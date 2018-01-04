Оланаре хочет получать больше игровой практики в ЦСКА

Нападающий ЦСКА и сборной Нигерии Оланаре считает, что ему нужно получать больше игровой практики в составе столичной команды, если он хочет попасть в основной состав национальной сборной на ЧМ-2018.



«То, что чемпионат мира 2018 пройдет в России - это очень хорошо для меня. Я выступаю за российский клуб, хорошо знаю эту страну и погоду.



Однако мне нужно больше игровой практики, чтобы попасть в основной состав своей национальной сборной. Пока что я играю не так много, как мне хотелось бы».



Ранее ходили слухи, что Оланаре может перебраться в Англию.