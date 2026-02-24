Top.Mail.Ru
Колосков оценил новость о закрытии печатного журнала «Совспорт-Футбол»

сегодня, 17:51

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков прокомментировал новость о закрытии журнала «Советский спорт — Футбол».

Ранее сообщалось, что читатели стали получать от «Почты России» уведомление об отмене подписки на еженедельный журнал «Советский спорт — Футбол», так как издание прекратит свой выход с 1 марта.

Конечно, это потеря, что говорить. Тем более печатное издание, тем более такое историческое для нашего поколения и постарше. Казалось все незыблемым. «Советский спорт — Футбол» давал хорошую объективную профессиональную информацию. Но и сейчас много есть хороших изданий. Однако для старшего и среднего возраста читать такой журнал было привычным, поэтому точно потеря. Но вечного ничего не бывает. Я сожалею, что больше этого не будет.

Газета «Советский спорт» основана в 1922 году и до 1946‑го выходила под названием «Красный спорт». С 1960 по 1990 год к ней прилагался еженедельный журнал «Футбол», а с 1999 года издание «Футбол» стало самостоятельным проектом под эгидой «Советского спорта».

«Советский спорт» неоднократно удостаивался премии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). На его страницах публиковались Владимир Маяковский, Самуил Маршак, Николай Озеров, Василий Уткин и другие выдающиеся авторы.

lazzioll
lazzioll
сегодня в 20:07
до сих пор люблю и предпочитаю именно физические издания. когда-то газет покупал три-четыре названия не пропуская ни одной. именно покупал, подписка не так интересно, как самому лично возле ларька повыбирать. подписка я бы сказал более для сельской местности удобна ну и для взрослых возможно. а для молодежи процесс покупки. потом эти прочита, дай мне почитать, только аккуратно)))
книги всегда любил только бумажные, но ввиду цен на них (не в букинистах а в обычных магазах) перестал брать. отдать за книгу долларов 100 как-то душит немного. а вот газеты продолжал покупать долго. но проблема в том что они сами отживают свое, никто их особо не закрывает. теряют актуальность. но лично мне новости удобнее и читабельней в газете а не на сайте, где много лишнего тебе лезет в глаза. а газеты тематические типа компьютерных, спортивных тоже попропадали почти все. Прессбол наверное живой еще в Беларуси.
stanichnik
stanichnik ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 19:35
Доброго здоровья, Alex.
Изменилась форма подачи информации, раньше были газеты, а сейчас интернет, который и в поездах и в залах ожидания сейчас есть. А печатные издания сейчас только для судоку, сканвордов и кроссвордов.
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 19:30
Да, кстати, как же всё таки космос влияет на расизм?
Capral
Capral ответ Alex_67 (раскрыть)
сегодня в 19:28
В поезде и в зале ожидания можно читать и в планшете.
Alex_67
Alex_67
сегодня в 19:27
Закрыли ещё одно печатное издание? Этим уже никого не удивить. Раньше, до Интернета, всё было только на бумаге. Материалы готовили профессионалы, их новости вызывали интерес и обеспечивали большие тиражи — миллионы экземпляров. Пришёл Интернет и увел профессионалов... Те, кто остался, проиграли конкуренцию. Вот и сходят на нет бывшие лидеры рейтингов. Но печатные издания совсем не пропадут... Чем ещё можно занять себя в поезде, самолёте, зале ожидания? Чтением. Вот только жёлтую прессу читают все меньше, так что у качественных спортивных изданий есть шансы выжить и стать востребованными. Только надо стараться.
Capral
Capral ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 19:24, ред.
Приветище, Дружище Дорогой Иван Иванович!!!!!!!
Да, та же история была и у меня. Мы с Батей, по очереди, по понедельникам, с ночи дежурили под киоском, чтобы Футбол-Хоккей успеть купить. Если помнишь, я как-то тебе рассказывал, что в беседе, с нашим Легендарным многолетним Капитаном А.Ф.Маховиковым, я затронул тему этой газеты, и он мне сказал, что тоже, всегда с интересом читал это издание, и тоже, рано утром бежал в киоск... Я у него спросил: "Александр Федорович, но Вы же могли договориться с киоскером, да вообще, могли без очереди купить газету. Вас же вся страна знала! Нет, он говорит, не мог- неудобно было, я ничем не лучше остальных был..."
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 19:15, ред.
Здорова, Санёк!!!
У нас ящики другие были- длинные по вертикали, синего цвета. Соседи у нас такие были, что любили в чужой ящик влезть и газетку сп......ь.))) А по тем временам, "Советский Спорт" была особо ценная, и пожалуй, единственное спортивное издание. Ну, еще "Труд", иногда писал о футболе. Правда, в Киеве, еще была "Спортивная Газета", но она, как правило, освещала украинский футбол...
stanichnik
stanichnik ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:07
Доброго Здоровья, Виктор Семёнович!
А я когда в школе учился во вторую смену, каждый понедельник в девять утра, как штык стоял у ближайшего к дому киоска "Союзпечать" в ожидании приезда машины, доставлявшей газеты, чтобы купить это еженедельное приложение "Футбол-Хоккей".
А когда в старших классах перешли на учёбу в первую смену, то договаривался с киоскёром. чтобы мне оставляли один экземпляр, но за это я что-то брал в нагрузку из неликвида.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 19:06
..Привет,Минхерц! Помню в детстве у нас на квартире висел почтовый ящик с наклеянными названиями газет Известия,Труд, Сов.Спорт, Вечёрка .....! И не всегда та или иная газета доходила
до адресата! Но к "Футболу" особое отношение-трепетное, из рук в руки ходило издание, до корочки прочитанное!
stanichnik
stanichnik
сегодня в 18:58
К счастью или к сожалению, кому как, но прогресс не стоит на месте и современные информационные технологии вытесняют печатные традиционные издания. Зато, когда закончат отцифровку архивных материалов, сохранившихся в подшивках старых газет, в том числе и спортивных, любой болельщик сможет получить доступ к статьям описывающим футбольные события прошлых лет. Но наверняка найдутся и такие, кто захочет иметь первоисточники в оригинале и чем больше будет прожито лет, тем ценность их будет только возрастать.
Болейте за своих, а не против чужих!
Capral
Capral
сегодня в 18:51
Ну вообще-то, это не журнал, а газета. Когдато, еще в советское время, у меня была годовая подписка на это издание. Приходилось смотреть с окна, когда почтальон разносит почту, чтобы вовремя выскочить и забрать газету, потому что желающих на халяву получить такую редкость было не мало. Конечно, очень жаль, что закрывается такое Уважаемое и прекрасное издание. Ведь это- незабываемая память об ушедшем замечательном времени... Одно не понимаю- кому оно мешало? Но Колосков прав, люди старшего поколения хорошо помнят эту газету и всегда, с интересом читали спортивные новости. Очень жаль.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:32
(
