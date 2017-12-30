Соу продлил контракт с «Динамо»

Пресс-служба московского «Динамо» сообщает, что полузащитник Самба Соу продлил контракт с клубом.
«Футбольный клуб „Динамо“ Москва информирует о продлении трудового договора с полузащитником Самбой Соу.
Малиец пришёл в наш клуб только летом, но за такой короткий срок успел стать любимцем динамовских трибун.
На счету 28-летнего опорного хавбека 15 матчей за клуб», - передает пресс-служба.
Ранее ходили слухи, что «Краснодар» рассматривает возможность приобретения Самбы Соу.
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ ДИНАМИКОВ!
P.S.
Говорили, что Краснодар им интересовался. Вот любопытная статья : - Обвал «Магнита»: Сергей Галицкий потерял $600 млн за день. Кому интересно - найдёте в инете. Не до покупки Соу.
С НОВЫМ ГОДОМ ВСЕХ ДИНАМИКОВ!
P.S.
Говорили, что Краснодар им интересовался. Вот любопытная статья : - Обвал «Магнита»: Сергей Галицкий потерял $600 млн за день. Кому интересно - найдёте в инете. Не до покупки Соу.