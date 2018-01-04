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«Зенит» может отдать своего игрока и доплатить 10 млн евро в обмен на Смолова

сегодня, 16:26

Стали известны подробности возможного перехода нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит».

Клуб из Санкт-Петербурга может заплатить за Смолова 10 млн евро плюс бонусы, а также отдать «быкам» полузащитника Юрия Жиркова. В этом сезоне 34-летний футболист провел в составе «Зенита» 16 официальных матчей, забив 1 гол, его контракт заканчивается в июне этого года. В «Краснодаре» он может получить двухлетний контракт.

Кроме того, есть вариант, что в «Краснодар» отправится нападающий «сине-бело-голубых» Артем Дзюба.

Напомним, что у Смолова на руках есть предложение от «Вест Хэма».

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Все комментарии
Филипповых
Филипповых
сегодня в 19:57
Вот эти мутные схемы Зенита вообще не нужно поддерживать. Почему никто не предложить наложить на Зенит запреты трансферов внутри рпл. Пусть падересов покупают и моло ну и конечно воспитанники культурнай сталицы стали бы украшенипм питирского футбола.
kastites
kastites
сегодня в 19:38
Брехня
Josep Guardiola98
Josep Guardiola98
сегодня в 19:26
Зарево над москвой начинается)
удав
удав
сегодня в 19:18
Ну жирков в его годы это так бонус,чаевые😂
Nikola45
Nikola45 ответил ALEX26659
сегодня в 19:15
ALEX26659:
в 16-й клуб УЕФА?))) но в ЛЧ не поподает....
Еще одно доказательство предвзятое судейство в пользу Москвичей!
Может после Мутко что то изменится!
Nikola45
Nikola45 ответил ALEX26659
сегодня в 19:13
ALEX26659:
в 16-й клуб УЕФА?))) но в ЛЧ не поподает....
Так Москва же рулит Вернее судит
Алексей Мяснов
Алексей Мяснов
сегодня в 19:12
ПроŠтитуику и пенсионера решили на лучшего 6апа поменять )
Томик
Томик ответил makkie
сегодня в 19:11
makkie:
Какой-то неравноценный обмен - вряд ли галицкий пойдет на такое... да и Смолов хотел в Европу уехать - смысл переходить в другой российский клуб?
Подождите. Он сейчас 10 млн. получит. Потом ещё Дзюбу обратно за двадцатку продаст.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 19:03
Нервозная Мадам своих игроков меняет, как перчатки. Смолов и Зенит несовместимый Брачный Союз.
Томик
Томик
сегодня в 19:02
Ошибка уже в заголовке. Не "Зенит", а "Реал" ведь.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 19:01
Чем "Краснодар" плох? Перерос его Федя? Да брехня. Наказать его надо - пристроить в "Зеню"!
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 18:51
Галицкого просто так не разведешь,точнее вообще не разведешь))),сам со сферы торговли.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 18:50
Дзюба + 10 лямов и Жирков бонусом.)))
kolpankolpan
kolpankolpan ответил d_fincher
сегодня в 18:32
d_fincher:
То есть сперва убили Бухарова. Потом убили Дзюбу. Теперь нужно убить Смолова. Зенит - не только черная дыра для российских денег, но и конец карьеры любого российского футболиста.
А ты убиваешься за них?
d_fincher
d_fincher
сегодня в 18:16
То есть сперва убили Бухарова. Потом убили Дзюбу. Теперь нужно убить Смолова.

Зенит - не только черная дыра для российских денег, но и конец карьеры любого российского футболиста.
brodaga 05
brodaga 05
сегодня в 18:16
Ссылка перехода на старый сайт
https://www.soccer0010.com/?new_design=0
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Бутсы
сегодня в 18:04
Бутсы:
Куда легендарному Вест Хэму, основанному в ещё XIX вв, и просто английскому мастодонту про который снято и написано уйма литературы и сняты не один культовый фильм, клуб через который прошло столько будущих звёзд, начиная с от англичанина Лэмпарда и заканчивая итальянцем Дзолой, до великого Зенита, который фактически ведёт историю с 2007 года.
На твоём месте остаётся сожалеть что его не пригласили Вулверхэмптон Уондерерс или Ноттингем Форест....он был бы счастлив попасть в ретро...))))
Кому как....по мне так легендарная Жигули "шестёрка" про которую сняли много фильмов и на которой гоняли герои прошлого века и написано много литературы ни как не лучше Мерседеса 2007 г выпуска )))

Удачи !!!!!
Mяyчeло
Mяyчeло
сегодня в 18:00
ОПА! Дзюббо?) А как же трофеи? Хотя. Скорее Краснодар что нибудь выиграет чем гламурный лазурный проджект дяди Володи!)
Klasse
Klasse
сегодня в 17:57
Жирков - 11.000 рублей, дзюбо - 40.000 рублей и 10 млн евро. Маловато за Смолова))) придется манчине всех своих голубых аргентинцев продавать)))
ermak6448
ermak6448
сегодня в 17:56
Хорошая Идея для фк Зенит...
Ваня лучший
Ваня лучший ответил makkie
сегодня в 17:54
makkie:
Какой-то неравноценный обмен - вряд ли галицкий пойдет на такое... да и Смолов хотел в Европу уехать - смысл переходить в другой российский клуб?
Максим, все правильно, но дело в том, что Вест Хэм стоит на вылет из АПЛ, а Феде хочется в клуб посильнее, а посильнее ( Арсенал, Тоттенхем и даже Эвертон) не приглашают. Вот поэтому Федя и в раздумье.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил ALEX26659
сегодня в 17:54
ALEX26659:
в 16-й клуб УЕФА?))) но в ЛЧ не поподает....
Так "МосГорСтрах - чемпионат" и УЕФА - разные вещи.....тут 284 нефутбольных фактора влияют на результат....))
Бутсы
Бутсы ответил Jeck Denielse
сегодня в 17:51
Jeck Denielse:
Сейчас вся Москва будет вторить "Вест Хэм лучше...Вест Хэмище..." ,"Федя ,ты нужен в Англии"...)))) Ага...сейчас он ломанётся в заштатный Вест Хэм на радость им ...чтоб не гарантировать себе участие в еврокубках....чтоб понизить себе зарплату...повысить конкуренцию...увеличить нагрузки...уменьшить количество выходных...уехать из данной зоны комфорта...и начнёт очаровывать англичан на 28-м году жизни...)))) В Вест Хэмы надо ехать в 20 лет...используя шанс как трамплин в топ клубы.... А тут такой шанс.....в обход английского середняка и сразу в топ-команду....в 16-й клуб УЕФА...в Великий Зенит.... Если в Европу - то в Реал....если в Россию - то Зенит........ Тут и думать нечего.....
Куда легендарному Вест Хэму, основанному в ещё XIX вв, и просто английскому мастодонту про который снято и написано уйма литературы и сняты не один культовый фильм, клуб через который прошло столько будущих звёзд, начиная с от англичанина Лэмпарда и заканчивая итальянцем Дзолой, до великого Зенита, который фактически ведёт историю с 2007 года.
Баклан-Генерал
Баклан-Генерал ответил Jeck Denielse
сегодня в 17:49
Jeck Denielse:
Сейчас вся Москва будет вторить "Вест Хэм лучше...Вест Хэмище..." ,"Федя ,ты нужен в Англии"...)))) Ага...сейчас он ломанётся в заштатный Вест Хэм на радость им ...чтоб не гарантировать себе участие в еврокубках....чтоб понизить себе зарплату...повысить конкуренцию...увеличить нагрузки...уменьшить количество выходных...уехать из данной зоны комфорта...и начнёт очаровывать англичан на 28-м году жизни...)))) В Вест Хэмы надо ехать в 20 лет...используя шанс как трамплин в топ клубы.... А тут такой шанс.....в обход английского середняка и сразу в топ-команду....в 16-й клуб УЕФА...в Великий Зенит.... Если в Европу - то в Реал....если в Россию - то Зенит........ Тут и думать нечего.....
Полностью с вами согласен, коллега! Смолов нам нужен в нашем великом лучезарном зенитике! С ним мы защитим чемпионский титул, а так же наконец выйдем в 1/3 ЛЧ!
ALEX26659
ALEX26659 ответил Jeck Denielse
сегодня в 17:49
Jeck Denielse:
Сейчас вся Москва будет вторить "Вест Хэм лучше...Вест Хэмище..." ,"Федя ,ты нужен в Англии"...)))) Ага...сейчас он ломанётся в заштатный Вест Хэм на радость им ...чтоб не гарантировать себе участие в еврокубках....чтоб понизить себе зарплату...повысить конкуренцию...увеличить нагрузки...уменьшить количество выходных...уехать из данной зоны комфорта...и начнёт очаровывать англичан на 28-м году жизни...)))) В Вест Хэмы надо ехать в 20 лет...используя шанс как трамплин в топ клубы.... А тут такой шанс.....в обход английского середняка и сразу в топ-команду....в 16-й клуб УЕФА...в Великий Зенит.... Если в Европу - то в Реал....если в Россию - то Зенит........ Тут и думать нечего.....
в 16-й клуб УЕФА?))) но в ЛЧ не поподает....
Великие Канониры
Великие Канониры
сегодня в 17:46
Смолову надо бежать из РПЛ, если есть предложения.
Роберто Манчини
Роберто Манчини
сегодня в 17:43
Какой Смолов? Кто это? Это вранье! Алексей Борисович обещал ещё легов на 200 лямов!))) это брехня, бука ди куло кагна!
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 17:41
Смолов не согласится играть за Зенит
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
сегодня в 17:36
А может, Дзюба и Жирков заиграют в Краснодаре.
А Смолов в паре с Кокориным - будет готовая связка для сборной.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:32
Сейчас вся Москва будет вторить "Вест Хэм лучше...Вест Хэмище..." ,"Федя ,ты нужен в Англии"...))))

Ага...сейчас он ломанётся в заштатный Вест Хэм на радость им ...чтоб не гарантировать себе участие в еврокубках....чтоб понизить себе зарплату...повысить конкуренцию...увеличить нагрузки...уменьшить количество выходных...уехать из данной зоны комфорта...и начнёт очаровывать англичан на 28-м году жизни...))))

В Вест Хэмы надо ехать в 20 лет...используя шанс как трамплин в топ клубы....
А тут такой шанс.....в обход английского середняка и сразу в топ-команду....в 16-й клуб УЕФА...в Великий Зенит....

Если в Европу - то в Реал....если в Россию - то Зенит........
Тут и думать нечего.....
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