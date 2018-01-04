«Зенит» может отдать своего игрока и доплатить 10 млн евро в обмен на Смолова

Стали известны подробности возможного перехода нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга может заплатить за Смолова 10 млн евро плюс бонусы, а также отдать «быкам» полузащитника Юрия Жиркова. В этом сезоне 34-летний футболист провел в составе «Зенита» 16 официальных матчей, забив 1 гол, его контракт заканчивается в июне этого года. В «Краснодаре» он может получить двухлетний контракт.

Кроме того, есть вариант, что в «Краснодар» отправится нападающий «сине-бело-голубых» Артем Дзюба.

Напомним, что у Смолова на руках есть предложение от «Вест Хэма».