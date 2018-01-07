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МЮ предложил Гризманну зарплату, как у Погба, игрок хочет получать больше

вчера, 23:57

«Манчестер Юнайтед» продолжает претендовать на нападающего «Атлетико» Антуана Гризманна, однако клуб не может согласовать финансовые условия контракта с игроком.

Француза не устраивает предложение «красных дьяволов», готовых платить ему рекордные на данный момент для АПЛ 290 тысяч фунтов в неделю, потому представители футболиста попросили манкунианцев увеличить данную сумму еще на 100 тысяч фунтов.

Так прокомментировал всю ситуацию источник, близкий к МЮ:

«С момента первой попытки подписать Гризманна многое изменилось. Теперь Антуан хочет гораздо больше, чем то, на что он был согласен в прошлом году.

Это может быть слишком большим запросом даже для нас. Клуб очень хочет подписать Антуана, но это очень большие деньги. Люди Гризманна выставляют различные требования, на которые клуб не согласен».

Гризманн и претенденты на француза

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Все комментарии
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid ответил Владимир Ушаков
сегодня в 07:43
Владимир Ушаков:
Гризманн уйдет из Атлетико,причем если не сейчас по летом 100%, как по мне эта идеальный трансфер для всех, вы не усилите конкурента,а сам Гризманн будет играть с Погба,ведь он об этом много говорил
Куда он вам?
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Forever Atletico de Madrid
сегодня в 07:40
Forever Atletico de Madrid:
Если Гризманн запрашивает такую зарплату то ему по барабану на Манчестер!
Гризманн уйдет из Атлетико,причем если не сейчас по летом 100%, как по мне эта идеальный трансфер для всех, вы не усилите конкурента,а сам Гризманн будет играть с Погба,ведь он об этом много говорил
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid ответил Владимир Ушаков
сегодня в 07:35
Владимир Ушаков:
Было бы круто его он перешел в МЮ,но ему надо убавить свой аппетит до 300-350
Если Гризманн запрашивает такую зарплату то ему по барабану на Манчестер!
Locomotive Breath
Locomotive Breath
сегодня в 07:34
Да уж,за идею сейчас никого...
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 07:29
Было бы круто его он перешел в МЮ,но ему надо убавить свой аппетит до 300-350
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 06:52
С такими запросами пусть остается в Испании! А еще лучше пусть переходит в Барселону, если он сам этого хочет) Там футболисты много получают, поэтому, вполне вероятно, в каталонском клубе смогут сполна удовлетворить финансовые аппетиты француза.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 06:36
Гризман не дурак, рад буду если его обламают и он останется в Атлетико
Ku Nas
Ku Nas
сегодня в 06:05
нафига Гризмана, лучше Дибалу купить, он результативнее и быстрее
Deuced
Deuced
сегодня в 04:38
будто кто то заставляет МЮ его подписывать... Гризманн может и в Псж уйти
Zenit0077
Zenit0077
сегодня в 03:42
Правильно Гризманн! Так и нужно этих мешков разводить
Антибиотик111
Антибиотик111
сегодня в 02:33
Один год норм поиграл и подумал,что супер?!Едь в псж-там любят таких петушков
Inside91
Inside91 ответил Forever Atletico de Madrid
сегодня в 02:25
Forever Atletico de Madrid:
Француз не настолько глуп чтобы переходить в мю!
Он показал себя еще глупее , оставшись В АМ
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 02:04
Француз не настолько глуп чтобы переходить в мю!
BarsfanBaku
BarsfanBaku
сегодня в 00:54
губа не дура ))
Морозовский
Морозовский
сегодня в 00:49
Зажрались. Федька бы так играл бы.
hohoл
hohoл
сегодня в 00:39
При САФе и за 100 играл бы и то, может быть...
ILOVEMU
ILOVEMU
сегодня в 00:33
За щеку ему, пускай катится в Барселонку
Forever Atletico de Madrid
Forever Atletico de Madrid
сегодня в 00:30
Доить так по полной!
artsinalex
artsinalex ответил blitz
сегодня в 00:30
blitz:
Пора устанавливать потолок зарплат
А кому тогда баблишко лишнее отойдет? Неужель пенсионерам, инвалидам и детдомовцам?
artsinalex
artsinalex
сегодня в 00:28
В свое время все шутили над Денисовым, мол, молодой человек, рубля не найдется. А тут игроки требуют денег, которые и не снились никому.
Может над Гризманом кто-то хочет подшутить также.
blitz
blitz
сегодня в 00:09
Пора устанавливать потолок зарплат
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 00:05
От Англии у всех башню снесло....
Кейна за 300 млн продают.....
Гризманн теперь 1,5 млн фунтов в месяц просит...))
spectator
spectator
сегодня в 00:03
обнаглели футболеры
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