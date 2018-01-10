ЦСКА провел первую тренировку на сборе. Акинфеев присоединится к команде позже

ЦСКА провел свою первую тренировку на зимнем сборе в Кампоаморе, сообщает пресс-служба клуба.
В занятии не принимали участие защитники Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и хавбек Георгий Миланов. Игроки продолжают восстанавливаться после травм, но в ближайшее время начнут работать по индивидуальной программе.
Защитник Марио Фернандес и нападающие Витиньо и Аарон Оланаре прибудут в расположение «армейцев» поздно вечером. Голкипер Игорь Акинфеев по рекомендации медицинского штаба присоединится к ЦСКА через несколько дней.
Врут наверно.
Врут наверно.
Удачи армейцам!!! Главное на сборах - без травм.
Удачи армейцам!!! Главное на сборах - без травм.
Удачно команде подготовиться к ЛЕ!
Удачно команде подготовиться к ЛЕ!
Для каждого игрока цска любая тренировка может стать последней
Специалисты WADA не дремлют, могут нагрянуть в любой момент.
А их древние истории других команд не интересуют (из жизни Титова).
Для каждого игрока цска любая тренировка может стать последней
Специалисты WADA не дремлют, могут нагрянуть в любой момент.
А их древние истории других команд не интересуют (из жизни Титова).