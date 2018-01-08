«Ливерпуль», МЮ и «Манчестер Сити» узнали соперников по 1/16 финала Кубка Англии

В Англии определились пары 1/16 финала Кубка Англии. Напомним, что на этой стадии турнира сыграют все топ-клубы АПЛ за исключением «Арсенала», который в третьем раунде уступил «Ноттингему».
«Ливерпуль» - «Вест Бромвич»
«Манчестер Юнайтед» - «Йовил Таун»
«Ньюпорт Каунти» - «Тоттенхэм»
«Норвич»/«Челси» - «Ньюкасл»
«Кардифф Сити»/«Мэнсфилд» - «Манчестер Сити»
«Шеффилд Юнайтед» - «Престон Норт Энд»
«Халл Сити» - «Ноттингем Форест»
«Мидлсбро» - «Брайтон»
«Борнмут»/«Уиган» - «Шрусбери Таун»/«Вест Хэм»
«Миллуолл» - «Рочдэйл»
«Саутгемптон» - «Уотфорд»
«МК Донс» - «Ковентри»
«Карлайл Юнайтед»/«Шеффилд Уэнсдей» - «Стивинэйдж»/«Рединг»
«Хаддерсфилд» - «Бирмингем»
«Ноттс Каунти» - «Вулверхэмптон»/«Суонси»
«Петерборо» - «Флитвуд Таун»/«Лестер».