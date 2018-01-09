Денис Попов: «Если Смолов перейдет в „Зенит“, то променяет шило на мыло»

Бывший футболист ЦСКА Денис Попов прокомментировал возможный трансфер нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит»:

«Знаете, я бы не советовал ему уходить в другую российскую команду. На мой взгляд, если Смолов перейдет из „Краснодара“ в „Зенит“, то променяет шило на мыло. Ну какая разница, у кого из лидеров он будет играть в России? Разве что „Зенит“ чуть повыше в турнирной таблице, и зарплата там будет побольше.

А вот в „Вест Хэм“, если интерес к нему оттуда действительно есть, Смолову нужно уезжать совершенно точно - не исключено, что это для него первый и последний шанс поиграть на Туманном Альбионе. Неправильно будет отказываться от возможности попробовать себя в таком серьезном турнире, как английская Премьер-Лига. И даже если у Смолова не получится заиграть в Англии, все равно „Зенит“ потом точно так же, как и сейчас, будет готов забрать его с руками и ногами».