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ПСЖ включился в гонку за Алексом Сандро

вчера, 23:26

ПСЖ включился в борьбу за защитника «Ювентуса» Алекса Сандро, сообщают итальянские СМИ.

Бразилец, в услугах которого заинтересованы английские «Манчестер Юнайтед» и «Челси», проводит не самый впечатляющий сезон, потому «Ювентус», по слухам, готов расстаться с футболистом за 50 млн евро.

Клубам с Туманного Альбиона следует поторопиться с предложениями, если они хотят видеть игрока у себя, ведь побороться за защитника намерен и ПСЖ, который, правда, постарается оформить трансфер бразильца не сейчас, а летом, чтобы избежать проблем с финансовым фэйр-плей.

Добавим, что контракт Сандро с «Ювентусом» рассчитан до 2020 года. 

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