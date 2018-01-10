Корреспондент Sky Sports: «Смолов хочет перейти в „Вест Хэм“»

Корреспондент Sky Sports Каве Солкехол сообщил о том, что нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов хочет перебраться в «Вест Хэм».
По информации источника, трансфер россиянина обойдется «молотобойцам» в 15 млн фунтов.
Примечательно, что многие отечественные эксперты уверены в том, что игрок перейдет в «Зенит», а бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис даже заявил, что Смолов не уедет в Европу, потому что испугается.
Они и в еврокубки не стремятся по причине возможности попадания на Зенит.....вон Сосьедад до сих пор щепки собрать не может....
Они и в еврокубки не стремятся по причине возможности попадания на Зенит.....вон Сосьедад до сих пор щепки собрать не может....
Куда бы Смолов не перешёл я его буду поддерживать и одобрю его выбор...ибо с уважением к нему отношусь...
Но как то немного грустно если представить силу нашего "чудо-чемпионата" если все "аглицкие" сделки случаться.....
Не очень весёлая картина ....без Промеса,Смолова,Головина,Квирквелии,Ригони,Зе Луиша и пр...
Я за приток классных игроков...а не за их отъезд...
Мы не перевалочные "фермы" для подготовки кадров для АПЛ...как некоторые португальские или голландские клубы...мы самодостаточны и нам небезразличен уровень нашего чемпионата......
Куда бы Смолов не перешёл я его буду поддерживать и одобрю его выбор...ибо с уважением к нему отношусь...
Но как то немного грустно если представить силу нашего "чудо-чемпионата" если все "аглицкие" сделки случаться.....
Не очень весёлая картина ....без Промеса,Смолова,Головина,Квирквелии,Ригони,Зе Луиша и пр...
Я за приток классных игроков...а не за их отъезд...
Мы не перевалочные "фермы" для подготовки кадров для АПЛ...как некоторые португальские или голландские клубы...мы самодостаточны и нам небезразличен уровень нашего чемпионата......
Получается когда Вест Хэм был силён Феди ещё на свете не было....))
Получается когда Вест Хэм был силён Феди ещё на свете не было....))
Национальные:
Кубок Англии
Обладатель (3): 1963/64, 1974/75, 1979/80
Финалист (2): 1922/23, 2005/06
Суперкубок Англии
Обладатель: 1964 (разделённая победа)
Финалист (2): 1975, 1980
Кубок Футбольной лиги
Финалист (2): 1965/66, 1980/81
Военный кубок Футбольной лиги
Обладатель: 1939/40
Международные:
Кубок обладателей кубков УЕФА
Обладатель: 1964/65
Финалист: 1975/76
Кубок Интертото
Обладатель: 1999
Итого: 7 трофеев
Национальные:
Кубок Англии
Обладатель (3): 1963/64, 1974/75, 1979/80
Финалист (2): 1922/23, 2005/06
Суперкубок Англии
Обладатель: 1964 (разделённая победа)
Финалист (2): 1975, 1980
Кубок Футбольной лиги
Финалист (2): 1965/66, 1980/81
Военный кубок Футбольной лиги
Обладатель: 1939/40
Международные:
Кубок обладателей кубков УЕФА
Обладатель: 1964/65
Финалист: 1975/76
Кубок Интертото
Обладатель: 1999
Итого: 7 трофеев
Но если там его приобретают значит рассчитывают на него...
Здесь же всё сложней..Про Заболотного,Полоза,Дзюбу речи нет........Федя лучше....
А вот легионеры....Зенит всего лишь четыре месяца назад приобрёл Дриусси,Ригони за 30 млн....и не включать их в состав как то нерентабельно...да и Кокорина забивного никто не исключит из старта......
Но если там его приобретают значит рассчитывают на него...
Здесь же всё сложней..Про Заболотного,Полоза,Дзюбу речи нет........Федя лучше....
А вот легионеры....Зенит всего лишь четыре месяца назад приобрёл Дриусси,Ригони за 30 млн....и не включать их в состав как то нерентабельно...да и Кокорина забивного никто не исключит из старта......
Не уверен что это рандеву будет для него удачным...но попробовать завсегда конечно лучше чем не попробовать и потом жалеть об этом....
Здесь он уже всё доказал...играть он умеет...
Лично я конечно хотел бы чтоб этот неплохой игрок помог Питеру в стадии создания новой команды Манчини...но...
Видать неуверенное желание видеть его в своих рядах со стороны Питера,конкуренция,ротация,отсутствие гарантии попадания в основу наверно заставят его сделать выбор в сторону Лондона......Ригони,Кокорин,Полоз,Дзюба,Заболотный,Дриусси....атака и без Феди на поллиги хватит.....
Хотя я остаюсь при своём мнении......Вест Хэм - не предел мечтаний Смолова....
И имея предложения от 19-го клуба рейтинга УЕФА (Зенит) и от 109-й команды того же рейтинга (Вест Хэм) - я бы 100 раз подумал....))))
Не уверен что это рандеву будет для него удачным...но попробовать завсегда конечно лучше чем не попробовать и потом жалеть об этом....
Здесь он уже всё доказал...играть он умеет...
Лично я конечно хотел бы чтоб этот неплохой игрок помог Питеру в стадии создания новой команды Манчини...но...
Видать неуверенное желание видеть его в своих рядах со стороны Питера,конкуренция,ротация,отсутствие гарантии попадания в основу наверно заставят его сделать выбор в сторону Лондона......Ригони,Кокорин,Полоз,Дзюба,Заболотный,Дриусси....атака и без Феди на поллиги хватит.....
Хотя я остаюсь при своём мнении......Вест Хэм - не предел мечтаний Смолова....
И имея предложения от 19-го клуба рейтинга УЕФА (Зенит) и от 109-й команды того же рейтинга (Вест Хэм) - я бы 100 раз подумал....))))