Дмитрий Кузнецов считает, что ЦСКА может выиграть текущий чемпионат России

Чемпион СССР в составе ЦСКА поделился мнением о шансах команды на титул в текущем сезоне.

ЦСКА — претендент на золотую медаль во второй части сезона. В первой части они долго лидировали, но потом немного сдали, проиграв «Краснодару», и откатились назад. Сейчас приобретения хорошие, команда должна выправить ситуацию и бороться за чемпионство. Главное — не проигрывать конкурентам.