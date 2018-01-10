Хедира: «В этом сезоне очень сложно будет выиграть Скудетто»

Полузащитник «Ювентуса» Сами Хедира считает, что нынешний сезон отличается от других высокой конкуренцией на вершине таблицы.



«Этот сезон отличается от других. Сейчас в хорошей форме находится много клубов Серии А. „Наполи“, безусловно, один из них, но также есть еще „Интер“, „Рома“ и „Лацио“. Поэтому выиграть Скудетто будет сложнее, чем это было раньше.



Важно, чтобы мы оставались сосредоточенными. Мне кажется, что в этом сезоне очень сложно будет выиграть титул чемпионов Италии».



Напомним, что Сами Хедира перешел в «Ювентус» в 2015 году.