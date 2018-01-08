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Булатов: «„Зенит“ и ЦСКА будут бороться за 3-е место, и предпочтение я отдам „армейцам“»

сегодня, 00:25

Бывший полузащитник сборной России Виктор Булатов поделился своим взглядом на чемпионскую гонку в чемпионате России:

«Наиболее реальный претендент в борьбе с „Локомотивом“ – именно „Спартак“. Но пока что предпочтение я отдаю „Локо“. А у „Спартака“ нет стабильной игры. Все строится на мотивации и физической готовности. Когда кондиции не в порядке, „Спартак“ выглядит неважно и оступается. Хотя надеюсь, конечно, что в последних десяти турах „Спартак“ совершит чудо.

У „Спартака“ должным образом не поставлена игра. Нет позиционного нападения, в этом команде предстоит прибавлять. Когда соперник закрывается, „Спартаку“ тяжело взламывать оборону. Он играет уверенно только на пространстве.

Мое мнение: „Спартак“ и „Локомотив“ разыграют первое и второе места, а „Зенит“ и ЦСКА будут бороться за третье. Здесь я отдам предпочтение ЦСКА, потому что Манчини я вообще не понимаю. Что он хочет от „Зенита“, за счет чего строит игру? Не вижу даже проблесков».

Год чемпионства «Локомотива»

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Все комментарии
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 07:15
Конюшня уже укрепилась спецом из Белоруссии, так что гинеру не о чем переживать.
Лишь бы с наркошами всё утряслось, и будет борьба за 2 место...
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 06:46
Нет, этого не будет! По крайней мере, Зенит точно будет бороться за чемпионство. Что касается ЦСКА, то было бы классно, если бы армейцы заняли либо второе, либо третье место, чтобы снова оказаться в ЛЧ) Ну а Спартак благополучно сложит свои полномочия пока еще действующего чемпиона России!
Одно слово румын
Одно слово румын
сегодня в 06:36
Кому-то из терпильского общества "Пашалич 90+8" может сфартить на бронзу
turist82
turist82
сегодня в 06:17
Ничего...Зенит ещё штук 6 аргентинцев купит. Даст им гражданство, чтоб лимит не нарушать, и вперёд, к победам!
turist82
turist82 ответил mangoх12
сегодня в 06:14
А мутко выходил на поле в футболке Спартака под видом Глушакова и голы забивал? Или как он там ещё помогал? :-)
turist82
turist82
сегодня в 06:13
А четвертое - Краснодару. Так что бакланам - пятое место и хватит с них! )
Ver
Ver
сегодня в 06:11
Смотришь прогноз погоды на завтра, там -10, просыпаешься утром, а на улице +2, опять заглядываешь в прогноз, -10 переехало на послезавтра....Точно также и прогнозы наших футбольных "спецов"...
Moskwich
Moskwich
сегодня в 06:04
Не могу согласиться. Зенит пока, на мой взгляд, более достоин серебра. Но посмотрим.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Вaня лучший
сегодня в 04:51
Вaня лучший:
Мой цска будет первым а Зенит я ненавижу поэтому он вылетит!!
Вано!). Это на аве, что с Ваней случилось?). Перемены на лицо, как говорится))
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1 ответил Ledokol64
сегодня в 04:49
Ledokol64:
Совершенно прав Булатов 1-е и 2-е место разыграют Локо и Спартак. Ну а ЦСКА мастер по прибавлению в конце чемпионата. Правда сейчас у них не тот состав, что раньше.
цска "мастер по прибавлению" в другом..)
mangoх12
mangoх12
сегодня в 03:24
Булатов не учел что Мутко отстранен и вряди теперь поможет Спартаку))
parallels
parallels ответил Jum13
сегодня в 02:30
Jum13:
Давно Спартак на 10-м болтался? Не переживай - всё повторяется )))
на 12м они были. потом фepдун понял, что надо спасать ситуацию привычным чемоданным способом.
moskwa 09
moskwa 09
сегодня в 02:26
булатов такой же хренов эксперт,как и был футболистом.После перерыва шансы опять подравняются,но у цска они явно меньше ,чем у других
Василий 50
Василий 50
сегодня в 02:07
У лошадей уже нет копыт, их все списали, они ни за что бороться не будут.
Крейсер
Крейсер
сегодня в 02:03
Спартак, Локомотив, Краснодар.
Где будут остальные - уже не важно.
Ledokol64
Ledokol64
сегодня в 01:31
Совершенно прав Булатов
1-е и 2-е место разыграют Локо
и Спартак.
Ну а ЦСКА мастер по прибавлению в
конце чемпионата. Правда сейчас у них
не тот состав, что раньше.
Jum13
Jum13 ответил Mr Jordan 23
сегодня в 01:15
Mr Jordan 23:
А потом ты проснёшься в холодном поту и увидишь «гинеровцев» на том самом пятом месте, где они собственно говоря и находятся)))
Давно Спартак на 10-м болтался? Не переживай - всё повторяется )))
blitz
blitz
сегодня в 01:11
Булатов забыл, что все претенденты на медали играют в Лиге Европы
Кто первый вылетит из еврокубков у того и будет преимущество
Великолепный
Великолепный
сегодня в 01:07
Все покажет уже двадцать первый тур, где играют Локомотив - 7партак,
так что не говори гоп, пока не перепрыгнул!))
Вaня лучший
Вaня лучший
сегодня в 00:56
Мой цска будет первым а Зенит я ненавижу поэтому он вылетит!!
Морозовский
Морозовский
сегодня в 00:52
"Зенит" бороться не умеет.
spectator
spectator
сегодня в 00:50
Манч и в Интере хз во что пытался играть...
fcspartak
fcspartak ответил Mr Jordan 23
сегодня в 00:49
Mr Jordan 23:
А потом ты проснёшься в холодном поту и увидишь «гинеровцев» на том самом пятом месте, где они собственно говоря и находятся)))
Пятое для них слишком высоко) в районе 7-8 лыжники будут
artsinalex
artsinalex
сегодня в 00:43
А в итоге Краснодар наипнет эту систему!!!
Влад Богатырёв
Влад Богатырёв
сегодня в 00:39
Вряд ли Зенит отдаст своё третье место армейцам.
Mr Jordan 23
Mr Jordan 23 ответил Jum13
сегодня в 00:36
А потом ты проснёшься в холодном поту и увидишь «гинеровцев» на том самом пятом месте, где они собственно говоря и находятся)))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:36
Если у "Краснодара" сменится тренер, то "Зенит" и цска будут бороться за место в Лиге Европы.
Предпочтение отдам сине-бело-голубым потому, что у них гораздо выше класс игроков.
Jum13
Jum13
сегодня в 00:28
Так. Локомотив - первый, Зенит - второй, ЦСКА - третий. А Спартак опять пятый? Ну - в принципе всё логично
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