«Спартак» может приобрести Караваева

Возобновились слухи о возвращении в Москву защитника пражской «Спарты» Вячеслава Караваева, от которого летом отказался «Локомотив». Информацию прокомментировал тренер пражского клуба и бывший игрок «Спартака» Радослав Ковач:

«Насколько я знаю, Караваев полетит с командой на сбор в Испанию. Его будущее? Этот вопрос лучше адресовать спортивному директору. Я не владею такой информацией. Но я бы хотел, чтобы он остался у нас. Пишут об интересе к нему со стороны „Спартака“? Всё может быть, всё может быть. Конкретной информацией у меня нет, но что-то такое я слышал».

Напомним, ранее сообщалось, что на просмотре в «Спартаке» находится полузащитник молодёжного состава «Базеля» Сергей Ерёменко, брат дисквалифицированного в 2016 году за употребление кокаина Романа Ерёменко.