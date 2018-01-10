Нападающий «Сельты» Аспас: «Мостовой был кумиром моего поколения»

Нападающий «Сельты» Яго Аспас ответил на вопрос журналиста о том, кто же всё-таки лучше: он или бывший игрок клуба из Виго Александр Мостовой, выступавший в «Сельте» в период с 1996 по 2004 год.

«Трудно сравнивать, пусть этим лучше занимаются болельщики. Мне очень нравился Мостовой, он был кумиром нашего поколения. В детстве всегда хотел быть Мостовым. Я постараюсь играть на его уровне».

Мостовой провел почти 250 матчей в составе испанского клуба, забив свыше 60 мячей.

Что касается Аспаса, то его контракт с «Сельтой» рассчитан до 2022 года.