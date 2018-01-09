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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Богатейший футболист мира является резервистом в «Лестере»

сегодня, 18:53

Потенциально богатейший футболист мира играет за молодежный состав «Лестера». 

19-летний Фаик Болкиа, выступающий за «лис» с 2016 года, является племянником Хассанала Болкиа - правящего султана Брунея. Состояние дяди оценивается в 17,6 млрд долларов. В 1997 году он был богатейшим человеком мира по версии Forbes.

Что касается племянника, то он в свое время занимался в академии «Саутгемптона» и «Челси», а также провалил просмотр в «Арсенале» и «Рединге». В «Лестере» ему также пока не удалось сыграть ни минуты.

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Все комментарии
Леха Николаев
Леха Николаев
сегодня в 20:12
знаменитый муда хассанал болкиях муизаддин ваддаулах, вот и снова встретились.
BagioR
BagioR
сегодня в 20:07
Кристина с гномом поперхнулись.
An Jo
An Jo
сегодня в 19:58
Месси наверное плохо стало, после того как узнал эту новость.
Foxes
Foxes
сегодня в 19:58
Деньги зло, Лестер сила!
Женя Максимов
Женя Максимов
сегодня в 19:54
в каких клубах играют племянники Путина?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 19:35
Я смотрю, народ даже не удосужился въехать в слово "племянник". Таких у султана может быть десяток, и что? Каждому Лестер покупать?
Don trambon
Don trambon
сегодня в 19:05
странно что он ещё не владелец арсенала с таким батей после того как провалился.
mat73
mat73
сегодня в 19:04
Срочно его в Зенит!
juchok
juchok
сегодня в 18:59
чем бы дитя не тешилось...
dimagas1
dimagas1 ответил sihafazatron
сегодня в 18:58
sihafazatron:
с таким папой он мог бы быть капитаном лестера)
Или мог их тупо пиз...ть.
Project Pandora
Project Pandora
сегодня в 18:56
У нас половина рфпл на лавке и никто из низ по этому поводу не парится. Деньги за паспорт текут рекой, а игра ... Да класть они хотели на эту игру.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:55
с таким папой он мог бы быть капитаном лестера)
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