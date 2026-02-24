Дмитрий Кузнецов считает, что ЦСКА может выиграть текущий чемпионат России

Чемпион СССР в составе ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о шансах команды на титул в текущем сезоне.
ЦСКА — претендент на золотую медаль во второй части сезона. В первой части они долго лидировали, но потом немного сдали, проиграв «Краснодару», и откатились назад. Сейчас приобретения хорошие, команда должна выправить ситуацию и бороться за чемпионство. Главное — не проигрывать конкурентам.
Учитывая то, что краснодарцы часто бывают нестабильны весной, борьба обещает быть серьезной и шансы есть у всех лидеров. Если про ЦСКА, непосредственно, то вратарская линия, на мой взгляд не самая надежная- Акинфеев возрастной и стал часто ошибаться в простых ситуациях, а Тороп- способный, но без должного опыта. В обороне всё неплохо, а если Баринов впишется в состав ЦСКА, то можно считать это приобретение удачным.
Средняя линия вообще блестящая. Единственное, чего боюсь, чтобы с приходом Козлова и особенно Баринова не потерялся Обляков- командная мысль, дирижер. Но если Козлов, вряд ли сможет конкурировать с Обляковым, то Баринов, привыкший быть лидером в Локомотиве- может замахнуться на эту роль и в ЦСКА...
Фланги в ЦСКА на очень приличном уровне- Круговой и Глебов неплохо смотрятся. Центр, как обычно качественно цементирует Кисляк. Ну а в атаке, посмотрим на Гонду и Мусаева. На Зимнем кубке, Гонду очень понравился, посмотрим на него в официальных играх. Вобщем- всё это риторика, а на деле, увидим в игре.
Учитывая то, что краснодарцы часто бывают нестабильны весной, борьба обещает быть серьезной и шансы есть у всех лидеров. Если про ЦСКА, непосредственно, то вратарская линия, на мой взгляд не самая надежная- Акинфеев возрастной и стал часто ошибаться в простых ситуациях, а Тороп- способный, но без должного опыта. В обороне всё неплохо, а если Баринов впишется в состав ЦСКА, то можно считать это приобретение удачным.
Средняя линия вообще блестящая. Единственное, чего боюсь, чтобы с приходом Козлова и особенно Баринова не потерялся Обляков- командная мысль, дирижер. Но если Козлов, вряд ли сможет конкурировать с Обляковым, то Баринов, привыкший быть лидером в Локомотиве- может замахнуться на эту роль и в ЦСКА...
Фланги в ЦСКА на очень приличном уровне- Круговой и Глебов неплохо смотрятся. Центр, как обычно качественно цементирует Кисляк. Ну а в атаке, посмотрим на Гонду и Мусаева. На Зимнем кубке, Гонду очень понравился, посмотрим на него в официальных играх. Вобщем- всё это риторика, а на деле, увидим в игре.