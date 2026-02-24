В Мексике гарантировали безопасность во время стыковых матчей ЧМ-2026

1771952228

сегодня, 19:57

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум дала гарантию полной безопасности для матчей чемпионата мира 2026 года.

На ежедневной пресс-конференции, отвечая на вопросы журналистов о рисках для болельщиков и гарантиях проведения турнира, глава государства решительно заявила: «Все, все гарантии [даю]. Никакого риска для гостей нет, никакого».