В «Ювентусе» рассчитывают, что Дибала станет символом клуба

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассчитывает, что нападающий Пауло Дибала останется игроком «бьянконери» на долгие годы:
«Станет ли Дибала символом клуба в ближайшие годы? Именно на это мы и рассчитываем.
Возможно, мы переплатили, подписывая его [трансфер из „Палермо“ обошелся в 32 млн евро]. Но потом прошло время, и он доказал, что стоит этих денег. Он молод и еще продолжит развиваться. Мы знаем, что не стоит ждать от него феноменальных выступлений каждое воскресенье.
У него есть недостатки, но Пауло еще очень молодой, нужно набраться терпения».
Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ранее отмечал, что Дибала займет место Месси и Роналду, когда те закончат свои карьеры.
вот этого никогда не смогу понять) ключевое слово -звиздят-. Я верю только фактам. Вот сфоткается в обнимку с футболкой псж или в твиттере выскажет какое то недовольство, или рук-во Юве приедет в Барсу с агентом Дибалы, это сформирует мнение, а зачем звиздежь принимать во внимание не пойму)
вот этого никогда не смогу понять) ключевое слово -звиздят-. Я верю только фактам. Вот сфоткается в обнимку с футболкой псж или в твиттере выскажет какое то недовольство, или рук-во Юве приедет в Барсу с агентом Дибалы, это сформирует мнение, а зачем звиздежь принимать во внимание не пойму)
http://goal.net.ua/transfer/115296.html
https://news.6/Vidy_sporta/Futbol/transfers/spbnews_NI812818_Dibala_otstranen_ot_osnovnogo_sostava_Juventusa_iz_za_tajnyh_peregovorov_s_PSZh
Реал, Барса, ПСЖ.
http://goal.net.ua/transfer/115296.html
https://news.6/Vidy_sporta/Futbol/transfers/spbnews_NI812818_Dibala_otstranen_ot_osnovnogo_sostava_Juventusa_iz_za_tajnyh_peregovorov_s_PSZh
Реал, Барса, ПСЖ.
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1030615.shtml
на моей памяти у старушенции был лишь 1 символ и легенда и то завершить в клубе ему не дали. ну надейтесь на этого среднего наемного гастера че)
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1030615.shtml
на моей памяти у старушенции был лишь 1 символ и легенда и то завершить в клубе ему не дали. ну надейтесь на этого среднего наемного гастера че)