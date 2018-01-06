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Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити 4:1 Логотип футбольный клуб БернлиБернли - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси Фонбет 7 4.35 1.45
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 2:0 Логотип футбольный клуб ХетафеХетафе Фонбет 1.3 4.6 12
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб ВаленсияВаленсия 2:1 Логотип футбольный клуб ЖиронаЖирона Фонбет 1.47 4.3 6.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)Бетис Фонбет 1.47 4.3 6.5
Италия. Серия А 2017/2018, 20 тур 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 1:0 Логотип футбольный клуб КротонеКротоне Фонбет 1.27 5.4 11.5
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 2:0 Логотип футбольный клуб ВеронаВерона Фонбет 1.09 10.5 21
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 2:5 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио Фонбет 5.75 4 1.57
20:00 Идет первый тайм, 6’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта Фонбет 1.85 3.55 4.2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб КальяриКальяри -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус Фонбет 10.5 5.1 1.3
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
20:00 6’ Логотип футбольный клуб ИзерИзер 0:1 Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб НансиНанси -:- Логотип футбольный клуб ЛионЛион - - -
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В «Ювентусе» рассчитывают, что Дибала станет символом клуба

сегодня, 12:29

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассчитывает, что нападающий Пауло Дибала останется игроком «бьянконери» на долгие годы:

«Станет ли Дибала символом клуба в ближайшие годы? Именно на это мы и рассчитываем.

Возможно, мы переплатили, подписывая его [трансфер из „Палермо“ обошелся в 32 млн евро]. Но потом прошло время, и он доказал, что стоит этих денег. Он молод и еще продолжит развиваться. Мы знаем, что не стоит ждать от него феноменальных выступлений каждое воскресенье.

У него есть недостатки, но Пауло еще очень молодой, нужно набраться терпения».

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ранее отмечал, что Дибала займет место Месси и Роналду, когда те закончат свои карьеры.

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Все комментарии
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил An Jo
сегодня в 17:26
An Jo:
Уважаемый, я чо лично с Дибалой переписываюсь штоль? Что про него в новостях звиздят - то и формирует моё впечатление о нём. Как говоритса - просили пати - нати)
Что про него в новостях звиздят - то и формирует моё впечатление о нём.

вот этого никогда не смогу понять) ключевое слово -звиздят-. Я верю только фактам. Вот сфоткается в обнимку с футболкой псж или в твиттере выскажет какое то недовольство, или рук-во Юве приедет в Барсу с агентом Дибалы, это сформирует мнение, а зачем звиздежь принимать во внимание не пойму)
An Jo
An Jo ответил BESTjuventus10
сегодня в 17:18
BESTjuventus10:
серьезно? гол.ком и дон балон? а если я напишу что месси переходит в анжи тоже поверишь? мне бы ссылочку где Дибала что то такое говорит.
Уважаемый, я чо лично с Дибалой переписываюсь штоль? Что про него в новостях звиздят - то и формирует моё впечатление о нём. Как говоритса - просили пати - нати)
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил An Jo
сегодня в 17:04
An Jo:
https://www.euro-football.ru/article/34/1003782128_dibala_vedet_sekretnyie_peregovoryi_o_perehode_v_barselonu http://goal.net.ua/transfer/115296.html https://news.6/Vidy_sporta/Futbol/transfers/spbnews_NI812818_Dibala_otstranen_ot_osnovnogo_sostava_Juventusa_iz_za_tajnyh_peregovorov_s_PSZh Реал, Барса, ПСЖ.
единственное что не имеет тухло желтого оттенка это то что Дибала всегда мечтал сыграть с Месси. Но он это никогда и не скрывал, даже играя за Палермо. Хотя по сути он с ним и играеи, в сборной. Все остальное помои желтых газетенок не могущие предоставить ни одного факта что Дибала там что то мутит.
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил An Jo
сегодня в 17:01
An Jo:
https://www.euro-football.ru/article/34/1003782128_dibala_vedet_sekretnyie_peregovoryi_o_perehode_v_barselonu http://goal.net.ua/transfer/115296.html https://news.6/Vidy_sporta/Futbol/transfers/spbnews_NI812818_Dibala_otstranen_ot_osnovnogo_sostava_Juventusa_iz_za_tajnyh_peregovorov_s_PSZh Реал, Барса, ПСЖ.
серьезно? гол.ком и дон балон? а если я напишу что месси переходит в анжи тоже поверишь? мне бы ссылочку где Дибала что то такое говорит.
An Jo
An Jo ответил BESTjuventus10
сегодня в 16:56
BESTjuventus10:
где он вел такие разговоры ссылочки кинешь?
https://www.euro-football.ru/article/34/1003782128_dibala_vedet_sekretnyie_peregovoryi_o_perehode_v_barselonu

http://goal.net.ua/transfer/115296.html

https://news.6/Vidy_sporta/Futbol/transfers/spbnews_NI812818_Dibala_otstranen_ot_osnovnogo_sostava_Juventusa_iz_za_tajnyh_peregovorov_s_PSZh

Реал, Барса, ПСЖ.
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил An Jo
сегодня в 16:16
An Jo:
Начало сезона было у него многообещающим. Сейчас какое то середнячковое УГ. Верные клубу "десятки" разговоры на тему "мне тут плохо - пора менять клуб", "надо больше бабок" - не ведут.
где он вел такие разговоры ссылочки кинешь?
spectator
spectator
сегодня в 15:48
Станет ли Дибала символом клуба в ближайшие годы? Именно на это мы и рассчитываем.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1030615.shtml

на моей памяти у старушенции был лишь 1 символ и легенда и то завершить в клубе ему не дали. ну надейтесь на этого среднего наемного гастера че)
An Jo
An Jo
сегодня в 13:11
Начало сезона было у него многообещающим. Сейчас какое то середнячковое УГ. Верные клубу "десятки" разговоры на тему "мне тут плохо - пора менять клуб", "надо больше бабок" - не ведут.
juvenale
juvenale
сегодня в 13:11
не знаю ...свалит он,вечно рожа его недовольная
loko7
loko7
сегодня в 12:49
Ну раз доверили 10 номер, то нужно оправдывать доверие.
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь
сегодня в 12:43
В современном мире нельзя на такое рассчитывать.
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