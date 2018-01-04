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Испания. Кубок 2017/2018, 1/8 финала 1 X 2
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21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛеганесЛеганес -:- Логотип футбольный клуб ВильярреалВильярреал Фонбет 2.5 3 3
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Чемпионат мира 2021 по пляжному футболу может пройти в Москве

сегодня, 12:13

Вице-президент РФС Сергей Анохин заявил, что чемпионат мира 2021 по пляжному футболу может пройти в Москве.

«Мы будем стремиться к проведению чемпионата мира 2021 года в Москве.

Площадки для пляжного футбола постоянно появляются в городах. Что касается крытых площадок, то это проблема, которую мы должны решать вместе с министерством спорта. Есть пять мест для строительства площадок в регионах, места уже выделены, мы оформляем проектную документацию, оформляем взаимоотношения между региональными властями и министерством спорта.

Первая площадка должна появиться в Саратове, ближе всего мы находимся к завершению строительства крытого комплекса там. Постепенно коммерсанты в пляжном футболе видят определенный бизнес, поэтому появляются и коммерческие комплексы. Пока этого мало, но мы хотим большую арену в Москве на три тысячи зрителей, мы ведем над этим работу. В Санкт-Петербурге будет строиться такая же арена, проект подписан».

Сычёв и другие футболисты, подавшиеся на пляжи

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Все комментарии
bsww
bsww
сегодня в 14:35
Только на крытой арене, чтобы все могли наблюдать без страха быть облитым. Плюс я за увеличение квот, а то в Европе слишком много претендентов и могут быть сюрпризы как в последнем отборе. В других зонах намного легче, там явных фаворитов меньше, чем кол-во путёвок от зоны
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:49
А ЧМ по хоккею на пляжах Копакабаны...........
cska.78
cska.78
сегодня в 13:03
Тут то шансов намного больше, чем у команды усатого!
FILL3286
FILL3286
сегодня в 12:33
Наши пляжники обыграли бы наших бревен в большом футболе,игорь был бы в шоке)
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 12:26
Было бы не плохо, мне нравится смотреть и наблюдать за пляжным футболом.
drug01
drug01
сегодня в 12:25
Радостное известие!!!!
cаp
cаp ответил Холден Колфилд
сегодня в 12:18
Холден Колфилд:
Песок для соревнований будет торжественно вытрясен из братьев Березуцких
наконец-то! радость-то какая.)
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 12:18
В Москве столько пляжей, что в Сочи обзавидовались.
Холден Колфилд
Холден Колфилд
сегодня в 12:17
Песок для соревнований будет торжественно вытрясен из братьев Березуцких
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