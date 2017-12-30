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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 21 тур 1 X 2
18:00 Идет второй тайм, 82’ Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 4:0 Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити Фонбет 1.15 8 17
18:00 Идет второй тайм, 84’ Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль 2:1 Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити Фонбет 1.27 6.2 9.5
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб СаутгемптонСаутгемптон Фонбет 1.35 4.85 9.5
Италия. Серия А 2017/2018, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)Фиорентина 1:1 Логотип футбольный клуб МиланМилан Фонбет 2.18 3.45 3.25
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 1:1 Логотип футбольный клуб СассуолоСассуоло Фонбет 1.28 5.55 10.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Интер (Милан)Интер -:- Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 2.3 3.75 3.15
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ВеронаВерона -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 15 6.1 1.21
Шотландия. Премьер-Лига 2017/2018, 22 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 0:0 Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс Фонбет 1.33 5.1 8.5
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Соу продлил контракт с «Динамо»

сегодня, 13:53

Пресс-служба московского «Динамо» сообщает, что полузащитник Самба Соу продлил контракт с клубом. 

«Футбольный клуб „Динамо“ Москва информирует о продлении трудового договора с полузащитником Самбой Соу.

Малиец пришёл в наш клуб только летом, но за такой короткий срок успел стать любимцем динамовских трибун.

На счету 28-летнего опорного хавбека 15 матчей за клуб», - передает пресс-служба.

Ранее ходили слухи, что «Краснодар» рассматривает возможность приобретения Самбы Соу.

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Все комментарии
cska plus
cska plus
сегодня в 17:43
Хорошая новость для динамиков.
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 17:38
УРА!!!!!!!!!!
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ ДИНАМИКОВ!

P.S.
Говорили, что Краснодар им интересовался. Вот любопытная статья : - Обвал «Магнита»: Сергей Галицкий потерял $600 млн за день. Кому интересно - найдёте в инете. Не до покупки Соу.
Хороший Малый
Хороший Малый
сегодня в 17:14
Подарок на новый год для Динамо.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 16:13
Ну вот, по этим трансферам, можно судить о порядочности нынешнего руководства! Не знаю, купит ли Муравей Месси с Роналду, но то, что удержал лидеров команды- однозначно делает ему ЧЕСТЬ!!! Молодец, не швыряется нужными людьми в отличии от предыдущих горе-руководителей. Вот, еще бы и хоккейное руководство поганой метлой погнать, и ваще- было бы з.........ь!!!
Есть медали
Есть медали
сегодня в 16:02
Вот хорошая новость) Лучшее решение!
Klasse
Klasse
сегодня в 15:58
    Алсидес Гиджиев
    Алсидес Гиджиев
    сегодня в 15:48
    Вот и хорошо
    Фата лист
    Фата лист
    сегодня в 15:33
    Заслужил
    Адвокат 76
    Адвокат 76
    сегодня в 15:27
    Хорошая новость.
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 15:13
    Поздравляю Соу Самба с продлением контрактом
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 14:19
    В ФНЛ?)
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