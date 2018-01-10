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ЦСКА провел первую тренировку на сборе. Акинфеев присоединится к команде позже

вчера, 23:36

ЦСКА провел свою первую тренировку на зимнем сборе в Кампоаморе, сообщает пресс-служба клуба.

В занятии не принимали участие защитники Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и хавбек Георгий Миланов. Игроки продолжают восстанавливаться после травм, но в ближайшее время начнут работать по индивидуальной программе.

Защитник Марио Фернандес и нападающие Витиньо и Аарон Оланаре прибудут в расположение «армейцев» поздно вечером. Голкипер Игорь Акинфеев по рекомендации медицинского штаба присоединится к ЦСКА через несколько дней.

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Все комментарии
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 00:18
Говорят,что на завтрак,обед и ужин исключительно драники.
Врут наверно.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 00:07
Хорошая новость, что Алексей Березуцкий, Георгий Щенников и Георгий Миланов в скором времени присоединятся к команде!))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил Против ЦСКА
сегодня в 00:05
Против ЦСКА:
Интересно, а кто у них вообще на этой тренировке был? Для каждого игрока цска любая тренировка может стать последней Специалисты WADA не дремлют, могут нагрянуть в любой момент. А их древние истории других команд не интересуют (из жизни Титова).
Не грузи себя без повода. Обычная практика - проверки на допинг.
Великолепный
Великолепный
сегодня в 00:05
Армейцам удачных сборов и без травм!))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:04
Давайте ребятки дерзайте. 10 туров пролетят незаметно, надо быть во всеоружии!!!
Удачи армейцам!!! Главное на сборах - без травм.
Jum13
Jum13
сегодня в 00:04
Оланаре надо сразу побить, чтобы должный настрой на тренировки был изначально! )))
Удачно команде подготовиться к ЛЕ!
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:02
Интересно, а кто у них вообще на этой тренировке был?
Для каждого игрока цска любая тренировка может стать последней
Специалисты WADA не дремлют, могут нагрянуть в любой момент.
А их древние истории других команд не интересуют (из жизни Титова).
cska.78
cska.78
вчера в 23:40
Удачных сборов!
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