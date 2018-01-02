Большие задачи «Зенита» на 2018 год

02 января 2018, 21:27

Многие обещания самому себе начинаются со слов «а в новом году», и «Соккер.ру» составляет список для футбольного клуба из Санкт-Петербурга.

Выиграть десять матчей из десяти

Манчини обмолвился, что перевернуть расклад в лиге можно только одним способом – выиграв у всех весной. Причем не считайте его сумасшедшим. Ведь если говорить о победной серии в рамках чемпионатов России, то у ЦСКА есть тринадцать встреч подряд не так давно. А в рамках одного сезона речь о 12 поединках. 10 не будет рекордом. Более того, сам «Зенит» три с половиной года тому назад выдал на старте серию из восьми побед.

Сейчас это звучит дико, но «Зенит» и «Спартак» не потеряли шансы при идеальной игре. Даже если «Локомотив» сохранит осеннюю динамику набора пунктов, то к концу сезона у Семина будет 67 пунктов. На два пункта меньше, чем у чемпионского «Спартака» прошлого года. А «Зенит», если выиграет 10 матчей, получит те же 67 очков. При равенстве теперь учитывают не количество побед, а личные встречи, так что задачу стать чемпионами ставить глупо. Не все зависит от «Зенита». Но победа в каждом матче – задача на 2018-й.

Достойно выступить в Лиге Европы

«Зениту» достался очень плохой соперник. «Селтик» - команда агрессивная, бегущая. Отвыкли проигрывать у себя дома из-за полураспада великого «Рейнджерс». Правда, от этого не стали равными ПСЖ и «Баварии» - французы и немцы их хорошенько громили, особенно парижане. Но при этом «Селтик» обыграл в гостях «Андерлехт» 0:3.

И хотя бельгийская команда в сентябре была не так хороша, как при встрече с «Зенитом» в плей-офф Лиги Европы в домашнем поединке, «хупс» и «лиловые» являются командами примерно одного силового диапазона. А это значит, что «Зенит» совсем не фаворит. Особенно учитывая состояние команды Манчини осенью и понимание, что на «Селтик» выйдут без игровой практики в конце февраля. Но надо пройти дальше и сыграть достойно до последней игры «Зенита» в ЛЕ .

Научиться продавать игроков

«Зенит» не виноват, что ряд игроков хотят сидеть на газовой трубе, где тепло, уютно и хорошо платят и не думают, как бы поскорее найти игровую практику, если оказались в третьем составе в Петербурге. Но это ФК «Зенит» выдает Дзюбе, как свободному агенту, такой контракт, что теперь Артема трудно куда-то отдать в аренду. Разве что самим платить его миллионы. И где тут грамотный с точки зрения клуба подход?

Артем пошел бы в «Зенит» даже за меньшие деньги. Новосельцев, Панюков, Нобоа, Лодыгин, Шатов – в составе хватает людей, которые могут зимой покинуть «Зенит». Но грамотно продавать игроков не научились. А хвастаться отправкой Халка и Витселя в Китай в приличном обществе не принято. Если игрок не способствует своему уходу, как Жулиано, то «Зенит» в замешательстве. Раздать лишних – одна из главных задач года.

Заставить Манчини принять решение

Если Роберто не будет знать, чего хочет – работать со сборной Италии, тренировать «Милан» или делать «Зенит» сильнее, не требуя удвоения дозы аргентинцев, то зачем такой наставник команде из Санкт-Петербурга? Нельзя поверить, что Роберто полностью сконцентрирован на работе в России, если он сам в интервью говорит обратное. Летом были разногласия по трансферам, и до сих пор не все гладко.

А после скомканной осени, с поражениями от «Локомотива» и «Спартака», у Миллера и Фурсенко должны быть вопросы к наставнику. Ему можно дать время, но разве сам Роберто об этом просил? Он снова может быть уволен, но получать зарплату, как когда-то в «Интере». Так что определиться по главному тренеру – одна из ключевых задач «Зенита» в 2018-м году. От того, как решат этот вопрос, зависит качество футбола.

Выстроить новую атакующую игру

У «Зенита» Виллаш-Боаша, Луческу и Манчини есть одна общая беда. Каждая версия, невзирая на имена футболистов, страдала из-за проблем с позиционной атакой. Даже сейчас, если проследите за двумя кривыми – голевой динамикой Кокорина и результатами «Зенита», то отметите связь. Александр не забивал в 12 играх, в которых сыграл. И его команда в этих матчах одержала жалкие 2 победы при 5 поражениях и 5 ничьих.

Нельзя ставить на действия одного футболиста в атаке и считать эту линию работающей против всех соперников. Особенно тех, кто закрывается. Класс футболистов «Зенита», безусловно, позволяет команде доминировать, но грамотно атаковать Манчини команду пока не научил. А ведь пора, петербуржцам не хотелось бы еще раз потерять очки с ЦСКА , проиграть «Краснодару» дома или «Локомотиву» в гостях. Атаки нет, для агрессивной команды ее вернуть – большая задача.

Делать логичные трансферы

Заболотный нужен, чтобы отпустить Дзюбу? Или Антона взяли просто потому, что могли себе позволить? Манчини вообще просил покупать именно этого нападающего? Много вопросов по банальному трансферу, коих «Зенит» за последние годы совершил немало. Но покупать надо с умом, даже если денег хватает, а проблемные позиции известны. Нельзя перебирать с «отрицательной массой».

Тем более, сами футболисты, как Кузяев в недавнем интервью, намекают о непонимании между своими и чужими. Не допустить раскол можно, если впредь совершать трансферы, сохраняющие баланс в раздевалке. Но пока Манчини снова охотится за видными из Серии А – вроде Пьяцы, чей агент исключает переезд в Россию. А на деле может получить Набиуллина, который окажется в положении Цаллагова.

Вернуться в группу Лиги чемпионов

Ни Шалимов, ни Каррера, ни Семин не заявят, что нет возможности выбить армейцев или лазурных с привычного места в Лиге чемпионов, потому что такое заявление вызовет улыбку не только в Ростове-на-Дону. Даже когда было всего два места, «Зенит» вылетал в Лигу Европы. Ни деньги не помогали, ни опыт, ничего. В новом сезоне та же картина.

И если «Локомотив» сохранит темп, а «Спартак» и еще одна команда хорошо проведут весну – Санкт-Петербург снова будет без Лиги чемпионов. Разве что выиграет Лигу Европы, хотя это трудно, сами понимаете. Поэтому одна из ключевых задач на 2018 год решится еще до чемпионата мира в России. «Зениту» нужно оказаться в ЛЧ . Фальшивить, как при Луческу и Манчини, больше нельзя.