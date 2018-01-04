Спаллетти: «Мхитарян, Пасторе, Верди стоят по 30 млн евро, а у „Интера“ их нет»

Главный тренер «Интера» Лучано Спаллетти дал понять, что болельщикам команды не стоит ждать от клуба громких приобретений во время зимнего трансферного окна:

«„Интер“ не ищет оправданий, мы не имеем права плакаться. Чтобы усилиться, сперва нужно найти игроков, которые сильнее имеющихся у нас. Возможно, нам не помешал бы исполнитель в оборону, но он должен быть сильнее наших защитников.

Можно и по именам пройтись: Мхитарян, Пасторе, Верди... Однако все они будут стоить по 30 млн евро, а у нас их нет. Либо нам нужно найти клуб, в котором готовы обменяться футболистами. Мы должны выполнять требования финансового фэйр-плей».