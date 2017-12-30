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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 Идет второй тайм, 82’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 Идет второй тайм, 84’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 2:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 4.85 9.5
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 1:1 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.18 3.45 3.25
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.3 3.75 3.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 15 6.1 1.21
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс Фонбет 1.33 5.1 8.5
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«Челси» готов увеличить зарплату Азару в 1.5 раза, чтобы не отпускать игрока в «Реал»

сегодня, 15:06

Руководство «Челси» намерено отреагировать на заявления отца полузащитника команды Эдена Азара. Тьерри Азар на днях заявил, что его сын не продлевает контракт с «синими», так как видит себя игроком «Реала».

В «Челси» уже думают о том, как сохранить футболиста в команде. По слухам, боссы лондонцев намерены увеличить зарплату бельгийца с 200 тысяч фунтов в неделю до 300, что сделает 26-летнего хавбека самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 18:48
Даже зарплата лучшего игрока на островах меньше......
Кевин Де Брюйне £ 150 000 в неделю.......
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:43
Все по делу
Павел Амурский
Павел Амурский
сегодня в 17:35
Азар в Реале пропадет.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 17:34
Азар давно уже перерос уровень Челсе. Осталось ему только Барсу вынести в ЛЧ и можно летом в Мадрид перебератся!
Kavaro
Kavaro
сегодня в 17:25
Ничего даже не хочется обсуждать на этом сайте, верните старый формат.
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Romeo 777
сегодня в 17:11
И то Иско не всегда основной
Romeo 777
Romeo 777 ответил Ливерпулище
сегодня в 16:44
Ливерпулище:
А что если реалка 350 предложит🤔🤔🤔
Так пусть предлагают, это дело клубов и самого Азара, что будет то будет
Romeo 777
Romeo 777 ответил Рауль и Зидан
сегодня в 16:43
Рауль и Зидан:
Админы Соккер , сколько людей должно написать , что оформление вашего сайта отстойное , что бы вы поняли это ?
Не понимаю, что у вас, но у меня по-прежнему старый сайт...и на новый как днями ранее не перекидывает. В новом я бы не сидел, он вообще ни о чем.
Romeo 777
Romeo 777 ответил Рауль и Зидан
сегодня в 16:41
Рауль и Зидан:
Ну такую зп он и просто так заслужил . Только это не поможет , Реал всегда может больше предложить , также судя по всему, Азар , не ровно дышит к нашему клубу . Но думаю Перес незаинтересован в Азаре. Да и на позицию Азара, полно игроков
У вас есть свой "Азар", Иско не думаю что хуже
Алексей Буренин
Алексей Буренин
сегодня в 16:39
А нужен ли он Реалу
Аксинья
Аксинья
сегодня в 16:20
Чукотка подзатянет пояса...
VIPded
VIPded
сегодня в 16:14
Надо бы удержать парня...
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 16:13
Я ДУМАЮ ИГРОК ЧЕЛСИ УЙДЕТ В ДРУГУЮ КОМАНДУ
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 16:09
Ну такую зп он и просто так заслужил . Только это не поможет , Реал всегда может больше предложить , также судя по всему, Азар , не ровно дышит к нашему клубу . Но думаю Перес незаинтересован в Азаре. Да и на позицию Азара, полно игроков
cаp
cаp ответил ROMA DROGBA
сегодня в 16:05
ROMA DROGBA:
Старому сайту капут. Есть только такая ссылка https://www.soccer0010.com/?new_design=0 Но там косяки есть, например нельзя нажимать кнопку "ответ"
ну хоть так пока, спасибо! на новом глаза сломаешь
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан
сегодня в 16:04
Админы Соккер , сколько людей должно написать , что оформление вашего сайта отстойное , что бы вы поняли это ?
Ливерпулище
Ливерпулище ответил Romeo 777
сегодня в 16:01
А что если реалка 350 предложит🤔🤔🤔
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 15:55
Разговоры о 300 тысячах давно идут. Может папаня этого и добивается. Хотя с другой стороны в прошлый раз когда продлевал контракт в 2015 году Азар согласился всего на 15 тысячное увеличение ЗП, с 185 до 200.
Если Лукаку 250 получает, а Погба 290, то Азару по этим меркам можно и все 300 давать, да и на сегодняшний день он свой хлеб в Челси отрабатывает сполна.
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 15:44
Вряд ли удастся его удержать
grafff
grafff
сегодня в 15:31
В барсу его
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:25
ROMA DROGBA не могу тебе ответить(
роналду загнотеся, появится неймар
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил sihafazatron
сегодня в 15:24
sihafazatron:
лучше пусть в челси останется лидером, чем в реале на роналду играть
Надеется что тот скоро загнется?
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:21
лучше пусть в челси останется лидером, чем в реале на роналду играть
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо ответил ROMA DROGBA
сегодня в 15:16
ROMA DROGBA:
Старому сайту капут. Есть только такая ссылка https://www.soccer0010.com/?new_design=0 Но там косяки есть, например нельзя нажимать кнопку "ответ"
о благодарю. у меня ответ работает. сохраню ссылку. а то на новой версии вообще не реально не привычно.
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Фернандо Алонсо
сегодня в 15:14
Фернандо Алонсо:
прошу прощение за оффтоп. не заходил на сайт неделю, сегодня зашел и решил перейти на старую версию но никак не могу увидеть где теперь это делать. кто в курсе подскажите. ибо эта аж глаза режет невозможно сидеть так
Старому сайту капут. Есть только такая ссылка
https://www.soccer0010.com/?new_design=0

Но там косяки есть, например нельзя нажимать кнопку "ответ"
Фернандо Алонсо
Фернандо Алонсо
сегодня в 15:11
прошу прощение за оффтоп. не заходил на сайт неделю, сегодня зашел и решил перейти на старую версию но никак не могу увидеть где теперь это делать. кто в курсе подскажите. ибо эта аж глаза режет невозможно сидеть так
dimagas1
dimagas1
сегодня в 15:10
Если хочет в Реал ,то пусть идет)))
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