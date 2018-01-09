Андре Гомеш попросил Вальверде отпустить его

Полузащитник «Барселоны» Андре Гомеш встретился с главным тренером команды Эрнесто Вальверде и поговорил о своем будущем. Гомеш хочет попасть на грядущий чемпионат мира, а для этого ему нужна игровая практика, которой в каталонском клубе у него недостаточно. В связи с этим португалец попросил Вальверде отпустить его. При этом не сообщается, продаст ли «Барса» Гомеша или же отдаст в аренду. В текущем сезоне хавбек провел 17 матчей во всех турнирах, но в общей сложности он отыграл лишь 653 минуты, преимущественно выходя на поле на 15-30 минут.

По слухам, 24-летним игроком интересуется «Тоттенхэм».