«Челси» готов увеличить зарплату Азару в 1.5 раза, чтобы не отпускать игрока в «Реал»

Руководство «Челси» намерено отреагировать на заявления отца полузащитника команды Эдена Азара. Тьерри Азар на днях заявил, что его сын не продлевает контракт с «синими», так как видит себя игроком «Реала».

В «Челси» уже думают о том, как сохранить футболиста в команде. По слухам, боссы лондонцев намерены увеличить зарплату бельгийца с 200 тысяч фунтов в неделю до 300, что сделает 26-летнего хавбека самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги.