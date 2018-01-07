«Барселона» в середине недели объявит о трансфере Йерри Мины

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Чем закончатся для российского футбола разбирательства вокруг подозрительных допинг-проб игроков?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Англия. Кубок
  • Испания. Сегунда
  • Португалия. Примейра
  • Греция. Суперлига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Франция. Кубок
Англия. Кубок 2017/2018, 3 раунд 1 X 2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)Тоттенхэм 3:0 Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон Фонбет 1.08 9.15 21.5
19:00 Идет второй тайм, 52’ Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)Арсенал Фонбет 5.6 4.2 1.5
Испания. Примера 2017/2018, 18 тур 1 X 2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 3:0 Логотип футбольный клуб Леванте (Валенсия)Леванте - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал Фонбет 6.5 5 1.48
Франция. Кубок 2017/2018, 1/32 финала 1 X 2
16:15 Закончился в дополнительное время Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 1:0 Логотип футбольный клуб ВалансьенВалансьен Фонбет 1.15 8 15
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ Фонбет 13.2 6.5 1.2
  • Главные новости
  • Все новости
19:51
«Тоттенхэм» вышел в 4-й раунд Кубка Англии8
18:52
Месси повторил рекорд Герда Мюллера31
18:48
«Спартак» предложил 10 млн евро за защитника «Янг Бойз»54
17:20
Смолов отрицает, что говорил об интересе «Бешикташа»17
14:03
«Барселона» побила рекорд «Реала» по тратам за один сезон62
19:36
Усэйн Болт сообщил, что Фергюсон поможет ему с переходом в «Манчестер Юнайтед»4
19:33
«Хетафе» претендует на голкипера «Реала»0
19:21
«Монако» и ПСЖ поборются за хавбека «Ювентуса»1
19:19
Лукас Моура отказал четырем клубам ради МЮ1
19:08
Каррагер: «Лишь бы мы потратили деньги за Коутиньо разумней, чем деньги за Суареса!»7
19:06
Пюэль заявил, что Марез счастлив в «Лестере»4
18:47
«Марсель» со скрипом вышел в 1/16 финала Кубка Франции3
18:42
Марез далек от перехода в «Ливерпуль»6
18:37
Иньеста проводит 650-й матч в футболке «Барселоны»8
18:27
Агент: «В „Ювентусе“ Пьяца не потерпит ещё одного такого сезона, как этот»2
18:17
«Ноттингем Форест» - «Арсенал»: стартовые составы1
18:12
«Ливерпуль» нашел замену Коутиньо в «Монако»12
18:01
Фанаты «Ромы» хотят, чтобы клуб возглавил Анчелотти2
17:56
Ван Гал: «Я упустил возможность возглавить сборную Бельгии из-за условий контракта с МЮ»8
17:42
«Зенит» отказался отпускать Кришито в «Интер»8
17:35
Матч с «Леванте» станет юбилейным для Месси в Ла Лиге4
17:30
«Барселона» - «Леванте»: Месси, Дембеле и Суарес выйдут в «старте»10
17:29
Глеб посоветовал Смолову уйти из «Краснодара»4
17:23
Фанаты «Ромы» требуют отставки Ди Франческо3
17:16
ПСЖ готов посоперничать с МЮ за Озила1

«Барселона» в середине недели объявит о трансфере Йерри Мины

сегодня, 14:19

«Барселона» согласовала трансфер колумбийского защитника «Палмейраса» Йерри Мины. Каталонцы заплатят за 23-летнего футболиста 12 млн евро. Ожидается, что Мина официально будет представлен в среду.

Мина - последняя деталь для «Барселоны», он должен заменить Хавьера Маскерано, отбывающего в Китай. Кроме того, каталонцы зимой постараются избавиться от Алейша Видаля, Жерара Деулофеу и Арды Турана.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Хетафе» претендует на голкипера «Реала»
Сегодня, 19:33 0
«Монако» и ПСЖ поборются за хавбека «Ювентуса»
Сегодня, 19:21 1
Лукас Моура отказал четырем клубам ради МЮ
Сегодня, 19:19 1
Марез далек от перехода в «Ливерпуль»
Сегодня, 18:42 6
«Ливерпуль» нашел замену Коутиньо в «Монако»
Сегодня, 18:12 12
ПСЖ готов посоперничать с МЮ за Озила
Сегодня, 17:16 1
Обсудить
Все комментарии
Funny_Smailik
Funny_Smailik
сегодня в 16:13
После последних приобретений я уже не верю Бартомеу, надо скидывать коррумпированного бюрократа, надеюсь после вылета ЛЧ (если вдруг случиться) кулес это сделают фанатским давлением :)
бебето_71
бебето_71 ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 16:08
ALBA BARCELONA 21:
Мина очень медленный,будет греть скамейку,он ошибка Барсы,его перебежит не только Бейл и Роналду но и самый медленный игрок Реала.Посмотрите в ютубе его реакцию,движения! Гомеш особенный стал,он супер лишний в Барсе.Какая та загадка этот середняк.
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21
    сегодня в 15:03
    Мина очень медленный,будет греть скамейку,он ошибка Барсы,его перебежит не только Бейл и Роналду но и самый медленный игрок Реала.Посмотрите в ютубе его реакцию,движения!
    Гомеш особенный стал,он супер лишний в Барсе.Какая та загадка этот середняк.
    3ton
    3ton
    сегодня в 14:51
    Отлично
    Уже сейчас Барселона строит новую команду к следующему сезону .👍
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 14:21
    "Барселона" создает себе будущее. Уменьшая средний возраст команды, покупая перспективных и уже успешных игроков.

    Плюс Марлон в "Ницце". Плюс Денис и Деулофеу, у которых потенциал есть. Плюс Арнаис и Аленья. Возможно, настал тот переломный момент в "Барселоне" - смена поколений.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100