Булатов: «„Зенит“ и ЦСКА будут бороться за 3-е место, и предпочтение я отдам „армейцам“»

Бывший полузащитник сборной России Виктор Булатов поделился своим взглядом на чемпионскую гонку в чемпионате России:

«Наиболее реальный претендент в борьбе с „Локомотивом“ – именно „Спартак“. Но пока что предпочтение я отдаю „Локо“. А у „Спартака“ нет стабильной игры. Все строится на мотивации и физической готовности. Когда кондиции не в порядке, „Спартак“ выглядит неважно и оступается. Хотя надеюсь, конечно, что в последних десяти турах „Спартак“ совершит чудо.

У „Спартака“ должным образом не поставлена игра. Нет позиционного нападения, в этом команде предстоит прибавлять. Когда соперник закрывается, „Спартаку“ тяжело взламывать оборону. Он играет уверенно только на пространстве.

Мое мнение: „Спартак“ и „Локомотив“ разыграют первое и второе места, а „Зенит“ и ЦСКА будут бороться за третье. Здесь я отдам предпочтение ЦСКА, потому что Манчини я вообще не понимаю. Что он хочет от „Зенита“, за счет чего строит игру? Не вижу даже проблесков».

Год чемпионства «Локомотива»