Колосков оценил новость о закрытии печатного журнала «Совспорт-Футбол»

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал новость о закрытии журнала «Советский спорт — Футбол».
Ранее сообщалось, что читатели стали получать от «Почты России» уведомление об отмене подписки на еженедельный журнал «Советский спорт — Футбол», так как издание прекратит свой выход с 1 марта.
Конечно, это потеря, что говорить. Тем более печатное издание, тем более такое историческое для нашего поколения и постарше. Казалось все незыблемым. «Советский спорт — Футбол» давал хорошую объективную профессиональную информацию. Но и сейчас много есть хороших изданий. Однако для старшего и среднего возраста читать такой журнал было привычным, поэтому точно потеря. Но вечного ничего не бывает. Я сожалею, что больше этого не будет.
Газета «Советский спорт» основана в 1922 году и до 1946‑го выходила под названием «Красный спорт». С 1960 по 1990 год к ней прилагался еженедельный журнал «Футбол», а с 1999 года издание «Футбол» стало самостоятельным проектом под эгидой «Советского спорта».
«Советский спорт» неоднократно удостаивался премии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). На его страницах публиковались Владимир Маяковский, Самуил Маршак, Николай Озеров, Василий Уткин и другие выдающиеся авторы.
Болейте за своих, а не против чужих!
Да, та же история была и у меня. Мы с Батей, по очереди, по понедельникам, с ночи дежурили под киоском, чтобы Футбол-Хоккей успеть купить. Если помнишь, я как-то тебе рассказывал, что в беседе, с нашим Легендарным многолетним Капитаном А.Ф.Маховиковым, я затронул тему этой газеты, и он мне сказал, что тоже, всегда с интересом читал это издание, и тоже, рано утром бежал в киоск... Я у него спросил: "Александр Федорович, но Вы же могли договориться с киоскером, да вообще, могли без очереди купить газету. Вас же вся страна знала! Нет, он говорит, не мог- неудобно было, я ничем не лучше остальных был..."
