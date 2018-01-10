ПСЖ включился в гонку за Алексом Сандро

ПСЖ включился в борьбу за защитника «Ювентуса» Алекса Сандро, сообщают итальянские СМИ.

Бразилец, в услугах которого заинтересованы английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси», проводит не самый впечатляющий сезон, потому «Ювентус», по слухам, готов расстаться с футболистом за 50 млн евро.

Клубам с Туманного Альбиона следует поторопиться с предложениями, если они хотят видеть игрока у себя, ведь побороться за защитника намерен и ПСЖ, который, правда, постарается оформить трансфер бразильца не сейчас, а летом, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей.

Добавим, что контракт Сандро с «Ювентусом» рассчитан до 2020 года.