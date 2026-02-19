Top.Mail.Ru
«Милан» и «Комо» сыграли вничью в матче Серии А

сегодня, 00:50
МиланЛоготип футбольный клуб Милан1 : 1Логотип футбольный клуб КомоКомоМатч завершен

В перенесенном матче 24-го тура итальянской Серии А встречались «Милан» и «Комо». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Голом у хозяев отметился Рафаэл Леау (64'). За гостей забил Пас (32').

По итогам встречи «Милан» имеет 54 очка (2-е место), у гостей — 42 очка (6-е место).

В следующем матче «Милан» сыграет 22 февраля, соперником будет «Парма». «Комо» проведет следующий матч 21 февраля (соперник — «Ювентус»).

112910415
112910415
сегодня в 06:38
Милан не может ?
Милан не хочет ?
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 04:41
Скукота
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 04:20
Милан всё чаще разочаровывает своей игрой и результатами... Ч
Alex_67
Alex_67
сегодня в 02:16
Смотрел в полглаза, всё-таки Милан... Вдруг заиграет? И в этот раз не дождался. Тягомотина...
shur
shur
сегодня в 01:25
...не знал что Милан такой гиблый! Но приятно был удивлён игрой
Модрича! Откуда силы берутся! И послевкусие, это тебе батюшка не Реал и все твои пасы по хорошему не реализуются! Мало того сплошной игнор со стороны одноклубников,как будто они боятся, что будут делать дальше после его пасов! Да Лука это не Мадрид, это спагетти без пармезана, Я расстроен за Модрича!!!
Гость
