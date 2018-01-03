Барелла продлил контракт с «Кальяри»

Пресс-служба «Кальяри» сообщает, что полузащитник команды Николо Барелла продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2022 года.
Ранее ходили слухи, что Николо Барелла на радаре у «Ювентуса».
|Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Арсенал
|-:-
|Челси
|2.95
|3.45
|2.5
|Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала
|1
|X
|2
|21:00
|сегодня
|Лейда
|-:-
|Атлетико М
|-
|-
|-
|23:00
|сегодня
|Кадис
|-:-
|Севилья
|5.2
|3.8
|1.65
|23:00
|сегодня
|Лас-Пальмас
|-:-
|Валенсия
|3.8
|3.7
|1.9
|Италия. Кубок 2017/2018, 1/4 финала
|1
|X
|2
|22:45
|сегодня
|Ювентус
|-:-
|Торино
|1.33
|4.9
|9.5
Пресс-служба «Кальяри» сообщает, что полузащитник команды Николо Барелла продлил контракт с клубом. Новое соглашение рассчитано до 2022 года.
Ранее ходили слухи, что Николо Барелла на радаре у «Ювентуса».