Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнение

Кузнецов отметил прогресс молодых футболистов в РПЛ

сегодня, 18:12

Чемпион СССР в составе ЦСКА Дмитрий Кузнецов отметил, что РПЛ сейчас богата на молодых талантов.

Сейчас появляется очень много сильных футболистов: Алексей Батраков и Дмитрий Воробьев в «Локомотиве», в ЦСКА — Кирилл Глебов и Матвей Кисляк. Надеюсь, Данила Козлов тоже выстрелит. В «Динамо» — Константин Тюкавин, ну он уже матерый такой. Звездочки появляются постепенно. Молодых пацанов, которые играли в молодежке, сейчас уже начинают подпускать к основе. Мы их увидим и, надеюсь, при серьезном подходе к своей работе они заиграют.

Подписывайся в ВК
Все новости
Колосков оценил новость о закрытии печатного журнала «Совспорт-Футбол»
Сегодня, 17:51
Сёмин оценил возможность переноса стыковых матчей ЧМ из Мексики
Сегодня, 16:26
Дмитрий Кузнецов считает, что ЦСКА может выиграть текущий чемпионат России
Сегодня, 14:42
Бабаев оценил слова Инфантино о допуске россиян
Вчера, 21:28
Экс-игрок «Монако» считает, что Головин становится легендой клуба
22 февраля
Хасан Кабзе: «Москва и Россия являются моим вторым домом»
22 февраля
Все комментарии
sv_1969
sv_1969
сегодня в 19:11
Игроков которых он отметил, трудно не заметить
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:09
Если играть то прогресс будет
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 18:44
Не больно-то много появилось молодых и заметных...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 