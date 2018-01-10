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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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«Спартак» может приобрести Караваева

сегодня, 02:01

Возобновились слухи о возвращении в Москву защитника пражской «Спарты» Вячеслава Караваева, от которого летом отказался «Локомотив». Информацию прокомментировал тренер пражского клуба и бывший игрок «Спартака» Радослав Ковач:

«Насколько я знаю, Караваев полетит с командой на сбор в Испанию. Его будущее? Этот вопрос лучше адресовать спортивному директору. Я не владею такой информацией. Но я бы хотел, чтобы он остался у нас. Пишут об интересе к нему со стороны „Спартака“? Всё может быть, всё может быть. Конкретной информацией у меня нет, но что-то такое я слышал».

Напомним, ранее сообщалось, что на просмотре в «Спартаке» находится полузащитник молодёжного состава «Базеля» Сергей Ерёменко, брат дисквалифицированного в 2016 году за употребление кокаина Романа Ерёменко.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
сегодня в 07:40
Можно сказать, что Спартак ищет полурусских игроков или русских игроков за границей. Там дешевле.
kastites
kastites
сегодня в 07:29
Когда жёлудь спелый , его каждая свинья слопает
SHMEL
SHMEL
сегодня в 07:19
Не хотелось бы чтобы Караваев перешёл в спартак.
mat73
mat73
сегодня в 05:43
Всех собрать!
Kuprin
Kuprin
сегодня в 04:31
У Спартака есть свой Паршивлюк зачем им воспитаник армейской школы)) ахахах
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск
сегодня в 03:39
Ещё недавно по мнению болельщиков Спартака был никчёмный игрочишка, воспитанник ЦСКА, а сегодня он он как минимум не плохой игрок, так как может оказаться в Спартаке!

двуликий Янус
Адвокат 76
Адвокат 76
сегодня в 03:27
Если на заметке у клуба находится значит не плохой игрок, в Спартак всех папало не приглашают, значит игрок перспективный.
Борисыч1
Борисыч1
сегодня в 03:10
Межсезонье. Слухи. Хоть бы товарняки поскорее начались.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:29
Главное, чтобы игрок устраивал главного тренера.
RDeanW
RDeanW
сегодня в 02:06
караваев, еременко... если реально продвигаются переговоры, то это не может не радовать. омоложение россиянами - это круто. это вам не средневозрастные арги, которые поиграв пол года уже свалить готовы
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