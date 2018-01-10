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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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«Зенит» претендует на защитника тульского «Арсенала». Клубы уже ведут переговоры

сегодня, 18:52

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев может вскоре стать игроком «Зенита».

Сообщается, что клуб из Санкт-Петербурга уже обсуждает с «оружейниками» вероятный трансфер 26-летнего футболиста, хотя официального предложения пока так и не делал. По информации источника, Беляев будет приобретен «сине-бело-голубыми» в случае, если кто-то из нынешних защитников «Зенита», недовольных  отсутствием игровой практики, покинет клуб.

Напомним, что ранее интерес к Беляеву проявлял «Спартак».

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Все комментарии
Дикий_Запах
Дикий_Запах
сегодня в 20:35
политика зенита купить игрока который не нужен , но ослабить и так не сильный клуб...
Крейсер
Крейсер ответил Литейный 4
сегодня в 20:34
Литейный 4:
Я привык, когда меня не перебивают! Товарищ курсант, вы хотите что-то сказать? Встаньте! Закройте рот! Садитесь!
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Крейсер
    сегодня в 20:32
    Крейсер:
    А ты привык, что все болелы ЦСКА с вами "дружат против Спартака"?? Тебе не приходило в голову, что человек не собирается "быть в трэнде" и просто высказывает свою позицию?
    Я привык, когда меня не перебивают!
    Товарищ курсант, вы хотите что-то сказать? Встаньте! Закройте рот! Садитесь!
    Крейсер
    Крейсер ответил Литейный 4
    сегодня в 20:30
    Литейный 4:
    Не этим постом, а многими прошлыми. Читали, знаем.
    А ты привык, что все болелы ЦСКА с вами "дружат против Спартака"??
    Тебе не приходило в голову, что человек не собирается "быть в трэнде" и просто высказывает свою позицию?
    Крейсер
    Крейсер ответил Литейный 4
    сегодня в 20:29
    Литейный 4:
    Даже не 14, а 18 ушли из Зенита. 1. Александр Кержаков - завершил карьеру 2. Данни - ушел в качестве свободного агента, затем подписал контракт с чешской "Славией" 3. Николас Ломбертс - продажа в "Остенде" 4. Роберт Мак - аренда в ПАОК 5. Вукашин Йованович - продажа в "Бордо" . 6. Маурисио - расторжение контракта 7. Лука Джорджевич - ушел в аренду в тульский "Арсенал" 8. Александр Рязанцев - ушел в аренду в "Амкар" 9. Артур Юсупов - ушел в аренду в "Ростов" 10. Ибрагим Цаллагов - ушел в аренду в "Динамо" М 11. Эрнани - ушел в аренду в "Сент-Этьен" 12. Жулиано - продан в "Фенербахче" 13. Хави Гарсия - продан в "Бетис 14. Нету - аренда в "Фенербахче" 15. Йоан Молло - расторжение контракта 16. Евгений Чернов - аренда в "Тосно" 17. Алексей Евсеев - аренда в "Урал" 18. Юрий Бавин - аренда в "Урал"
    А кто такие: Бавин, Евсеев, Чернов?
    Это: водитель, охранник и администратор?
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Крейсер
    сегодня в 20:28
    Крейсер:
    По-твоему этим постом он "защитил тарасовских"??? В каком месте там про Спартак?
    Не этим постом, а многими прошлыми. Читали, знаем.
    Крейсер
    Крейсер ответил Литейный 4
    сегодня в 20:27
    Литейный 4:
    Ага. До начала сезона 17 пришло, а 14 ушло! Писчи ещё защитник тарасовских!
    По-твоему этим постом он "защитил тарасовских"???
    В каком месте там про Спартак?
    Литейный 4
    Литейный 4 ответил Ваня лучший
    сегодня в 20:21
    Ваня лучший:
    Причем здесь слабоват, или не слабоват. Он должен закрыть четвертый десяток футболистов в составе Зенита и он сделает это. Коллекционеры вообще странные люди, их трудно понять.
    Даже не 14, а 18 ушли из Зенита.

    1. Александр Кержаков - завершил карьеру
    2. Данни - ушел в качестве свободного агента, затем подписал контракт с чешской "Славией"
    3. Николас Ломбертс - продажа в "Остенде"
    4. Роберт Мак - аренда в ПАОК
    5. Вукашин Йованович - продажа в "Бордо" .
    6. Маурисио - расторжение контракта
    7. Лука Джорджевич - ушел в аренду в тульский "Арсенал"
    8. Александр Рязанцев - ушел в аренду в "Амкар"
    9. Артур Юсупов - ушел в аренду в "Ростов"
    10. Ибрагим Цаллагов - ушел в аренду в "Динамо" М
    11. Эрнани - ушел в аренду в "Сент-Этьен"
    12. Жулиано - продан в "Фенербахче"
    13. Хави Гарсия - продан в "Бетис
    14. Нету - аренда в "Фенербахче"
    15. Йоан Молло - расторжение контракта
    16. Евгений Чернов - аренда в "Тосно"
    17. Алексей Евсеев - аренда в "Урал"
    18. Юрий Бавин - аренда в "Урал"
    parallels
    parallels ответил Ваня лучший
    сегодня в 20:20
    Ваня лучший:
    Причем здесь слабоват, или не слабоват. Он должен закрыть четвертый десяток футболистов в составе Зенита и он сделает это. Коллекционеры вообще странные люди, их трудно понять.
      cpartak60
      cpartak60 ответил Крейсер
      сегодня в 20:15
      Крейсер:
      Не. Зенитом запахло.
      еще нет помойных славного и перекати поле!да еще про девочку девственника забыл!
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил Ваня лучший
      сегодня в 20:10
      Ваня лучший:
      Причем здесь слабоват, или не слабоват. Он должен закрыть четвертый десяток футболистов в составе Зенита и он сделает это. Коллекционеры вообще странные люди, их трудно понять.
      Ага. До начала сезона 17 пришло, а 14 ушло! Писчи ещё защитник тарасовских!
      Ваня лучший
      Ваня лучший ответил Литейный 4
      сегодня в 20:09
      Литейный 4:
      Это Беляев претендует на Зенит, а не клуб на него! Слабоват для Зенита!
      Причем здесь слабоват, или не слабоват. Он должен закрыть четвертый десяток футболистов в составе Зенита и он сделает это. Коллекционеры вообще странные люди, их трудно понять.
      ermak6448
      ermak6448
      сегодня в 20:07
      Свежая кровь ...одним словом
      Литейный 4
      Литейный 4 ответил blitz
      сегодня в 20:07
      blitz:
      Главное, что не зулус.
      Это же не свинарник! :)
      Аденн
      Аденн
      сегодня в 20:06
      вот и ещё одна игруля решила закончить с футболом.
      blitz
      blitz
      сегодня в 19:57
      Главное, что не зулус.
      Литейный 4
      Литейный 4
      сегодня в 19:55
      Это Беляев претендует на Зенит, а не клуб на него! Слабоват для Зенита!
      Deulofeu4
      Deulofeu4
      сегодня в 19:51
      Смолов трусишка что ли?
      LAISMEN
      LAISMEN
      сегодня в 19:48
      А че, сразу клуб купить СЛАБО.....
      Крейсер
      Крейсер ответил Doping87
      сегодня в 19:46
      Doping87:
      Утятиной запахло.
      Не.
      Зенитом запахло.
      kinderpingui
      kinderpingui
      сегодня в 19:44
      Зенит ослабляет своих главных конкурентов.
      Doping87
      Doping87
      сегодня в 19:44
      Утятиной запахло.
      Крейсер
      Крейсер
      сегодня в 19:41
      Если Беляев пойдёт в Зенит денежку заработать - ну что ж, как-то его можно понять.
      Если в Зените он решил "в футбол поиграть", то Максим должен помнить то, что сказал Эммануэль Адебайор: "Манчини самый слабый тренер, с которым я работал".
      eaguar
      eaguar
      сегодня в 19:35
      слабнет Арсенал
      Caniggia
      Caniggia
      сегодня в 19:34
      Трансфер основного защитника Тулы на лавку Питера, а затем растворение его в небытие и всплытие в Зене 2.
      ziborock
      ziborock
      сегодня в 19:32
      Зенит уже не впервой ослабляет команды которым проигрывает)
      Alex-96
      Alex-96
      сегодня в 19:32
      Чтобы Новосельцеву на лавке не скучно было. А можно еще Бурлака из Рубина взять, будет связка Бурлак-Беляев, только в Локо была на поле, а в Зените будет на скамейке.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      сегодня в 19:27
      Какая смешная фраза :
      "если кто-то из нынешних защитников «Зенита», недовольных отсутствием игровой практики, покинет клуб." )))))))))
      Филипповых
      Филипповых
      сегодня в 19:26
        Спартач-болельщик
        Спартач-болельщик
        сегодня в 19:23
        ...ротация скамеечников в Зените...
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