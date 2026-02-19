«Будё-Глимт» победил «Интер» в матче плей-офф Лиги чемпионов

1771451495

сегодня, 00:51

В рамках первого стыкового поединка за право попасть в 1/8 финала Лиги чемпионов норвежский коллектив «Будё-Глимт» одержал домашнюю победу над итальянским «Интером», обыграв его со счетом 3:1.

Голами в составе хозяев поля отметились Сондре Фет на 20-й минуте, Йенс Хёуге на 61-й минуте и Каспер Хог. Итальянцы смогли ответить лишь точным ударом Франческо Эспозито на 30-й минуте. Решающий ответный матч состоится 24 февраля в Милане.

На воротах «Будё-Глимта» в этой встрече стоял российский вратарь Никита Хайкин. Для него этот поединок стал девятым в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, до этого он принимал участие во всех матчах группового этапа, выходя в стартовом составе.