Колосков оценил новость о закрытии печатного журнала «Совспорт-Футбол»

1771944703

сегодня, 17:51

Почетный президент Российского футбольного союза прокомментировал новость о закрытии журнала «Советский спорт — Футбол».

Ранее сообщалось, что читатели стали получать от «Почты России» уведомление об отмене подписки на еженедельный журнал «Советский спорт — Футбол», так как издание прекратит свой выход с 1 марта.

Конечно, это потеря, что говорить. Тем более печатное издание, тем более такое историческое для нашего поколения и постарше. Казалось все незыблемым. «Советский спорт — Футбол» давал хорошую объективную профессиональную информацию. Но и сейчас много есть хороших изданий. Однако для старшего и среднего возраста читать такой журнал было привычным, поэтому точно потеря. Но вечного ничего не бывает. Я сожалею, что больше этого не будет.

Газета «Советский спорт» основана в 1922 году и до 1946‑го выходила под названием «Красный спорт». С 1960 по 1990 год к ней прилагался еженедельный журнал «Футбол», а с 1999 года издание «Футбол» стало самостоятельным проектом под эгидой «Советского спорта».

«Советский спорт» неоднократно удостаивался премии Международной ассоциации спортивной прессы (AIPS). На его страницах публиковались Владимир Маяковский, Самуил Маршак, Николай Озеров, Василий Уткин и другие выдающиеся авторы.