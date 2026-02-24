В Мексике гарантировали безопасность во время стыковых матчей ЧМ-2026

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум дала гарантию полной безопасности для матчей чемпионата мира 2026 года.
На ежедневной пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов о рисках для болельщиков и гарантиях проведения турнира, глава государства решительно заявила: «Все, все гарантии [даю]. Никакого риска для гостей нет, никакого».
ЧМ-2026 пройдёт с 11 июня по 19 июля в Канаде, Мексике и США с участием впервые расширенного до 48 сборных. Открытие состоится 11 июня в Мексике, а финал — 19 июля в Ист-Ратерфорде (штат Нью-Джерси, США).