Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКриминалЧемпионат мира 2026

В Мексике гарантировали безопасность во время стыковых матчей ЧМ-2026

сегодня, 19:57

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум дала гарантию полной безопасности для матчей чемпионата мира 2026 года.

На ежедневной пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов о рисках для болельщиков и гарантиях проведения турнира, глава государства решительно заявила: «Все, все гарантии [даю]. Никакого риска для гостей нет, никакого».

ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США с участием впервые расширенного до 48 сборных. Открытие состоится 11 июня в Мексике, а финал — 19 июля в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).

Подписывайся в ВК
Все новости
Источник: itar-tass.com
ФИФА может отобрать у Мексики проведение стыковых матчей чемпионата мира
Сегодня, 13:19
Игрок азербайджанского «Кяпаза» получил ножевое ранение в драке
03 февраля
Дом центрбека «Сити» Диаша был ограблен во время матча Лиги чемпионов
30 января
В Мексике бандиты застрелили 11 человек на футбольном матче
27 января
Экс-агент Бэйла обвиняется в угрозах убийством, насилии и пытках
27 января
Бывший игрок «Эвертона» Хит подвергся похищению в Марокко
24 января
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 