«Челси» готов увеличить зарплату Азару в 1.5 раза, чтобы не отпускать игрока в «Реал»

Руководство «Челси» намерено отреагировать на заявления отца полузащитника команды Эдена Азара. Тьерри Азар на днях заявил, что его сын не продлевает контракт с «синими», так как видит себя игроком «Реала».
В «Челси» уже думают о том, как сохранить футболиста в команде. По слухам, боссы лондонцев намерены увеличить зарплату бельгийца с 200 тысяч фунтов в неделю до 300, что сделает 26-летнего хавбека самым высокооплачиваемым игроком Премьер-Лиги.
Кевин Де Брюйне £ 150 000 в неделю.......
Кевин Де Брюйне £ 150 000 в неделю.......
Если Лукаку 250 получает, а Погба 290, то Азару по этим меркам можно и все 300 давать, да и на сегодняшний день он свой хлеб в Челси отрабатывает сполна.
Если Лукаку 250 получает, а Погба 290, то Азару по этим меркам можно и все 300 давать, да и на сегодняшний день он свой хлеб в Челси отрабатывает сполна.
роналду загнотеся, появится неймар
роналду загнотеся, появится неймар
https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Но там косяки есть, например нельзя нажимать кнопку "ответ"
https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Но там косяки есть, например нельзя нажимать кнопку "ответ"