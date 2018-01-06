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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 4:1 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 7 4.35 1.45
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 2:0 Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе Фонбет 1.3 4.6 12
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 2:1 Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.47 4.3 6.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис Фонбет 1.47 4.3 6.5
Италия. Серия А 2017/2018, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 1:0 Логотип футбольный клуб КротонеКротоне Фонбет 1.27 5.4 11.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 2:0 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона Фонбет 1.09 10.5 21
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 2:5 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 5.75 4 1.57
20:00 Идет первый тайм, 8’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.85 3.55 4.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 10.5 5.1 1.3
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
20:00 8’ Логотип футбольный клуб ИзерИзер 0:1 Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
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«Казахстанский Месси» станет игроком «Уфы»

сегодня, 12:10

В Казахстане сообщают об интересе «Уфы» к 17-летнему форварду «Тараза» Еркебулану Сейдахмету. Надежду казахстанского футбола в России шутливо окрестили «казахстанским Месси».

Георгий Хутиди, основатель таразского футбольного клуба «Монтажник», воспитанником которого является юный игрок, рассказал о деталях сделки. Сейдахмет отправится с «Уфой» на Кипр, где команда проводит учебно-тренировочный сбор. В феврале нападающий достигнет совершеннолетия и подпишет с российским коллективом профессиональный контракт. По словам Хутиди, «Уфа» оказалась для футболиста наиболее привлекательным вариантом, именно эта команда поможет форварду развиваться и прогрессировать.

Напомним, что по итогам 20 туров «Уфа» занимает 6 место в РФПЛ с 27 набранными очками.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 19:05
Газизов умён,продаст потом денежным мешками типа МС,Зенит
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Dauletbek
сегодня в 17:49
Dauletbek:
"этот", как вы выразились, еще покажет!
Что ? Кому ?
Lionel Messi-10
Lionel Messi-10
сегодня в 17:18
Ничего се))
Удачи Еркебулану!!
BESTjuventus10
BESTjuventus10
сегодня в 17:12
Узбекского роналду нету еще?))
ФанГалактикоса
ФанГалактикоса
сегодня в 16:55
Что за бурят в новостях?кому это надо?
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 16:55
Скоро узнаем что это за Месси такой из Казахстана.
oFANATo
oFANATo ответил Воин666
сегодня в 16:54
Воин666:
У Федуна тоже был свой Месси и где он теперь?
Там же где и сбитый летчик.
Воин666
Воин666
сегодня в 16:47
У Федуна тоже был свой Месси и где он теперь?
Санчо Панса
Санчо Панса ответил Непотопляемый Князь
сегодня в 16:39
Непотопляемый Князь:
Месси в сравнении с ним распиареный дрыщ. Как думаешь, Санчо, сколько ЗМ Месси бы выиграл в УФе?)
Полагаю, что ни одного! Еще бы и разорился.
Kuprin
Kuprin
сегодня в 16:21
в Спартак одни голландские Ранальды переходят))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 16:07
Эх Барселона всего этого не знает.
Faustello
Faustello
сегодня в 15:55
Тарасовский футбольный клуб Монтажник )))))
Dauletbek
Dauletbek ответил самуил кац 1
сегодня в 15:40
самуил кац 1:
Еще один ! Давыдов - российский Месси, этот... боюсь имя вслух произносить, казахстанский. Кто там еще на очереди ? Киргизы, а может эстонцы ?
"этот", как вы выразились, еще покажет!
Typoк
Typoк
сегодня в 15:36
Скоро Месси будут называть каталонский Еркебулан Сейдахмет
самуил кац 1
самуил кац 1
сегодня в 15:08
Еще один ! Давыдов - российский Месси, этот... боюсь имя вслух произносить, казахстанский. Кто там еще на очереди ? Киргизы, а может эстонцы ?
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 15:06
Это круто, повезло Уфе с Месси, не осрами парень прозвище
Barcamilan
Barcamilan
сегодня в 15:05
не может Еркебулан быыть Месси))
Doping87
Doping87
сегодня в 14:58
Удачи в Уфе!
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 14:38
Удачи!
DXTK
DXTK
сегодня в 14:30
А морроканского Роналду случайно нету?
Kerri
Kerri
сегодня в 14:07
Уфе он пригодится!
Серёга за ЦСКА
Серёга за ЦСКА
сегодня в 14:07
Слышал техничный парень. Если заиграет будет круто.
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 13:52
В Казахстане может и хорош.А вот как с психикой... Если что вырастет, из Уфы поход в Зенит, по другому вряд ли.
SHMEL
SHMEL
сегодня в 13:44
Почти в каждом городе,каждой стране есть свои Месси,но что-то я не слышал,чтобы были роналды,совсем парень не котируется...
Гус Пойет
Гус Пойет
сегодня в 13:12
Лишь бы чуйским дзюбой по концове не оказался
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 13:02
Таразский конечно не Тараcoвский,но уже завораживает и интригует)
Dauletbek
Dauletbek
сегодня в 13:02
Вообще то говорили, что он перейдет в Зенит, но тогда по правилам нельзя было, он несовершеннолетний был, сейчас похоже он выбрал УФУ для своего развития
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 13:01
Даёшь каждому клубу РФПЛ по своему Месси!
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил Санчо Панса
сегодня в 13:00
Санчо Панса:
Хотелось бы глянуть как он играет в футбол! Может быть, это действительно второй Месси)
Месси в сравнении с ним распиареный дрыщ.
Как думаешь, Санчо, сколько ЗМ Месси бы выиграл в УФе?)
Dauletbek
Dauletbek ответил Санчо Панса
сегодня в 12:56
Санчо Панса:
Хотелось бы глянуть как он играет в футбол! Может быть, это действительно второй Месси)
Его не наши назвали Казахстанским Месси, а зарубежные люди. Для нас он Еркебулан. До Месси конечно далеко, но для своего возраста он очень хорош
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