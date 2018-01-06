В «Ювентусе» рассчитывают, что Дибала станет символом клуба

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта рассчитывает, что нападающий Пауло Дибала останется игроком «бьянконери» на долгие годы:

«Станет ли Дибала символом клуба в ближайшие годы? Именно на это мы и рассчитываем.

Возможно, мы переплатили, подписывая его [трансфер из „Палермо“ обошелся в 32 млн евро]. Но потом прошло время, и он доказал, что стоит этих денег. Он молод и еще продолжит развиваться. Мы знаем, что не стоит ждать от него феноменальных выступлений каждое воскресенье.

У него есть недостатки, но Пауло еще очень молодой, нужно набраться терпения».

Наставник «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ранее отмечал, что Дибала займет место Месси и Роналду, когда те закончат свои карьеры.