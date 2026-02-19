«Будё-Глимт» победил «Интер» в матче плей-офф Лиги чемпионов

В рамках первого стыкового поединка за право попасть в 1/8 финала Лиги чемпионов норвежский коллектив «Будё-Глимт» одержал домашнюю победу над итальянским «Интером», обыграв его со счетом 3:1.
Голами в составе хозяев поля отметились Сондре Фет на 20-й минуте, Йенс Хёуге на 61-й минуте и Каспер Хог. Итальянцы смогли ответить лишь точным ударом Франческо Эспозито на 30-й минуте. Решающий ответный матч состоится 24 февраля в Милане.
На воротах «Будё-Глимта» в этой встрече стоял российский вратарь Никита Хайкин. Для него этот поединок стал девятым в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, до этого он принимал участие во всех матчах группового этапа, выходя в стартовом составе.
от нас скрывают, на какой минуте Каспер Хог поставил точку в этом удивительном матче !
Отдельный привет нашему переходу на осень-весна и танцорам, которым яйца при ходьбе мешают
Стадион "Аспмюра" ...вместимость 8 270
2026
Будё-Глимт 3 : 1 Манчестер Сити
Атлетико 1 : 2 Будё-Глимт
Будё-Глимт 3 : 1 Интер
Аномалия??Колдовство???Хоттабыч???Хайкин???
У кого нибудь есть ответ ???
Но у Интера шаснов побольше, чем у юве и Аталанты
Буде Глимт молодцы!!!
но в Милане будет сложно))))
Хайкин - лучший российский игрок в этой лч!!
