Корреспондент Sky Sports: «Смолов хочет перейти в „Вест Хэм“»

Корреспондент Sky Sports Каве Солкехол сообщил о том, что нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов хочет перебраться в «Вест Хэм».

По информации источника, трансфер россиянина обойдется «молотобойцам» в 15 млн фунтов.

Примечательно, что многие отечественные эксперты уверены в том, что игрок перейдет в «Зенит», а бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис даже заявил, что Смолов не уедет в Европу, потому что испугается.