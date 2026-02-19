«Милан» и «Комо» сыграли вничью в матче Серии А

В перенесенном матче 24-го тура итальянской Серии А встречались «Милан» и «Комо». Встреча завершилась со счетом 1:1.
Голом у хозяев отметился Рафаэл Леау (64'). За гостей забил Пас (32').
По итогам встречи «Милан» имеет 54 очка (2-е место), у гостей — 42 очка (6-е место).
В следующем матче «Милан» сыграет 22 февраля, соперником будет «Парма». «Комо» проведет следующий матч 21 февраля (соперник — «Ювентус»).
Модрича! Откуда силы берутся! И послевкусие, это тебе батюшка не Реал и все твои пасы по хорошему не реализуются! Мало того сплошной игнор со стороны одноклубников,как будто они боятся, что будут делать дальше после его пасов! Да Лука это не Мадрид, это спагетти без пармезана, Я расстроен за Модрича!!!
