ЦСКА провел первую тренировку на сборе. Акинфеев присоединится к команде позже

ЦСКА провел свою первую тренировку на зимнем сборе в Кампоаморе, сообщает пресс-служба клуба.

В занятии не принимали участие защитники Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и хавбек Георгий Миланов. Игроки продолжают восстанавливаться после травм, но в ближайшее время начнут работать по индивидуальной программе.

Защитник Марио Фернандес и нападающие Витиньо и Аарон Оланаре прибудут в расположение «армейцев» поздно вечером. Голкипер Игорь Акинфеев по рекомендации медицинского штаба присоединится к ЦСКА через несколько дней.