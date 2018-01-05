Баркли - игрок «Челси»

Пресс-служба «Челси» объявила о подписании контракта с Россом Баркли. Соглашение с 24-летним хавбеком рассчитано на пять с половиной лет. Баркли будет выступать за «синих» под 8-м номером.
Сумма сделки, по неофициальным данным, составила 15 миллионов фунтов стерлингов.
Отлично. Всего 15 миллионов, беспроигрышный вариант. Если после восстановления заиграет, как в прошлом сезоне - отлично, если не пойдёт у него в Челси, можно будет продать даже дороже. Но надеюсь и верю, что всё сложится в Челси!
Получил номер самого Лэмпса.
Отлично. Всего 15 миллионов, беспроигрышный вариант. Если после восстановления заиграет, как в прошлом сезоне - отлично, если не пойдёт у него в Челси, можно будет продать даже дороже. Но надеюсь и верю, что всё сложится в Челси!
Получил номер самого Лэмпса.