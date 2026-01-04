Аморим: «Сам я не уйду из „Манчестер Юнайтед“»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» после ничейного матча против «Фулхэма» (1:1) дал понять, что по своей воле не покинет клуб. МЮ на данный момент занимает в таблице 5-е место.

Я собираюсь быть менеджером «Манчестер Юнайтед», а не просто тренером. Я это ясно дал понять. Я не собираюсь уходить и буду выполнять свою работу до тех пор, пока меня не заменит другой человек.