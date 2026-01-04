Аморим: «Сам я не уйду из „Манчестер Юнайтед“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим после ничейного матча против «Фулхэма» (1:1) дал понять, что по своей воле не покинет клуб. МЮ на данный момент занимает в таблице 5-е место.
Я собираюсь быть менеджером «Манчестер Юнайтед», а не просто тренером. Я это ясно дал понять. Я не собираюсь уходить и буду выполнять свою работу до тех пор, пока меня не заменит другой человек.
У него контракт и он хочет его отработать и получить свою зарплату.
Тут скорее вопрос к клубу, если не устраивает, платите компенсацию и увольняйте.
Вообще не понимаю тех, кто требует, что бы тренер уволился, требуйте с руководства клуба.
У тренера здесь правильная позиция, он наёмный работник, защищённый контрактом.
синдром непотопляемости что ли...!!! С другой стороны нет мощного резонанса в мнениях о его назначении,болельщики просто устали от варягов, в верхах одна проблема-забота о капитале ! А по русски "...Наглости нет предела" и Я не знаю когда и чем всё это закончится (...по чесноку, Я уже так много МЮ не смотрю,только ради дьявола на ромбике,ну это смешно!)
