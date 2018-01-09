Богатейший футболист мира является резервистом в «Лестере»

Потенциально богатейший футболист мира играет за молодежный состав «Лестера».

19-летний Фаик Болкиа, выступающий за «лис» с 2016 года, является племянником Хассанала Болкиа - правящего султана Брунея. Состояние дяди оценивается в 17,6 млрд долларов. В 1997 году он был богатейшим человеком мира по версии Forbes.

Что касается племянника, то он в свое время занимался в академии «Саутгемптона» и «Челси», а также провалил просмотр в «Арсенале» и «Рединге». В «Лестере» ему также пока не удалось сыграть ни минуты.