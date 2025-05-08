Артета: «ПСЖ прошёл дальше, но мы были гораздо лучше»

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал проигрыш своей команды в полуфинале Лиги чемпионов против ПСЖ (1:2, общий счет 1:3).

Они прошли дальше, но мы были гораздо лучше. К сожалению, результат — это то, что имеет значение. Мы не можем быть удовлетворены. Мы сражались достойно, превосходили их по многим параметрам, но сегодня нам просто не повезло. Теперь необходимо разобраться в том, что можно улучшить, ведь у нас есть потенциал. У нас не хватало семи игроков. Мы приехали сюда в сложный момент сезона и, несмотря на это, показали отличную игру.