Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыЛига чемпионов 2025/2026

«Будё-Глимт» победил «Интер» в матче плей-офф Лиги чемпионов

сегодня, 00:51
Будё-ГлимтЛоготип футбольный клуб Будё-Глимт3 : 1Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерМатч завершен

В рамках первого стыкового поединка за право попасть в 1/8 финала Лиги чемпионов норвежский коллектив «Будё-Глимт» одержал домашнюю победу над итальянским «Интером», обыграв его со счетом 3:1.

Голами в составе хозяев поля отметились Сондре Фет на 20-й минуте, Йенс Хёуге на 61-й минуте и Каспер Хог. Итальянцы смогли ответить лишь точным ударом Франческо Эспозито на 30-й минуте. Решающий ответный матч состоится 24 февраля в Милане.

На воротах «Будё-Глимта» в этой встрече стоял российский вратарь Никита Хайкин. Для него этот поединок стал девятым в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, до этого он принимал участие во всех матчах группового этапа, выходя в стартовом составе.

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
«Милан» и «Комо» сыграли вничью в матче Серии А
Сегодня, 00:50
«Ньюкасл» разгромил «Карабах» в матче плей-офф Лиги чемпионов
Вчера, 22:38
Дортмундская «Боруссия» дома обыграла «Аталанту» в матче Лиги чемпионов
Вчера, 01:09
Гол Винисиуса принес «Реалу» победу над «Бенфикой»
Вчера, 01:05
ПСЖ одержал волевую победу над «Монако» в матче Лиги чемпионов
Вчера, 00:54
«Галатасарай» разгромил «Ювентус» в Лиге чемпионов, забив пять голов
17 февраля
Сортировать
Все комментарии
la-respect0
la-respect0 ответ Un_De (раскрыть)
сегодня в 07:30
Ну ну , первый гол какая прекрасная комбинация от Буде , а Интер тупо забросы делал вперёд на авось пройдет
sr4xmawa8w6y
sr4xmawa8w6y
сегодня в 06:32
Ювентус, Интер..... Поражения фаворитов делают ответные матчи очень интересными.
112910415
112910415
сегодня в 05:55
караул !
от нас скрывают, на какой минуте Каспер Хог поставил точку в этом удивительном матче !
Don Nerazzurri
Don Nerazzurri
сегодня в 05:33
Дома разберёмся!
Asper
Asper
сегодня в 05:13
Абсолютно йепонись. С учетом того, что в ритме норвежского чемпионата Будё должен находится с глубокой спячке: когда у них там чемпионат начинается, в конце марта?
Отдельный привет нашему переходу на осень-весна и танцорам, которым яйца при ходьбе мешают
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 04:48
Вчера ночью до конца осознал, на сколько плох Итальянский футбол. эти скорости, желание, азарт, самоотдача, их нету просто. Команды Рпл играют лучше.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 04:39
Вот уж точно неожиданный результат
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 04:29
Да кто такие эти Будё Глимт 😂 теперь эти звери Интер вынесли !!
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 03:35
Наверно это карма за поступок Бастони в игре против Юве))
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 03:30
Буденовцы молодцы). В основном составе всего 2 легионера и дали прикурить Интеру))
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 02:42
Хорошо, когда в футболе есть интрига. Надеюсь, она будет присутствовать и в ответной встрече сегодняшних соперников. Честно говоря сомневаюсь, что БГ удержит добытое дома преимущество после поездки в Милан. Просто Интер объективно сильнее. Хотя, чёрт его знает как всё сложится? Но ответную игру намереваюсь посмотреть.
Un_De
Un_De
сегодня в 01:47
Ни то чтобы ожидаемо, но в целом не удивительно. Плохо, что в 2 мяча. Будет непросто 24го. Так и Спартак Арсенал уничтожал зимой 4-1 (правда не помню искусственное поле было или нет). Буде-Глимпт хорошая команда, крепкая, но не надо петь дифирамбы о волшебстве. Ничего выдающегося они не демонстрируют. Простецкая игра на плохом поле гораздо более эффективная, чем наши комбинации и длинные фланговые передачи. Странно, что Киву этого не учел. Короткий пас и чаще удары - вот и все что могло сработать, имхо.
Bombon
Bombon
сегодня в 01:35, ред.
Ладно Буде-Глимт. Их победы над грандами никого уже не удивляют. Но итальянские команды в этой ЛЧ - вообще ужас. Если Юве, Наполи, Аталанта давно выступают посредственно, но Интер. Еще ничего не решено, но не должен так играть финалист прошлой ЛЧ. Не солидно даже
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 01:30
Ну, готовься....................................))))))))))))))))))))))))))))))
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 01:29, ред.
...как они это делают?! Я с дуру поставил на тот "Интернационале" который лет тристо знаю! Капрал,Минхерц выпиши три наряда мне,на сон глядя, сартир пойду драить!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 01:24
Будё ...население 48 833 чел
Стадион "Аспмюра" ...вместимость 8 270

2026
Будё-Глимт 3 : 1 Манчестер Сити
Атлетико 1 : 2 Будё-Глимт
Будё-Глимт 3 : 1 Интер

Аномалия??Колдовство???Хоттабыч???Хайкин???
У кого нибудь есть ответ ???
sihafazatron
sihafazatron ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 01:23
Если не раскупят пол команды... Тогда новую команду собирать будут, на это может время понадобится
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:20
Будё-Глимт одержаал победу заслуженно! Норвежцы уже созрели для большего... И не нисколько не удивлюсь , если в ближайшее время "Будё..." Будет играть в финале какого ни будь ЕК...
Брулин
Брулин
сегодня в 01:08, ред.
Гвардиола,проиграв Буде,явил миру дьявола. Вопрос с победителем лч ясен
Comentarios
Comentarios
сегодня в 01:07
Круто
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 01:02
Все макароники проиграли получается.
Но у Интера шаснов побольше, чем у юве и Аталанты
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:00
вслед за Атлетико и МанСити Интер выпил горькую чашу поражения.
Буде Глимт молодцы!!!
но в Милане будет сложно))))
Capral
Capral
сегодня в 00:59
Фантастика!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 00:57
Молодцы норвеги, радуют!!)))
Хайкин - лучший российский игрок в этой лч!!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 