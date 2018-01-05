Баркли - игрок «Челси»

Пресс-служба «Челси» объявила о подписании контракта с Россом Баркли. Соглашение с 24-летним хавбеком рассчитано на пять с половиной лет. Баркли будет выступать за «синих» под 8-м номером.

Сумма сделки, по неофициальным данным, составила 15 миллионов фунтов стерлингов.