Вице-президент РФС Сергей Анохин заявил, что чемпионат мира 2021 по пляжному футболу может пройти в Москве.



«Мы будем стремиться к проведению чемпионата мира 2021 года в Москве.



Площадки для пляжного футбола постоянно появляются в городах. Что касается крытых площадок, то это проблема, которую мы должны решать вместе с министерством спорта. Есть пять мест для строительства площадок в регионах, места уже выделены, мы оформляем проектную документацию, оформляем взаимоотношения между региональными властями и министерством спорта.



Первая площадка должна появиться в Саратове, ближе всего мы находимся к завершению строительства крытого комплекса там. Постепенно коммерсанты в пляжном футболе видят определенный бизнес, поэтому появляются и коммерческие комплексы. Пока этого мало, но мы хотим большую арену в Москве на три тысячи зрителей, мы ведем над этим работу. В Санкт-Петербурге будет строиться такая же арена, проект подписан».



Сычёв и другие футболисты, подавшиеся на пляжи