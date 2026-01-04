Top.Mail.Ru
Аморим: «Сам я не уйду из „Манчестер Юнайтед“»

вчера, 22:19

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после ничейного матча против «Фулхэма» (1:1) дал понять, что по своей воле не покинет клуб. МЮ на данный момент занимает в таблице 5-е место.

Я собираюсь быть менеджером «Манчестер Юнайтед», а не просто тренером. Я это ясно дал понять. Я не собираюсь уходить и буду выполнять свою работу до тех пор, пока меня не заменит другой человек.

VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 09:41
Надо дать поработать !
SHEARER
SHEARER
сегодня в 09:16
Гни свою линию!
feruzbek rajapov
feruzbek rajapov
сегодня в 06:11
ЖОЗЕ МОУРИНИЮ
dqctfjx3r6p6
dqctfjx3r6p6
сегодня в 06:02
Эсли я на его места работал и за два года нечего выгрил бы я сам ушёл бы понили меня Аморима только одни слова и всё е меня эсть план я менежер я не тренер это пустое слова за два года ЖОЗЕ ВЕРНИС ДРУГ МОЙ АМОРИМ УХОДИ ТЫ 77
Байкал-38
Байкал-38 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:38
Вы рассуждаете как болельщик и не более того.
А попробуйте себя поставить на его место.
Вот вы работаете, а кому то вы не понравились и предлагают вам уволиться и что вы сразу уволитесь?
Нет, конечно, вы скажите, что у вас есть руководство и ему принимать решение.
Если я не прав, то докажите обратное, это кстати легко проверить.
Аморим со своей стороны правильно говорит, а остальное дело за руководством клуба.
По поводу того что есть случаи когда сами уходят. Да есть, но в большинстве случаев когда человек морально сломлен, прежде всего психически, просто хочет убежать из ада. И то такие случаи в современном футболе редки.
Никто не хочет терять деньги.
feruzbek rajapov
feruzbek rajapov
вчера в 23:35
Какой трудно ты что роственник Аморима что ли трудно не попол уходит надо и всё Надо вернут ЖОЗЕ МОУРИНИЮ ОН ВСЁ УЛАДИТ ОН ОСОБЕННЫЙ Я ВЕРУ МОУРИНИЮ ВАЗРАШАЙСЯ ЖОЗЕ ДАВАЙ ДРУГ МОЙ
Comentarios
Comentarios ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:25
Не туда он попал трудно ему
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ feruzbek rajapov (раскрыть)
вчера в 23:20
Особеннный вряд ли сам захочет возвращаться, сейчас в клубе дела токсичнее и хуже чем в его времена, причём намного, вряд ли его даже очень большие деньги убедят.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 23:18
Жозе Моуриньо слышал, в том числе в оригинале, неоднократно.

Если их сравнивать, то это сильно отличающиеся тренеры как по уровню, так и по их парадигмам.

Были случаи, и не столь их мало, когда тренер уходил явно не с запозданием и явно по своей воле. В данном случае тренер откровенно провально работает для клуба такого масштаба, и пусть вина не только на нём (она и на руководстве и футболистах клуба) он мог бы уже уйти дав шанс кому-то другому. В данном случае это скорее нерациональное откладывание неизбежного, не зависимо от мотивов главного тренера и руководства клуба в их решении оставлять пока в основе своей всё как есть.
feruzbek rajapov
feruzbek rajapov
вчера в 23:14
Ты 77 Аморим ты 77 ты должен уходит ты сука........ НАМ НУЖЕН ЖОЗЕ МЛУРИНИЮ НАДО ВЕРНУТ МОУРИНИЮ МАН ЮНАЙТЕД ОН ВСЁ УЛАДИТ
Байкал-38
Байкал-38 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:10
Чего вы увидели необычного и странного в его словах?
Вы что никогда не слышали, что все тренеры говорят о своей работе?
Любой тренер скажет что он хочет быть не просто тренером, а быть чем то большим для клуба.
Вы видать Моуриньо никогда не слышали.
А какой дурак сам уйдёт с большого клуба?
Только с компенсацией, о чём собственно Аморим и сказал, будет работать пока его не заменят.
shur
shur ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 23:00, ред.
...скорей всего мышление у чела, мания величия "...Мы, Николай..II",
синдром непотопляемости что ли...!!! С другой стороны нет мощного резонанса в мнениях о его назначении,болельщики просто устали от варягов, в верхах одна проблема-забота о капитале ! А по русски "...Наглости нет предела" и Я не знаю когда и чем всё это закончится (...по чесноку, Я уже так много МЮ не смотрю,только ради дьявола на ромбике,ну это смешно!)
kovalev-barin
kovalev-barin
вчера в 23:00
Абсолютно справедливо!

Учитывая, сколько обещаний перед ним не сдержали Уилкокс и Беррарда, то как минимум компенсацию за увольнение Рубен заслужил
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 22:59
При этом у Рубена словно особая миссия в его голове от которой он лишь вынужденно откажется, судя по его словам, да и последовательности решений и общему отношению. Это необычно, можно сказать даже странно. Скорее всего его темперамент вкупе с личностными чертами являются основными движущими силами этого.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 22:58
А почему собственно он должен сам уходить?
У него контракт и он хочет его отработать и получить свою зарплату.
Тут скорее вопрос к клубу, если не устраивает, платите компенсацию и увольняйте.
Вообще не понимаю тех, кто требует, что бы тренер уволился, требуйте с руководства клуба.
У тренера здесь правильная позиция, он наёмный работник, защищённый контрактом.
Nenash
Nenash
вчера в 22:49
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:40
Будулай бессовестный))
Comentarios
Comentarios ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 22:38
Готовим носилки грит сам не уйдет
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 22:37
Будулай пошел ва-банк! Слово пацана!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:36
в летом надо обновить всю полузащиту.
да, игра команды не очень радует.
но МЮ держится, и есть шанс на топ-5.
Comentarios
Comentarios ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 22:34, ред.
Ничего нового он в МЮ не принес пока одни слова
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear
вчера в 22:28
Звучит как слишком упёртая и в некотором смысле рискованная по последствиям позиция и подход. Иногда не завершение чего-то вовремя имеет плохие эффекты, порой сильно плохие. Интересно что должно произойти чтобы клуб решил расстаться с нынешним главным тренером, видимо какая-то длительная неудачная серия.
Гость
