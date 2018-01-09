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Денис Попов: «Если Смолов перейдет в „Зенит“, то променяет шило на мыло»

сегодня, 11:15

Бывший футболист ЦСКА Денис Попов прокомментировал возможный трансфер нападающего «Краснодара» Федора Смолова в «Зенит»:

«Знаете, я бы не советовал ему уходить в другую российскую команду. На мой взгляд, если Смолов перейдет из „Краснодара“ в „Зенит“, то променяет шило на мыло. Ну какая разница, у кого из лидеров он будет играть в России? Разве что „Зенит“ чуть повыше в турнирной таблице, и зарплата там будет побольше.

А вот в „Вест Хэм“, если интерес к нему оттуда действительно есть, Смолову нужно уезжать совершенно точно - не исключено, что это для него первый и последний шанс поиграть на Туманном Альбионе. Неправильно будет отказываться от возможности попробовать себя в таком серьезном турнире, как английская Премьер-Лига. И даже если у Смолова не получится заиграть в Англии, все равно „Зенит“ потом точно так же, как и сейчас, будет готов забрать его с руками и ногами».

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora ответил gracie
сегодня в 18:39
gracie:
Попов очень переживает ,тк боится усиления Зенита.Все любят давать бесплатные советы .Пусть Смолов сам решает.Попову же надо было самому уезжать в своё время в АПЛ, почему не рванул сам туда?Если Смолов хорошо сыграет на ЧМ 2018 у него появится больше возможностей и предолжений !
Как показала трансферная политика, то сколько зенит не усиливай, он один хрен ничего не может.
saha100
saha100
сегодня в 17:32
Хамса не рыба! зенит не команда!
denmig
denmig
сегодня в 15:53
не быть зениту чемпионом без феди! а феди не быть в зените!
Коля58
Коля58 ответил Супервайзер
сегодня в 15:44
Супервайзер:
Смолов срочно надо перебираться в Зенит. Никто больше платить такие деньги ему не будет. Вон Дзюбу оттуда клещами не вытянешь, хоть и проводит все время на лавке.
Столько сколько Спартак разбазарил денег! Не одна команда не разбазаривала )) Собирают на Европо.... всякий сброд! После не продать не играть! )) 16 лет Россию смешили! А тут вылезли в ЛЧ и Ливерпуль насмешили! )) Теперь я понимаю ваш нормальный счет будет 7-0 ?))
Коля58
Коля58 ответил ermak6848
сегодня в 15:40
ermak6848:
Лучше в ЦСКА приходи поиграть команда ХОРОШАЯ Болельщики Добрые...
Женя денег не даст )) Жмотится он )
Sem25
Sem25 ответил gracie
сегодня в 15:35
gracie:
Попов очень переживает ,тк боится усиления Зенита.Все любят давать бесплатные советы .Пусть Смолов сам решает.Попову же надо было самому уезжать в своё время в АПЛ, почему не рванул сам туда?Если Смолов хорошо сыграет на ЧМ 2018 у него появится больше возможностей и предолжений !
Так он и игроком Краснодара на ЧМ может сыграть. В чем проблема?
Боится усиления Зенита? Еще остался кто-то, кто может бояться закупок газпрома? К этому уже все привыкли!)))
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:27
Лучше в ЦСКА приходи поиграть команда ХОРОШАЯ
Болельщики Добрые...
gracie
gracie
сегодня в 15:24
Кто о чём , а Кац про родное, тёплое и родное...спартаковское.
gracie
gracie
сегодня в 15:15
Попов очень переживает ,тк боится усиления Зенита.Все любят давать бесплатные советы .Пусть Смолов сам решает.Попову же надо было самому уезжать в своё время в АПЛ, почему не рванул сам туда?Если Смолов хорошо сыграет на ЧМ 2018 у него появится больше возможностей и предолжений !
самуил кац 1
самуил кац 1 ответил Казанский
сегодня в 14:47
Казанский:
Сосны,морской воздух и главная достопримечательность города-Баклан на крыше)))
Только во время разлива Невы г**** через унитазы наверх прет. Мне друг рассказывал, что очень этим фактом был удивлен, когда пришлось в этот город на два года переезжать.
berda2003
berda2003
сегодня в 14:31
бедный смолов - перемыли, насоветовали, поженили, перевели, отправили - вот перестанет забивать в 18 году - и будет рад сидеть на лавке в Краснодаре.
Супервайзер
Супервайзер
сегодня в 14:12
Смолов срочно надо перебираться в Зенит. Никто больше платить такие деньги ему не будет.
Вон Дзюбу оттуда клещами не вытянешь, хоть и проводит все время на лавке.
Don trambon
Don trambon ответил Казанский
сегодня в 14:11
Казанский:
Москвичам и питерцам на заметку,чтобы не спорили кто круче Столица Татарстана обогнала Москву и Санкт-Петербург по качеству жизни. Такие данные приводит финансовый университет при правительстве РФ. Отметим, что исследование было проведено по следующим критериям оценки: качество медицинского обслуживания, дороги, культура и образование, ЖКХ, работа городских властей.
ахах. а если ещё расформируют местный недоклуб(рубин), то все сэкономленные и не украденные деньги поднимут уровень ещё выше.
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 13:54
Всё верно сказал, хотя как говорят, деньги не пахнут.
Sem25
Sem25
сегодня в 13:51
Если с Зенитом все серьезно, то сложно будет устоять перед контрактом от газпрома. Такого как у Дзюбы будет достаточно: 5 лет х 3,6 млн в год. Обеспечит себя и внуков. Лично я точно осуждать не буду.
Colonist
Colonist ответил cska plus
сегодня в 13:39
Из Спартака добровольно никто, кроме Дзюбы, не уходил! Если завершит карьеру в Спартаке, значит отличный игрок!:)
112910415
112910415
сегодня в 13:24
задумался Федя на развилке дорог...
hfcrfn
hfcrfn ответил Казанский
сегодня в 13:21
Казанский:
Москвичам и питерцам на заметку,чтобы не спорили кто круче Столица Татарстана обогнала Москву и Санкт-Петербург по качеству жизни. Такие данные приводит финансовый университет при правительстве РФ. Отметим, что исследование было проведено по следующим критериям оценки: качество медицинского обслуживания, дороги, культура и образование, ЖКХ, работа городских властей.
От москвичей и питерцев спасибо за информацию.
Но вот если речь о футболистах, то они живут в разъездах, отдыхают на Мальдивах, а в Москве и Питере живут в местах куда этих исследователей и на пушечный выстрел не подпустят, там уже у них давно коммунизм.
rawer
rawer
сегодня в 12:57
помню Попова в ЦСКА, думал что он внебрачный сын Газаева, постоянно в основе выпускали это бревно, вместо Кириченко, который умудрился все равно стать лучшим бомбардиром со скамейки, как только Газаева уволили в конце 2003, так его сразу выпнули из клуба
MALOVAR
MALOVAR
сегодня в 12:50
Зенит может забрать с руками и ногами ,хоть даже без головы,как это было с Артемием
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 12:43
До ЧМ ему действительно ни куда уходить не нужно. А забьёт на ЧМ несколько Плюх подобно ИСПАНЦАМ, там и цена и разговор будут другими, как и клубы найдутся новые заинтересованные в нем.
zamsb
zamsb
сегодня в 12:29
".....И даже если у Смолова не получится заиграть в Англии, все равно „Зенит“ потом точно так же, как и сейчас, будет готов забрать его с руками и ногами».....".
А вообще, какой смысл куда то уезжать в 30 лет? Галицкий ему и так не плохою зарплату платит.
LOpp
LOpp ответил FROLL 001
сегодня в 12:16
FROLL 001:
А в прошлом или позапрошлом месяце сероводором не у вас тянуло? Гыгыгыгы. Так что про болота в Петербурге это анекдот с бородой.
пахло в ноябре на Юго-Востоке Москвы, после матча Спартак-Зенит 3:1 у многих подгорело.
Казанский
Казанский
сегодня в 12:13
Москвичам и питерцам на заметку,чтобы не спорили кто круче
Столица Татарстана обогнала Москву и Санкт-Петербург по качеству жизни. Такие данные приводит финансовый университет при правительстве РФ.

Отметим, что исследование было проведено по следующим критериям оценки: качество медицинского обслуживания, дороги, культура и образование, ЖКХ, работа городских властей.
FROLL 001
FROLL 001 ответил LOpp
сегодня в 12:13
LOpp:
смог в крайний раз в 2010г. был
А в прошлом или позапрошлом месяце сероводором не у вас тянуло? Гыгыгыгы. Так что про болота в Петербурге это анекдот с бородой.
FROLL 001
FROLL 001 ответил LOpp
сегодня в 12:10
LOpp:
обычно летом убегают в Испании, Кипры и другие Турции.
Помню лето 2010, когда москвичи забили на месяц все Петербургские гостиницы. Тогда весь московский планктон перебрался на Невские берега. В противогазах по Москве тогда ходили. Факт.
LOpp
LOpp ответил FROLL 001
сегодня в 12:08
FROLL 001:
То то вы каждое лето в Питер убегаете от горящих ваших торфяников и смога подышать морским бризом! Гыгыгыгыгы!
смог в крайний раз в 2010г. был
LOpp
LOpp ответил FROLL 001
сегодня в 12:07
FROLL 001:
То то вы каждое лето в Питер убегаете от горящих ваших торфяников и смога подышать морским бризом! Гыгыгыгыгы!
обычно летом убегают в Испании, Кипры и другие Турции.
Казанский
Казанский ответил FROLL 001
сегодня в 12:05
FROLL 001:
Гыгыгыгыгы! И это говорит болельщик команды, у которой вместо поля бассейн с манекенами!
Ты в тему не вник что-ли?(((НЕ печаль меня Степан
FROLL 001
FROLL 001 ответил LOpp
сегодня в 12:05
LOpp:
это какой у нас город на болоте заложен? напомнить?
То то вы каждое лето в Питер убегаете от горящих ваших торфяников и смога подышать морским бризом! Гыгыгыгыгы!
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