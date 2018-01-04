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Оланаре хочет получать больше игровой практики в ЦСКА

сегодня, 14:46

Нападающий ЦСКА и сборной Нигерии Оланаре считает, что ему нужно получать больше игровой практики в составе столичной команды, если он хочет попасть в основной состав национальной сборной на ЧМ-2018.

«То, что чемпионат мира 2018 пройдет в России - это очень хорошо для меня. Я выступаю за российский клуб, хорошо знаю эту страну и погоду.

Однако мне нужно больше игровой практики, чтобы попасть в основной состав своей национальной сборной. Пока что я играю не так много, как мне хотелось бы».

Ранее ходили слухи, что Оланаре может перебраться в Англию. 

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Все комментарии
спартак 1987
спартак 1987
сегодня в 19:59
Оланаре после серьёзной травмы ( в финале кубка против бомжей вывел коней вперёд и отмечая свой гол умудрился порвать связки делая кульбиты, более идиотской травмы не видел) он явно игрок типо Дзюбы и должен биться с защитниками в штрафной соперника, используют нигерийца тренеры цска неправильно. стоит отметить, что Оланаре играет с явной ленью, у него проблеммы в голове и тут всё будет зависить от Ганчаренко на сборах, тем более с такой конкуренцией у коней в атаке😂
Морозовский
Морозовский
сегодня в 19:47
Пусть себе хочет!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Фата лист
сегодня в 19:19
Фата лист:
О какой практике речь, когда Вернблум оказался сильней на позиции ЦН.
Но в опорной зоне потеряли, игра с КБ это показала наглядно. Натхо сдал , он просто перестал играть, одни потери и привозы. Если с командами ниже пятого еще прокатывает вариант с Понтусом в нападении, то с лидерами уже нет.....а в опорной зоне дыра и в итоге - ни тут ни там.
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил cska.78
сегодня в 17:53
cska.78:
А что так, безквартирных, проводниц и СПАРТАЧЕЙ! Пиши тогда уж СВИНЕЙ!
...в соответствии с ником...увы...
cska.78
cska.78 ответил Спартач-болельщик
сегодня в 17:51
Спартач-болельщик:
...А я думал почему Соу/Коу КАЛова в Оберхофф не поехала ? а она эва ...от троллинга Спартачей , безквартирных и проводниц отбивается на соккере...
А что так, безквартирных, проводниц и СПАРТАЧЕЙ! Пиши тогда уж СВИНЕЙ!
Спартач-болельщик
Спартач-болельщик ответил cska.78
сегодня в 17:50
cska.78:
Надо себя на тренировках хорошо проявлять, да и давал тебе ВМГ шансы, которые ты не использовал!
...А я думал почему Соу/Коу КАЛова в Оберхофф не поехала ? а она эва ...от троллинга Спартачей , безквартирных и проводниц отбивается на соккере...
drug01
drug01
сегодня в 17:45
Надо больше работать на тренировках, тогда будет толк! Впереди сезон и будет шанс выйти на поле!
loko7
loko7
сегодня в 17:27
Ну знание погоды тебе вряд ли поможет, так как ЧМ будет летом.
FanParovoz
FanParovoz
сегодня в 17:16
Аарон Леннорович Оланаре
ALEX26659
ALEX26659
сегодня в 16:53
нет притеснению зулусов в цска! больше игрового времени *черному дереву*!
Беланов
Беланов ответил Сергей Саныч
сегодня в 16:35
Сергей Саныч:
Это тот который фуэте крутил после гола и ноги поломал? Бросать надо эту фуэту и в футбол играть.
Нет - это не ты был
Крейсер
Крейсер
сегодня в 16:30
Чтобы не проходить в "основу" в таком слабом клубе - это надо полностью забить на профессию.
А вообще, мне нравится этот паренёк. Настоящий конь - жалкий и беспомощный.
Суеверный
Суеверный ответил Leha-ha50
сегодня в 16:26
Leha-ha50:
Первый хоть цепляется за мячи, а Федор просто путается в своих ногах и толку от него ноль, потеря на потере, чувствуется , что парень не уверен в себе , в отличии от Головина и Кучаева.
"Опыт дело наживное". А как игрок Саша Головин импонирует. Смелый и резкий. Без страха на ошибку. Уважуха. Плюс он однофамилец одного моего приятеля с которым редко за 10-ть лет видимся. В прошлом пилот ВВС (переименовали в ВКС, но разницы то нет, даже не знаю переоборудовали ТУ-22 "туалетами", а то пилоты банки с собой брали, понятно для какой цели...).
mrkdg
mrkdg
сегодня в 16:22
и это главная новость на соккере?
Фата лист
Фата лист ответил Leha-ha50
сегодня в 16:04
О какой практике речь, когда Вернблум оказался сильней на позиции ЦН.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 16:02
Это тот который фуэте крутил после гола и ноги поломал?
Бросать надо эту фуэту и в футбол играть.
cska plus
cska plus
сегодня в 16:00
Было бы тебе 32-35 лет можно было федуну толкнуть.
spartach n1
spartach n1 ответил FILL3286
сегодня в 15:59
FILL3286:
Не выдержал конкуренции коней)
У коней Васин самый забивной,только он ворота путает,оленаре с ним тяжело конкурировать !
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Суеверный
сегодня в 15:51
Суеверный:
У Аарона и Федора разные амплуа.
Первый хоть цепляется за мячи, а Федор просто путается в своих ногах и толку от него ноль, потеря на потере, чувствуется , что парень не уверен в себе , в отличии от Головина и Кучаева.
FILL3286
FILL3286 ответил spartach n1
сегодня в 15:50
spartach n1:
Загорелый воспитанник цска взбунтовался !))
Не выдержал конкуренции коней)
spartach n1
spartach n1
сегодня в 15:49
Загорелый воспитанник цска взбунтовался !))
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:42
Заплати Гинеру - получи место.
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 15:39
а кто это?
Филипповых
Филипповых
сегодня в 15:39
Пока олонаре не уйдет с канюшни, у него не будет возможности играть на высшем уровне. Я конечно не знаю кто это вообще такой, но все кто с канюшни сборники они вообще все убитые, хотя бы взять те же васен, окенфеив, венблюм...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 15:36
Свободу Олану))
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:32
Уже хорошо, что он начал об этом задумываться! Значит, не все еще потеряно. Давай, Аарон! Стремись к своей мечте и делай для этого все)
Суеверный
Суеверный ответил Leha-ha50
сегодня в 15:32
Leha-ha50:
Если учесть, что Чалов провалил осень, то можно было бы больше времени дать Оланаре.....хуже бы точно не было.
У Аарона и Федора разные амплуа.
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 15:29
Не вижу в чём проблема, играй хорошо и будешь всегда в основе играть.
MaxForCSKA
MaxForCSKA ответил makkie
сегодня в 15:27
makkie:
Делааа... когда Оланаре переезжал из Китая - кони уже радовались, что едет звезда. Некоторые подсчитывали, за сколько Оланаре можно будет продать в Барсу или МС - 30, 40, 70 млн евро... продали?) Тенденция цска последних лет - неминуемые промахи на трансферном рынке.
что за вздор
Суеверный
Суеверный
сегодня в 15:24
Аарон, футболисту нужна умная голова, координация и быстрые ноги. Способность понимать партнеров "затылком". Что еще нужно? Смелость, дух характера априори. Терпеть боль. Хотя в последнем компоненте лучше всего учиться у дам.
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