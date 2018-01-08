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«Ливерпуль», МЮ и «Манчестер Сити» узнали соперников по 1/16 финала Кубка Англии

вчера, 23:05

В Англии определились пары 1/16 финала Кубка Англии. Напомним, что на этой стадии турнира сыграют все топ-клубы АПЛ за исключением «Арсенала», который в третьем раунде уступил «Ноттингему».

«Ливерпуль» - «Вест Бромвич»
«Манчестер Юнайтед» - «Йовил Таун»
«Ньюпорт Каунти» - «Тоттенхэм»
«Норвич»/«Челси» - «Ньюкасл»
«Кардифф Сити»/«Мэнсфилд» - «Манчестер Сити»
«Шеффилд Юнайтед» - «Престон Норт Энд»
«Халл Сити» - «Ноттингем Форест»
«Мидлсбро» - «Брайтон»
«Борнмут»/«Уиган» - «Шрусбери Таун»/«Вест Хэм»
«Миллуолл» - «Рочдэйл»
«Саутгемптон» - «Уотфорд»
«МК Донс» - «Ковентри»
«Карлайл Юнайтед»/«Шеффилд Уэнсдей» - «Стивинэйдж»/«Рединг»
«Хаддерсфилд» - «Бирмингем»
«Ноттс Каунти» - «Вулверхэмптон»/«Суонси»
«Петерборо» - «Флитвуд Таун»/«Лестер».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 05:22
Сильнейших специально развели.
Coreal O'pilipp
Coreal O'pilipp ответил Inside91
сегодня в 03:32
Inside91:
Однако ж не Погба , самый дорогой защитник в истории , да и МЮ тратит ровно столько , сколько зарабатывает.Дьяволы не виноваты , что популярней всяких выскочек
А разве кто-то тратит не столько сколько зарабатывает? Ну разве что Лидс Юнайтед раньше. А вот о популярности МЮ можно еще поспорить, сейчас МС выглядит как команда куда более привлекательная для перехода топ игрока чем МЮ, хотя фанаты МЮ вряд ли с этим согласятся.
Mr_Tim
Mr_Tim
сегодня в 03:15
На этих стадиях всегда не звездные пары попадаются) но дальше только интересней будет)
Inside91
Inside91 ответил Coreal O'pilipp
сегодня в 02:13
Coreal O'pilipp:
75 млн, это копейки по сравнению с тем сколько тратит Юнайтед и Сити.
Однако ж не Погба , самый дорогой защитник в истории , да и МЮ тратит ровно столько , сколько зарабатывает.Дьяволы не виноваты , что популярней всяких выскочек
Brighton and Hove Albion
Brighton and Hove Albion
сегодня в 01:35
Будим посмотреть!
Coreal O'pilipp
Coreal O'pilipp ответил Inside91
сегодня в 01:20
Inside91:
Трансфер Ван Дика , вставил огромный кляп в рты тех , кто любит выражение мешки)
75 млн, это копейки по сравнению с тем сколько тратит Юнайтед и Сити.
Inside91
Inside91 ответил dzvinka
сегодня в 01:05
dzvinka:
чет у нас сетка вообще норм, Эвертон, ВБА... когда у мешков Йовил-Тауны и Мансфилды))) даж ттх Ньюпорт какойто отсыпали, в качестве утешения))
Трансфер Ван Дика , вставил огромный кляп в рты тех , кто любит выражение мешки)
dzvinka
dzvinka
сегодня в 00:57
чет у нас сетка вообще норм, Эвертон, ВБА... когда у мешков Йовил-Тауны и Мансфилды))) даж ттх Ньюпорт какойто отсыпали, в качестве утешения))
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin ответил Foxes
сегодня в 00:57
Foxes:
Да уж, МЮ опять повезло.
МЮ как всегда везет, хотя после Милтон и Бристоль, я бы не был так уверен.
Red_team
Red_team ответил El Dassory
сегодня в 00:44
El Dassory:
Ну тут всё ясно в полуфинале сыграют Челси-Ливерпуль и МС-Йовил Таун.
Ага, так Ливер и прошел ВБ, мечтай дальше =)
Red_team
Red_team
сегодня в 00:43
Так мс не узнал же еще
cannongun
cannongun ответил ст_прапорщик
сегодня в 00:34
ст_прапорщик:
а хотелось МК Донс - МЮ)))
Валера, зато опять трансляху по мобиле будем смотреть)
Foxes
Foxes ответил RMUKMU
сегодня в 00:28
RMUKMU:
Ливерпуль, Челси, Борнмут, Вест Хэм, Лестер - на выход.
Обязательно.
cannongun
cannongun
сегодня в 00:28
норм жребий
El Dassory
El Dassory
сегодня в 00:21
Ну тут всё ясно в полуфинале сыграют Челси-Ливерпуль и МС-Йовил Таун.
RMUKMU
RMUKMU
сегодня в 00:14
Ливерпуль, Челси, Борнмут, Вест Хэм, Лестер - на выход.
Foxes
Foxes ответил ст_прапорщик
вчера в 23:28
ст_прапорщик:
а хотелось МК Донс - МЮ)))
Выглядело бы, куда еще смешнее.
Foxes
Foxes
вчера в 23:26
Да уж, МЮ опять повезло.
ст_прапорщик
ст_прапорщик
вчера в 23:23
а хотелось МК Донс - МЮ)))
cska plus
cska plus
вчера в 23:20
Ливерпуль очередной раз оступится.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 23:08
все фавориты должны проходить
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