Дмитрий Кузнецов считает, что ЦСКА может выиграть текущий чемпионат России

сегодня, 14:42

Чемпион СССР в составе ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился мнением о шансах команды на титул в текущем сезоне.

ЦСКА — претендент на золотую медаль во второй части сезона. В первой части они долго лидировали, но потом немного сдали, проиграв «Краснодару», и откатились назад. Сейчас приобретения хорошие, команда должна выправить ситуацию и бороться за чемпионство. Главное — не проигрывать конкурентам.

lazzioll
lazzioll
сегодня в 17:40
теоретически и Спартак может выиграть. математически даже Крылья могут взять если все начнут играть вничью и проигрывать, а они выиграют оставшиеся 12 игр)))
а так возможно. так навскидку у ЦСКА наверное самый простой календарь, хотя я не изучал особо
p5f9c597zpbn
p5f9c597zpbn
сегодня в 17:39
Из года в год одно и то же, а итоге четвертое место в борьбе со спартаком.
cska1948
cska1948
сегодня в 17:34
Если судьи будут судить ЦСКА как в матчах с Краснодаром и Краснодар как в матчах с ЦСКА, то, скорее, чемпионом будет Краснодар.
shur
shur
сегодня в 17:32
...всегда спишут на Челестини в случае неудачи ,первый сезон, новый наставник и т.д. и т.п. ....!!! Хотя Кузнец по своему прав и при
удачном раскладе, всё может быть!
sx5rbk38p836
sx5rbk38p836
сегодня в 17:06
Пока есть шансы не плохие, конечно может
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 16:51
Плох тот солдат, что не мечтает стать генералом.))).
Удачных игр ЦСКА.
isamsn
isamsn
сегодня в 16:50
Про возможности и перспективы покажет игра на поле. Будет самоотдача и желание бороться за чемпионство тогда может и прийдёт успех.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:42
Коняшкам будет тяжело это сделать! Но почему бы и нет
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 16:38, ред.
Не стоит списывать Спартак из гонки за чемпионство, пока есть хоть один шанс, я буду верить в него. ЦСКА? Они заслуживают быть среди главных претендентов на Золото. Дивеев? Он ещё пожалеет о переезде в Питер. Его уход не ослабил команду. А вот Баринов может сделать Коней сильнее, пусть у него всё получится и он станет своим в коллективе! Акинфеев? Мне кажется, Игоря перехвалили... Впрочем , его есть кем заменить , в случае чего. Надеюсь, Челестини и команда достойно проведут остаток чемпионата России..
Capral
Capral
сегодня в 15:53, ред.
У армейцев не самые простые игры, из оставшихся. На Зимнем кубке команда показала себя очень прилично, особенно понравился мне 1-й тайм в игре с Краснодаром. Но чемпионат- другой, ответственный турнир и побеждает тот, кто стабильнее на финишной прямой. Отрыв от Краснодара всего 4 очка, а играть еще 12 туров, то-есть, далеко не всё потеряно...

Учитывая то, что краснодарцы часто бывают нестабильны весной, борьба обещает быть серьезной и шансы есть у всех лидеров. Если про ЦСКА, непосредственно, то вратарская линия, на мой взгляд не самая надежная- Акинфеев возрастной и стал часто ошибаться в простых ситуациях, а Тороп- способный, но без должного опыта. В обороне всё неплохо, а если Баринов впишется в состав ЦСКА, то можно считать это приобретение удачным.

Средняя линия вообще блестящая. Единственное, чего боюсь, чтобы с приходом Козлова и особенно Баринова не потерялся Обляков- командная мысль, дирижер. Но если Козлов, вряд ли сможет конкурировать с Обляковым, то Баринов, привыкший быть лидером в Локомотиве- может замахнуться на эту роль и в ЦСКА...

Фланги в ЦСКА на очень приличном уровне- Круговой и Глебов неплохо смотрятся. Центр, как обычно качественно цементирует Кисляк. Ну а в атаке, посмотрим на Гонду и Мусаева. На Зимнем кубке, Гонду очень понравился, посмотрим на него в официальных играх. Вобщем- всё это риторика, а на деле, увидим в игре.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 15:43
Было бы неплохо выиграть чемпионат.
4qvn6k9s36zh
4qvn6k9s36zh
сегодня в 15:38
Математика говорит об обратном, шансов не так уж и много.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:28
Избыточные надежды это не очень хорошо
