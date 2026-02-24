Кузнецов отметил прогресс молодых футболистов в РПЛ

Чемпион СССР в составе ЦСКА отметил, что РПЛ сейчас богата на молодых талантов.

Сейчас появляется очень много сильных футболистов: Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев в «Локомотиве», в ЦСКА — Кирилл Глебов и Матвей Кисляк. Надеюсь, Данила Козлов тоже выстрелит. В «Динамо» — Константин Тюкавин, ну он уже матерый такой. Звездочки появляются постепенно. Молодых пацанов, которые играли в молодежке, сейчас уже начинают подпускать к основе. Мы их увидим и, надеюсь, при серьезном подходе к своей работе они заиграют.