«Зенит» претендует на защитника тульского «Арсенала». Клубы уже ведут переговоры

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев может вскоре стать игроком «Зенита».

Сообщается, что клуб из Санкт-Петербурга уже обсуждает с «оружейниками» вероятный трансфер 26-летнего футболиста, хотя официального предложения пока так и не делал. По информации источника, Беляев будет приобретен «сине-бело-голубыми» в случае, если кто-то из нынешних защитников «Зенита», недовольных отсутствием игровой практики, покинет клуб.

Напомним, что ранее интерес к Беляеву проявлял «Спартак».