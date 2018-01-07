МЮ предложил Гризманну зарплату, как у Погба, игрок хочет получать больше

«Манчестер Юнайтед» продолжает претендовать на нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, однако клуб не может согласовать финансовые условия контракта с игроком.

Француза не устраивает предложение «красных дьяволов», готовых платить ему рекордные на данный момент для АПЛ 290 тысяч фунтов в неделю, потому представители футболиста попросили манкунианцев увеличить данную сумму еще на 100 тысяч фунтов.

Так прокомментировал всю ситуацию источник, близкий к МЮ:

«С момента первой попытки подписать Гризманна многое изменилось. Теперь Антуан хочет гораздо больше, чем то, на что он был согласен в прошлом году.

Это может быть слишком большим запросом даже для нас. Клуб очень хочет подписать Антуана, но это очень большие деньги. Люди Гризманна выставляют различные требования, на которые клуб не согласен».

Гризманн и претенденты на француза