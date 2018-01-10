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    Каким вы видите будущее тренера Роберто Манчини в «Зените»?
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Корреспондент Sky Sports: «Смолов хочет перейти в „Вест Хэм“»

вчера, 22:12

Корреспондент Sky Sports Каве Солкехол сообщил о том, что нападающий «Краснодара» и сборной России Федор Смолов хочет перебраться в «Вест Хэм».

По информации источника, трансфер россиянина обойдется «молотобойцам» в 15 млн фунтов.

Примечательно, что многие отечественные эксперты уверены в том, что игрок перейдет в «Зенит», а бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис даже заявил, что Смолов не уедет в Европу, потому что испугается.

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Все комментарии
Командир танка
Командир танка
сегодня в 08:32
нужно уезжать и доказывать что ты крут, в России ему доказывать некому и нечего. только работа приведет к прогресу а рфпл к регресу
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 07:27
Всё та ки это шаг вперёд, хоть и не большой. А далее будет зависить от него самого и Фарта. Что уходит с нашего чемпионата жаль конечно. Но как говорят Селяви...
Димон Булыкин
Димон Булыкин
сегодня в 07:09
Только он Вест Хэму не нужен. Как впрочем и Зениту. Только в Зенит он попадёт из-за паспорта... очень жаль, что так будет...
Карпин Валерий Георгиевич
Карпин Валерий Георгиевич
сегодня в 07:06
Смолову нужно уезжать !
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 07:03
Смолов, скорее всего, сам не знает, чего хочет.
112910415
112910415
сегодня в 05:44
смелость города берёт!
Фата лист
Фата лист ответил Jeck Denielse
сегодня в 05:13
"Перевалочная ферма" в виде чемпионата Португалии в разы интересней российской лиги...
Сток Сити
Сток Сити ответил Gannibal45
сегодня в 03:01
Gannibal45:
перед ЧМ переходить в Вест Хем рискованно, хотя мне кажется Федора даже с лавки в Англии возьмут на ЧМ
Вот именно, Федор в любом случаи сыграет на домашнем чемпионате мира.
Gannibal45
Gannibal45
сегодня в 02:39
перед ЧМ переходить в Вест Хем рискованно, хотя мне кажется Федора даже с лавки в Англии возьмут на ЧМ
котлина брат
котлина брат ответил Jeck Denielse
сегодня в 00:32
Jeck Denielse:
Разносилка у них ещё не выросла....Зенит разносить.... Они и в еврокубки не стремятся по причине возможности попадания на Зенит.....вон Сосьедад до сих пор щепки собрать не может....
Ни магу ни ржать овсовым смехом,ты хде юморку такому учился?
котлина брат
котлина брат
сегодня в 00:29
Российские эксперды, эт хто Нобели-Шнобели ?
West Ham
West Ham
сегодня в 00:16
Утка
LAISMEN
LAISMEN
сегодня в 00:09
Феде нужен хороший топовый клуб,а не какой то ЗАХУДАЛЫЙ пусть даже с АПЛ....
blitz
blitz
вчера в 23:57
Федя хочет перейти в „Вест Хэм“, а что, а в друг.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил Foxes
вчера в 23:49
Foxes:
Вест Хэм разнесет твой зенит в щепки хотя и находится на 109 месте в рейтинги УЕФА.
Разносилка у них ещё не выросла....Зенит разносить....
Они и в еврокубки не стремятся по причине возможности попадания на Зенит.....вон Сосьедад до сих пор щепки собрать не может....
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 23:48
Ну не в Зенит же на понижение идти.
cpartak60
cpartak60
вчера в 23:47
в апл и перейдет!закроет наконец тему!
MIKITA463295
MIKITA463295
вчера в 23:41
Хороший выбор,лучше чем Турция...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:37
Короче....
Куда бы Смолов не перешёл я его буду поддерживать и одобрю его выбор...ибо с уважением к нему отношусь...

Но как то немного грустно если представить силу нашего "чудо-чемпионата" если все "аглицкие" сделки случаться.....

Не очень весёлая картина ....без Промеса,Смолова,Головина,Квирквелии,Ригони,Зе Луиша и пр...

Я за приток классных игроков...а не за их отъезд...

Мы не перевалочные "фермы" для подготовки кадров для АПЛ...как некоторые португальские или голландские клубы...мы самодостаточны и нам небезразличен уровень нашего чемпионата......
LAISMEN
LAISMEN ответил Jeck Denielse
вчера в 23:35
Jeck Denielse:
Зачем этот экскурс в ретро...??? Получается когда Вест Хэм был силён Феди ещё на свете не было....))
Это и есть РЕТРО.и ничего БОЛЕЕ...
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил LAISMEN
вчера в 23:32
LAISMEN:
Достижения клуба Национальные: Кубок Англии Обладатель (3): 1963/64, 1974/75, 1979/80 Финалист (2): 1922/23, 2005/06 Суперкубок Англии Обладатель: 1964 (разделённая победа) Финалист (2): 1975, 1980 Кубок Футбольной лиги Финалист (2): 1965/66, 1980/81 Военный кубок Футбольной лиги Обладатель: 1939/40 Международные: Кубок обладателей кубков УЕФА Обладатель: 1964/65 Финалист: 1975/76 Кубок Интертото Обладатель: 1999 Итого: 7 трофеев
Зачем этот экскурс в ретро...???

Получается когда Вест Хэм был силён Феди ещё на свете не было....))
LAISMEN
LAISMEN
вчера в 23:28
Достижения клуба

Национальные:

Кубок Англии
Обладатель (3): 1963/64, 1974/75, 1979/80
Финалист (2): 1922/23, 2005/06
Суперкубок Англии
Обладатель: 1964 (разделённая победа)
Финалист (2): 1975, 1980
Кубок Футбольной лиги
Финалист (2): 1965/66, 1980/81
Военный кубок Футбольной лиги
Обладатель: 1939/40

Международные:

Кубок обладателей кубков УЕФА
Обладатель: 1964/65
Финалист: 1975/76
Кубок Интертото
Обладатель: 1999
Итого: 7 трофеев
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил juchok
вчера в 23:24
juchok:
там Федор поиграет против лучших команд мира и лучших тренеров мира, а здесь что? доги с Уралом катать?
Да сколько уже поуезжало туда в погоне за "Золотым мячом"...))) Нияссе,Думбия,Муса и пр....и где они...гордость РПФЛ....)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответил RussianHorse
вчера в 23:23
RussianHorse:
Ты реально думаешь, что у вас он кокуренцию у Заболотного и Дзюбы бы не выиграл, а в ВХЮ у Айю, Кэрролла, Сахо, Чичарито и Арнаутовича выиграет?
Я вообще не понимаю зачем он Вест Хэму.....и наполовину не понимаю зачем он Зениту...

Но если там его приобретают значит рассчитывают на него...

Здесь же всё сложней..Про Заболотного,Полоза,Дзюбу речи нет........Федя лучше....
А вот легионеры....Зенит всего лишь четыре месяца назад приобрёл Дриусси,Ригони за 30 млн....и не включать их в состав как то нерентабельно...да и Кокорина забивного никто не исключит из старта......
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
вчера в 23:21
Не помню, чтобы за последние лет 10-15 ВестХэм бы продал в топ клубы хоть одного игрока. А вот деградировали там за эти годы многие. Настораживает однако!
RussianHorse
RussianHorse ответил Jeck Denielse
вчера в 23:14
Jeck Denielse:
Согласен.....интересно посмотреть на Федю в топ-чемпионате..... Не уверен что это рандеву будет для него удачным...но попробовать завсегда конечно лучше чем не попробовать и потом жалеть об этом.... Здесь он уже всё доказал...играть он умеет... Лично я конечно хотел бы чтоб этот неплохой игрок помог Питеру в стадии создания новой команды Манчини...но... Видать неуверенное желание видеть его в своих рядах со стороны Питера,конкуренция,ротация,отсутствие гарантии попадания в основу наверно заставят его сделать выбор в сторону Лондона......Ригони,Кокорин,Полоз,Дзюба,Заболотный,Дриусси....атака и без Феди на поллиги хватит..... Хотя я остаюсь при своём мнении......Вест Хэм - не предел мечтаний Смолова.... И имея предложения от 19-го клуба рейтинга УЕФА (Зенит) и от 109-й команды того же рейтинга (Вест Хэм) - я бы 100 раз подумал....))))
Ты реально думаешь, что у вас он кокуренцию у Заболотного и Дзюбы бы не выиграл, а в ВХЮ у Айю, Кэрролла, Сахо, Чичарито и Арнаутовича выиграет?
juchok
juchok ответил Jeck Denielse
вчера в 23:12
Jeck Denielse:
Согласен.....интересно посмотреть на Федю в топ-чемпионате..... Не уверен что это рандеву будет для него удачным...но попробовать завсегда конечно лучше чем не попробовать и потом жалеть об этом.... Здесь он уже всё доказал...играть он умеет... Лично я конечно хотел бы чтоб этот неплохой игрок помог Питеру в стадии создания новой команды Манчини...но... Видать неуверенное желание видеть его в своих рядах со стороны Питера,конкуренция,ротация,отсутствие гарантии попадания в основу наверно заставят его сделать выбор в сторону Лондона......Ригони,Кокорин,Полоз,Дзюба,Заболотный,Дриусси....атака и без Феди на поллиги хватит..... Хотя я остаюсь при своём мнении......Вест Хэм - не предел мечтаний Смолова.... И имея предложения от 19-го клуба рейтинга УЕФА (Зенит) и от 109-й команды того же рейтинга (Вест Хэм) - я бы 100 раз подумал....))))
там Федор поиграет против лучших команд мира и лучших тренеров мира, а здесь что? доги с Уралом катать?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:10
Хочется в это верить
Foxes
Foxes ответил Jeck Denielse
вчера в 23:08
Jeck Denielse:
Согласен.....интересно посмотреть на Федю в топ-чемпионате..... Не уверен что это рандеву будет для него удачным...но попробовать завсегда конечно лучше чем не попробовать и потом жалеть об этом.... Здесь он уже всё доказал...играть он умеет... Лично я конечно хотел бы чтоб этот неплохой игрок помог Питеру в стадии создания новой команды Манчини...но... Видать неуверенное желание видеть его в своих рядах со стороны Питера,конкуренция,ротация,отсутствие гарантии попадания в основу наверно заставят его сделать выбор в сторону Лондона......Ригони,Кокорин,Полоз,Дзюба,Заболотный,Дриусси....атака и без Феди на поллиги хватит..... Хотя я остаюсь при своём мнении......Вест Хэм - не предел мечтаний Смолова.... И имея предложения от 19-го клуба рейтинга УЕФА (Зенит) и от 109-й команды того же рейтинга (Вест Хэм) - я бы 100 раз подумал....))))
Вест Хэм разнесет твой зенит в щепки хотя и находится на 109 месте в рейтинги УЕФА.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 23:03
Согласен.....интересно посмотреть на Федю в топ-чемпионате.....
Не уверен что это рандеву будет для него удачным...но попробовать завсегда конечно лучше чем не попробовать и потом жалеть об этом....

Здесь он уже всё доказал...играть он умеет...

Лично я конечно хотел бы чтоб этот неплохой игрок помог Питеру в стадии создания новой команды Манчини...но...
Видать неуверенное желание видеть его в своих рядах со стороны Питера,конкуренция,ротация,отсутствие гарантии попадания в основу наверно заставят его сделать выбор в сторону Лондона......Ригони,Кокорин,Полоз,Дзюба,Заболотный,Дриусси....атака и без Феди на поллиги хватит.....

Хотя я остаюсь при своём мнении......Вест Хэм - не предел мечтаний Смолова....
И имея предложения от 19-го клуба рейтинга УЕФА (Зенит) и от 109-й команды того же рейтинга (Вест Хэм) - я бы 100 раз подумал....))))
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