«Лидс» договорился о покупке полузащитника сборной Японии

Полузащитник японского клуба «Гамба Осака» Йосуке Идегути перейдет в «Лидс». Стороны уже договорились о трансфере хавбека сборной Японии.
Идегути пройдет медосмотр, после чего на следующей неделе сделка должна быть завершена.
Ранее «Лидс» заключил соглашение с 16-летним Райаном Эдмондсоном.
Японец же, скорее всего, из-за отсутствия британской рабочей визы будет отдан в аренду в испанский «Культураль» до конца сезона.
Шансы "Лидса" на плей-офф такие же, как и в прошлом году. Если не сдуются к концу сезона, как то было при Монке, и попутно избавятся от привычки терять очки с аутсайдерами, то борьба за долгожданный выход в высший дивизион станет реальностью.
Японец же, скорее всего, из-за отсутствия британской рабочей визы будет отдан в аренду в испанский «Культураль» до конца сезона.
Шансы "Лидса" на плей-офф такие же, как и в прошлом году. Если не сдуются к концу сезона, как то было при Монке, и попутно избавятся от привычки терять очки с аутсайдерами, то борьба за долгожданный выход в высший дивизион станет реальностью.