гораздо лучше."

Хотелось бы спросить Артету, а в чём его подопечные были гораздо лучше? В том, что они больше бегали по полю, или в том, что они больше били по воротам соперника? Ну так в футбол побеждают забитыми голами, а не активностью команды. Да и из всех 19 ударов по воротам соперника, 15 были "в молоко", а из 4 в створ - лишь один забитый гол. При том, что у парижан из 11 ударов, большинство (6) были в створ, и из них два оказались в сетке ворот лондонцев. Вы даже ничью вырвать не смогли, которая тоже не спасала бы Арсенал, я уж не говорю о победе. Вы проиграли оба матча, и после этого у Артеты ещё поворачивается язык говорить, что они были лучше.

"У нас не хватало семи игроков. Мы приехали сюда в сложный момент сезона и, несмотря на это, показали отличную игру."

А вот и ещё один новый участник появился в клубе "Не виноватая я". Начались нелепые, банальные отговорки, мол я не виноват, это всё обстоятельства. Игроков не хватало, солнце в глаза светило, ветер не в ту сторону дул... Когда Реал обыгрывал, то как-то не вспоминал, что там половина основных защитников в лазарете находились. Там в грудь себя бил, мол вот какой я мега-тренер, сам Реал обыграл, и не забывал на каждой пресс-конференции это озвучивать. А как проиграл, так виноваты все кто угодно, но только не я.

Ну не подобает тренеру такого солидного клуба так себя вести, и так обиженно оправдываться.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:31
Говорить такие слова при двух поражениях- так себе удовольствие...
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:01
Микель может для достижения результата вам надо стать , чуть хуже и уповать на везение? )))
Маг_тм
Маг_тм
вчера в 10:00
Я думал Артета адекват, но такие комментарии не красят его, это похоже на беспомощность. Да, Арсенал был лучше в 1 матче, но не сказать что на много. Вчера пушкари выглядели очень слабо, не считая первые 10 минут. Парижане полностью контролировали ход игры, и выглядели очень уверенно.
Гость
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