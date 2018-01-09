В Думу внесен проект о бесплатном проезде на поездах для журналистов между городами ЧМ

Правительство внесло во вторник в Госдуму законопроект, которым предлагается предоставить аккредитованным журналистам право на бесплатный проезд на поездах между городами-организаторами ЧМ-2018.

«Законопроектом предлагается установить возможность бесплатного проезда аккредитованным представителям средств массовой информации железнодорожным транспортом в дополнительных поездах», - говорится в сопроводительных материалах.

Законопроектом также предлагается установить возможности въезда в Россию болельщиков в течение периода, начинающегося за 10 дней до даты проведения первого матча чемпионата и заканчивающегося в день проведения последнего матча чемпионата, без оформления виз как по предъявлению персонифицированной карты зрителя на бумажном носителе, так и в электронной форме.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» планирует перевозить болельщиков между городами-организаторами мундиаля за 5 рублей.