Баркли надеется улучшить игру «Челси»

Полузащитник Росс Баркли прокомментировал свой переход в «Челси».

«Я очень рад и с нетерпением жду, когда смогу присоединиться к команде. Это новый вызов для меня. Надеюсь улучшить игру „Челси“ и добавить команде остроты в атаке», - сказал Баркли.