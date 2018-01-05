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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
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20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 7.2 4.6 1.42
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М -:- Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе Фонбет 1.35 4.5 10
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Баркли - игрок «Челси»

вчера, 20:50

Пресс-служба «Челси» объявила о подписании контракта с Россом Баркли. Соглашение с 24-летним хавбеком рассчитано на пять с половиной лет. Баркли будет выступать за «синих» под 8-м номером.

Сумма сделки, по неофициальным данным, составила 15 миллионов фунтов стерлингов.

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Все комментарии
Eirek
Eirek ответил Romeo 777
сегодня в 02:53
Romeo 777:
Отлично. Всего 15 миллионов, беспроигрышный вариант. Если после восстановления заиграет, как в прошлом сезоне - отлично, если не пойдёт у него в Челси, можно будет продать даже дороже. Но надеюсь и верю, что всё сложится в Челси! Получил номер самого Лэмпса.
Но у него полгода контракта оставалось, разве нет?
Неужели так нужен он "прямо здесь и сейчас"?
Забрали бы летом его бесплатно, а не за 15-ть миллионов.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan
сегодня в 02:25
Да он пол года не играл 15 за него норма
Romeo 777
Romeo 777 ответил Foxes
вчера в 23:03
Foxes:
Мэр Ливерпуля Джо Андерсон призвал английскую премьер-лигу и футбольную Ассоциацию Англии расследовать детали трансфера полузащитника «Эвертона» Росса Баркли в «Челси». «Переход Росса Баркли из «Эвертона» в «Челси» за 15 миллионов фунтов после того, как он ни минуты не сыграл в нынешнем сезоне, а его агент сорвал летом трансфер за 35 миллионов, – это плевок в лицо фанатам «Эвертона», которые всегда его преданно поддерживали. Я буду обращаться в АПЛ и Футбольную ассоциацию Англии, чтобы было начато расследование обстоятельств трансфера Баркли из «Эвертона» в «Челси». В последний день трансферного окна летом агент срывает сделку за 35 миллионов фунтов, игрок 4 месяца не играет и уходит после этого за 20 миллионов», – написал Андерсон в твиттере.
Этот Джо Андерсон может катиться куда захочет. Клоунада. Челси всё грамотно сделал, зачем нужно было покупать футболиста за 30 млн.фунтов, если бы он не сыграл ни минуты до 2018 года из-за травмы.
SaLLMaN
SaLLMaN ответил Foxes
вчера в 22:44
Foxes:
Мэр Ливерпуля Джо Андерсон призвал английскую премьер-лигу и футбольную Ассоциацию Англии расследовать детали трансфера полузащитника «Эвертона» Росса Баркли в «Челси». «Переход Росса Баркли из «Эвертона» в «Челси» за 15 миллионов фунтов после того, как он ни минуты не сыграл в нынешнем сезоне, а его агент сорвал летом трансфер за 35 миллионов, – это плевок в лицо фанатам «Эвертона», которые всегда его преданно поддерживали. Я буду обращаться в АПЛ и Футбольную ассоциацию Англии, чтобы было начато расследование обстоятельств трансфера Баркли из «Эвертона» в «Челси». В последний день трансферного окна летом агент срывает сделку за 35 миллионов фунтов, игрок 4 месяца не играет и уходит после этого за 20 миллионов», – написал Андерсон в твиттере.
Чувак походу откат хотел, а тут бах и по бороде пошёл, сильно его растроили после нового года )))
3ton
3ton
вчера в 22:39
Много заплатили
ФПП будет расследовать этот трансфер
Foxes
Foxes
вчера в 22:23
Мэр Ливерпуля Джо Андерсон призвал английскую премьер-лигу и футбольную Ассоциацию Англии расследовать детали трансфера полузащитника «Эвертона» Росса Баркли в «Челси».

«Переход Росса Баркли из «Эвертона» в «Челси» за 15 миллионов фунтов после того, как он ни минуты не сыграл в нынешнем сезоне, а его агент сорвал летом трансфер за 35 миллионов, – это плевок в лицо фанатам «Эвертона», которые всегда его преданно поддерживали.
Я буду обращаться в АПЛ и Футбольную ассоциацию Англии, чтобы было начато расследование обстоятельств трансфера Баркли из «Эвертона» в «Челси».

В последний день трансферного окна летом агент срывает сделку за 35 миллионов фунтов, игрок 4 месяца не играет и уходит после этого за 20 миллионов», – написал Андерсон в твиттере.
311
311
вчера в 22:15
Недорого получилось, не то, что раньше просили за него, полтос фунтов!)
просто сашка
просто сашка ответил dzvinka
вчера в 22:15
dzvinka:
пожалуй удачно. 15 лямов за англичанина... копейки. даже если не заиграет, продадут через год в КристалПэлас или ВХ за 35кк.
у него ж вроде контракт этим летом заканчивается, от того и сумма смешная
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
вчера в 22:09
Нормально в принципе, но не совсем то, что ожидалось. Мелковато для Челси я считаю.
dzvinka
dzvinka
вчера в 22:08
пожалуй удачно. 15 лямов за англичанина... копейки. даже если не заиграет, продадут через год в КристалПэлас или ВХ за 35кк.
Ливерпулище
Ливерпулище ответил The Frei
вчера в 22:07
Варди ? Зачем вам 30 летний пенсионер ?
dimagas1
dimagas1
вчера в 22:06
8-ку Лэмпса отдали этому днарю((((
dankoff1986
dankoff1986 ответил The Frei
вчера в 22:05
The Frei:
Отлично, уж 2 года жду этот трансфер, еще Варди и защитника и я буду плясать от радости.
зачем защитника,Рюдигер,Луис,Кэйхил,Кристенсен Аспиликуэта я думаю хватит
The Frei
The Frei
вчера в 22:00
Отлично, уж 2 года жду этот трансфер, еще Варди и защитника и я буду плясать от радости.
cska plus
cska plus
вчера в 21:58
Есть первое приобретение.
Zen-Aku
Zen-Aku ответил ROMA DROGBA
вчера в 21:57
ROMA DROGBA:
А раньше в Челси была Ева Карнейро, тоже хороша...
Помню помню! Разве можно забыть Еву Карнейро..?
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Zen-Aku
вчера в 21:54
Zen-Aku:
Ага.. Русская значить а я то думал англичанка какая та понятно. Хороша милфа!
А раньше в Челси была Ева Карнейро, тоже хороша...
azkan
azkan ответил Foxes
вчера в 21:52
Foxes:
150 т фунтов в неделю.
Многовато конечно. Это может привести к нервозности в раздевалке.
Zen-Aku
Zen-Aku ответил ROMA DROGBA
вчера в 21:52
ROMA DROGBA:
Марина Грановская. Исполнительный директор Челси
Ага.. Русская значить а я то думал англичанка какая та понятно. Хороша милфа!
azkan
azkan ответил lobstersss
вчера в 21:50
lobstersss:
А написать откуда пришёл Баркли профессионализма не хватило? И да, верните старый сайт. Этот кошмарен. Уродлив и неудобен.
С сайтом согласен, а вот вопрос конечно очень интересный для любителя АПЛ )))))
ROMA DROGBA
ROMA DROGBA ответил Zen-Aku
вчера в 21:48
Zen-Aku:
А что это за красотка (милфа) рядом с Баркли???
Марина Грановская. Исполнительный директор Челси
Zen-Aku
Zen-Aku ответил Romeo 777
вчера в 21:46
Romeo 777:
Очень просто, аренда в другой более простой клуб, пол сезона поиграет, и всё. Сейчас за практически любого игрока среднего уровня просят минимум 20 миллионов. Но надеюсь, этого с Баркли не произойдёт и заиграет именно у нас.
А что это за красотка (милфа) рядом с Баркли???
Foxes
Foxes ответил azkan
вчера в 21:46
azkan:
Вот какая зарплата... это интересный вопрос.
150 т фунтов в неделю.
azkan
azkan ответил Romeo 777
вчера в 21:45
Romeo 777:
Отлично. Всего 15 миллионов, беспроигрышный вариант. Если после восстановления заиграет, как в прошлом сезоне - отлично, если не пойдёт у него в Челси, можно будет продать даже дороже. Но надеюсь и верю, что всё сложится в Челси! Получил номер самого Лэмпса.
А кто рядом с Баркли?
Zen-Aku
Zen-Aku
вчера в 21:45
Хорошего полузащитника прикупил себе Челси..
azkan
azkan
вчера в 21:43
Вот какая зарплата... это интересный вопрос.
Romeo 777
Romeo 777 ответил Igo0rek
вчера в 21:38
Igo0rek:
Если он не заиграет, то как вы его собрались дороже продать?
Очень просто, аренда в другой более простой клуб, пол сезона поиграет, и всё. Сейчас за практически любого игрока среднего уровня просят минимум 20 миллионов.
Но надеюсь, этого с Баркли не произойдёт и заиграет именно у нас.
VIPded
VIPded
вчера в 21:32
Удачи Россу с Челси!!!
Nursultan_rma
Nursultan_rma
вчера в 21:30
У баркли техника как у эдена азара. Ждем связку азар-баркли
ermak6848
ermak6848
вчера в 21:28
время покажет на что способен этот парень
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