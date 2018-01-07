«Барселона» в середине недели объявит о трансфере Йерри Мины

«Барселона» согласовала трансфер колумбийского защитника «Палмейраса» Йерри Мины. Каталонцы заплатят за 23-летнего футболиста 12 млн евро. Ожидается, что Мина официально будет представлен в среду.
Мина - последняя деталь для «Барселоны», он должен заменить Хавьера Маскерано, отбывающего в Китай. Кроме того, каталонцы зимой постараются избавиться от Алейша Видаля, Жерара Деулофеу и Арды Турана.
Плюс Марлон в "Ницце". Плюс Денис и Деулофеу, у которых потенциал есть. Плюс Арнаис и Аленья. Возможно, настал тот переломный момент в "Барселоне" - смена поколений.
Плюс Марлон в "Ницце". Плюс Денис и Деулофеу, у которых потенциал есть. Плюс Арнаис и Аленья. Возможно, настал тот переломный момент в "Барселоне" - смена поколений.