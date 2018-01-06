«Казахстанский Месси» станет игроком «Уфы»

В Казахстане сообщают об интересе «Уфы» к 17-летнему форварду «Тараза» Еркебулану Сейдахмету. Надежду казахстанского футбола в России шутливо окрестили «казахстанским Месси».

Георгий Хутиди, основатель таразского футбольного клуба «Монтажник», воспитанником которого является юный игрок, рассказал о деталях сделки. Сейдахмет отправится с «Уфой» на Кипр, где команда проводит учебно-тренировочный сбор. В феврале нападающий достигнет совершеннолетия и подпишет с российским коллективом профессиональный контракт. По словам Хутиди, «Уфа» оказалась для футболиста наиболее привлекательным вариантом, именно эта команда поможет форварду развиваться и прогрессировать.

Напомним, что по итогам 20 туров «Уфа» занимает 6 место в РФПЛ с 27 набранными очками.